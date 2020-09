SD-WAN, Gruppo Lutech entra nell’alleanza per le reti del futuro

Secondo un report di Dell’Oro Group, il mercato mondiale delle soluzioni per reti SD-WAN (Software Defined Wide Area Network) registrerà una costante crescita a doppia cifra con un valore complessivo di 3,2 miliardi di dollari entro il 2024.

Si tratta di un incremento significativo che dimostra l’efficacia dell’approccio Software Defined applicato a contesti di networking, in particolare su Wide Area Network.

Allo scopo Gruppo Lutech ha avviato partnership con ngena (Next Generation Enterprise Network Alliance), alleanza tra fornitori di telecomunicazione e system integrator per lo sviluppo di una Software-Defined Network (SDN) globale che favorisca l’adozione delle reti SD-WAN presso le aziende di tutto il mondo.

Chi è ngena La Next Generation Enterprise Network Alliance, fondata a Francoforte nel 2016, ha più di 40 partner e 19 data center hub distribuiti in 200 regioni nel mondo, grazie ai quali può perseguire gli obiettivi di una piena interoperabilità multi-vendor e della totale indipendenza dalla rete.

La tecnologia SD-WAN permette di contenere i costi rendendo il traffico indipendente dalla particolare tipologia di rete.

Grazie a un’efficace orchestrazione applicativa dei carichi, inoltre si registra un forte incremento delle prestazioni e, infine, si garantisce scalabilità ed efficienza anche in ambienti misti (cloud ibridi o multicloud), con notevole semplificazione dell’esperienza utente in modalità SaaS (Software-as-a-Service) e della gestione della rete da parte dei team It aziendali.

I partner dell’alleanza ngena offrono alle aziende clienti soluzioni complete per la realizzazione di una rete SD-WAN basate principalmente su tecnologie Cisco-Viptela e Cisco Meraki.

La combinazione di queste tecnologie con il valore aggiunto fornito dai system integrator partner di ngena, serve a dare alle aziende un accesso facile, sicuro, stabile e scalabile alle reti aziendali e un servizio di supporto di altissima qualità.

L’alleanza ngena pone una particolare attenzione allo sviluppo dei processi open e alla piena collaborazione tra partner in modo da fornire la più ampia disponibilità di soluzioni personalizzate realizzate in base alle singole esigenze di business.

Gruppo Lutech intende mettere a disposizione di tutti i partner la propria competenza di progettazione e di integrazione nella realizzazione di progetti di infrastruttura It presso aziende italiane di dimensioni medio-grandi.