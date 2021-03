Screen mirroring su Mac Apple Silicon e Windows con Reflector

Reflector è il software di screen mirroring e media streaming wireless di Squirrels che, se installato su Mac o Pc, consente di effettuare connessioni con un’ampia varietà di device: iPhone e iPad, Android, Mac, Windows e Chromebook.

La nuova versione Reflector 4 rappresenta l’ultimo sviluppo della tecnologia di screen mirroring wireless dell’azienda, in un’app più potente e completamente rinnovata.

Il team di sviluppo dell’app sottolinea che Reflector 4 presenta un core completamente riscritto, con prestazioni migliorate e ottimizzate per le tecnologie più recenti, che consentono di effettuate il mirroring e lo streaming tra i dispositivi riducendo i problemi di discovery, di eccessi di latenza o di connessioni che saltano.

Per gli utenti Mac, la novità principale è senz’altro la compatibilità con il nuovo chip M1. Reflector 4 è stato costruito da zero per la piattaforma hardware Apple Silicon. Secondo quanto afferma il team di sviluppo, Reflector 4 su Apple Silicon è più veloce nel renderizzare le schermate ed è più efficiente.

Ma non si preoccupino gli utenti Pc: Reflector 4 promette prestazioni migliori anche su Windows.

Reflector 4 introduce anche una nuova ed elegante interfaccia utente che riprende gli stili delle ultime release dei sistemi operativi su cui gira. Interamente ridisegnata per Windows 10 e macOS Big Sur, la nuova UI presenta miglioramenti nell’usabilità, un menu aggiornato e un pannello di controlli dal look più moderno.

Ora è inoltre possibile personalizzare la propria esperienza di screen mirroring con nuovi frame per gli ultimi modelli di dispositivi, tra cui i nuovi iPad e i nuovi iPhone 12, 12 mini, 12 Pro e 12 Pro Max. Reflector permette infatti di eseguire il mirroring dello schermo con una cornice personalizzabile intorno ad esso per offrire un look più pulito e professionale, che rispecchia il design del dispositivo.

Reflector 4 funziona su macOS e Windows e riceve connessioni di mirroring e streaming da dispositivi compatibili con AirPlay, Google Cast e Miracast. Consente dunque di effettuare il mirroring e lo streaming di iPhone, iPad, Android, Chromebook, Mac e dispositivi Windows.