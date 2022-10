SD-WAN, i vantaggi della tecnologia per le organizzazioni

Il mondo si è evoluto e la tecnologia SD-WAN (software-defined wide area network) si è dimostrata la svolta per le reti grazie alla sua capacità di rispondere alle esigenze della trasformazione digitale che è oggi in atto in molte organizzazioni. Si prevede infatti che entro la fine del 2023, il 60% delle aziende avrà implementato una rete SD-WAN. Con l’aumento del lavoro ibrido e l’utilizzo del cloud, le organizzazioni hanno cambiato la dislocazione della forza lavoro e questo ha portato ad applicazioni virtualmente distribuite ovunque.

Secondo Carlo Azzola, Country Manager di Colt, negli ultimi anni questa enorme crescita delle applicazioni in rete e il numero di dispositivi connessi all’Internet of Things hanno però posto un’immensa pressione sulle reti wide area. Durante il COVID-19, la SD-WAN è stata perciò fondamentale per la trasformazione della connettività aziendale.

Le aziende stanno abbracciando sempre più la trasformazione digitale per tenere il passo con le tendenze emergenti del mercato, l’evoluzione delle richieste dei clienti e l’aumento della concorrenza. La tradizionale infrastruttura WAN non è stata progettata per un’epoca di lavoratori ibridi che scelgono dove lavorare, da che rete accedere e che dispositivo preferiscono utilizzare. Così come le architetture di rete classiche non sono state costruite per gestire i carichi di lavoro e le complessità della maggior parte delle iniziative di trasformazione digitale. Il problema più preoccupante è che i servizi business-critical sono spesso distribuiti su più cloud, il che può compromettere ulteriormente le prestazioni della rete. Le aziende stanno adottando perciò la SD-WAN per ridurre le spese generali e supportare le nuove applicazioni e i nuovi servizi derivanti dalla trasformazione digitale. Questa tecnologia, infatti, non solo semplifica la gestione e il funzionamento di una WAN, ma offre anche una serie di vantaggi aziendali reali.

I vantaggi della tecnologia SD-WAN (software-defined wide area network) derivano dalla flessibilità e dall’agilità insite in questo tipo di rete che consente alle aziende di rendere la propria rete più efficiente e dinamica nell’utilizzo delle risorse.

Inoltre, afferma il manager di Colt, le SD-WAN offrono alle aziende il vantaggio di eliminare il costoso hardware di routing, fornire connettività e servizi da un’unica postazione e maggiore flessibilità poiché consentono loro di aumentare o diminuire la connettività in base alla domanda. La tecnologia SD-WAN, quindi, migliora la connettività aziendale tra le filiali, la sede principale e il cloud. Questa flessibilità consente alle aziende di evitare l’over provisioning, riducendo ulteriormente i costi complessivi della WAN. Non è sempre facile quantificare i vantaggi e i risparmi sui costi di una soluzione SD-WAN o confrontarli con la spesa di capitale per l’implementazione. Tuttavia, la SD-WAN contribuisce a migliorare le prestazioni complessive della rete e la produttività dei dipendenti, fornendo un accesso facile e veloce alle applicazioni aziendali. Sebbene questi vantaggi non siano facili da misurare, hanno un impatto significativo sulle prestazioni e sulla redditività di un’organizzazione.

La SD-WAN può essere configurata in modo da dare priorità al traffico business-critical e ai servizi in tempo reale come il Voice over Internet Protocol (VoIP), per poi indirizzarlo efficacemente sul percorso più efficiente. Agevolando le applicazioni critiche attraverso connessioni affidabili e ad alte prestazioni, i CIO e i loro team possono contribuire a ridurre la perdita di pacchetti e i problemi di latenza, migliorando così la produttività dei dipendenti.

Sempre di più le aziende stanno adottando anche servizi cloud: in questo caso la SD-WAN consente l’accesso diretto al cloud presso la filiale remota, eliminando così il traffico di backhauling; ciò significa che i lavoratori possono accedere direttamente alle applicazioni cloud indipendentemente dalla loro ubicazione, senza appesantire la rete principale con ulteriore traffico da gestire e proteggere. La SD-WAN, infatti, migliora le prestazioni delle applicazioni cloud dando priorità alle applicazioni business critical e consentendo alle filiali di comunicare direttamente con Internet.

Ma la trasformazione digitale può trasformarsi in un’arma a doppio taglio per le aziende: se da un lato può migliorare la soddisfazione dei clienti e ampliare la portata del mercato, dall’altro può esporre l’azienda a rischi significativi per la sicurezza. Fortunatamente, molte soluzioni SD-WAN offrono sicurezza integrata.

Le imprese possono risolvere innumerevoli problemi con un’implementazione SD-WAN efficace. Ora la sfida principale per le imprese, oltre alla scelta di una strategia SD-WAN, è quella di trovare il fornitore di servizi più adatto. Assistiamo oggi alla creazione di offerte SD-WAN da parte di molti service provider, e come tecnologia non si tratta necessariamente solo di risparmiare sui costi, ma di come sfruttare la digitalizzazione, il multicloud, l’archiviazione e il consumo di applicazioni con l’obiettivo di offrire esperienze differenziate ai clienti, ai team o alla supply chain. In questo contesto, i CIO e i manager di rete di ogni settore sono concentrati sui requisiti di connettività per il futuro e sui principali fattori che rendono le SD-WAN la soluzione ideale per oggi e per le sfide che ci attendono.