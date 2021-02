Schneider Electric, il software open ci guida all’automazione universale

Per sfruttare pienamente il potenziale dello smart manufacturing Schneider Electric condivide la sua visione per un’automazione universale presentand EcoStruxure Automation Expert, primo sistema di automazione industriale incentrato sul software.

Presupposto, secondo Schneider Elecic è che l’evoluzione delle tecnologie di machine learning, realtà aumentata, analytics in tempo reale e IIoT promette alle aziende manifatturiere e ai costruttori di macchine del settore industriale di rispondere con efficacia alle esigenze di un mondo sempre più digitalizzato, che ha bisogno di flessibilità.

La realizzazione di questa promessa però è limitata dall’utilizzo di piattaforme di automazione chiuse e proprietarie che ostacolano l’adozione delle migliori tecnologie disponibili, rendendo difficile integrare componenti di terze parti ed essendo costose in termini di aggiornamento e manutenzione.

Se nel settore delle tecnologie informatiche sono state adottate piattaforme aperte che stanno stimolando una rapida evoluzione, lo stesso non si può dire delle tecnologie industriali. L’industria soffre di una mancanza di adattabilità, modularità e interoperabilità che comprimono la capacità di innovare.

Schneider Electric ritiene che sia giunto il momento per fare le scelte coraggiose e si rivolge a utenti industriali, fornitori di automazione, costruttori di macchine, system integrator e contractor, perché adottino un concetto di automazione universale.

Cos’è l’automazione universale

L’automazione universale secondo Schneider Electric è un mondo di componenti software di automazione plug-and-produce, ossia pronti per essere impiegati direttamente in produzione, basati sullo standard IEC 61499, che risolvono gli specifici problemi di ogni cliente con strumenti consolidati. L’adozione di un livello di automazione standardizzato basato su IEC61499, comune tra i diversi fornitori, offrirà opportunità senza limiti di crescita e modernizzazione.

Ampliando le funzionalità dei sistemi esistenti basati su IEC61131 e abilitando un modello simile a quello di un “app store” per i componenti software di automazione, Schneider Electric ritiene che il percorso dello smart manufacturing possa completarsi e sviluppare il massimo delle sue potenzialità.

Man mano che i vantaggi diventeranno evidenti, Schneider Electric ritiene che anche altri fornitori di automazione adotteranno l’approccio di automazione universale e gli utenti finali inizieranno presto a chiederlo ai loro fornitori e al loro ecosistema.

EcoStruxure Automation Expert

Schneider Electric concretizza la sua visione per l’automazione universale rilasciando EcoStruxure Automation Expert.

Prima offerta per l’automazione universale basata sullo standard IEC61499 inaugura una nuova era di automazione industriale interoperabile e centrata sul software.

Per Peter Herveck, executive VP Industrial Automation di Schneider Electric “Il mondo IT ha compreso i vantaggi delle piattaforme operative aperte: ora tocca all’industri. Per realizzare appieno la promessa dello Smart Manufacturing dobbiamo immaginare un nuovo modello tecnologico: dobbiamo aprire le nostre piattaforme, disaccoppiare software e hardware, migliorare radicalmente la flessibilità e la scalabilità dei sistemi”.

EcoStruxure Automation Expert è una nuova categoria di sistema di automazione industriale che integra lo standard IEC61499: consente di costruire applicazioni di automazione usando componenti software asset-centrici, dotati di portabilità, di uso collaudato, a prescindere dall’infrastruttura hardware sottostante; permette all’utente di distribuire applicazioni su qualsiasi architettura hardware scelta – altamente distribuita, centralizzata o con entrambe le caratteristiche – con attività di programmazione aggiuntiva minima o nulla; supporta l’utilizzo di consolidate best practice software, per semplificare la creazione di applicazioni di automazione interoperabili con i sistemi IT.

La prima release di EcoStruxure Automation Expert supporta piattaforme di automazione tradizionali quali i PLC Modicon, i variatori di velocità Altivar e i PC industriali. Per la prima volta, si possono programmare e distribuire sul controllore del drive complessi algoritmi di controllo multi-drive senza dover utilizzare un PLC centrale. A completare la proposta, è disponibile un controller software virtualizzato che opera in container Linux Docker®-powered, che supporta sistemi di controllo e informazione distribuiti anche nelle architetture di edge computing.

Sfruttando la natura di programmazione ad oggetti dello standard IEC61499, si usano dei componenti software definiti Composite Automation Types (CATs) per modellare gli asset, combinando funzioni di controllo in tempo reale con altre fonti, come ad esempio l’interfaccia uomo-macchina. Questo approccio centrato sugli asset porta vantaggi in termini di costi e performance senza precedenti, e dà al personale la libertà di innovare, automatizzando i compiti a basso valore e eliminando la duplicazione di task sui vari strumenti in uso. Un’analisi che ha messo a confronto EcoStruxure Automation Expert con i sistemi di automazione in uso oggi ha evidenziato una riduzione da 2 a 7 volte del tempo necessario a realizzare le tradizionali attività di automazione.

Inoltre, EcoStruxure Automation Expert supporta le best practice in ambito IT, consentendo un vero cambiamento di passo nell’efficienza degli asset e del personale, grazie a tecnologie evolute quali manutenzione predittiva, digital twin e altre.