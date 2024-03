Schneider Electric collabora con Nvidia nella progettazione di AI data center

Schneider Electric, società specializzata nella trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione, ha annunciato una collaborazione con NVIDIA per ottimizzare l’infrastruttura dei data center e rendere possibili rivoluzionari progressi dettati da tecnologie quali l’edge artificial intelligence e i digital twin.

Schneider Electric sfrutterà la propria esperienza in tema di infrastrutture per data center e le tecnologie AI avanzate di NVIDIA per presentare al mercato i primi reference design disponibili pubblicamente.

Questi design secondo l’azienda sono destinati a ridefinire i parametri di riferimento per l’implementazione e il funzionamento dell’AI all’interno degli ecosistemi tecnologici dei data center e a segnare una svolta significativa nell’evoluzione del settore.

Con l’affermarsi in tutti gli ambiti di applicazioni di intelligenza artificiale, che richiedono più risorse rispetto al computing tradizionale, le necessità di capacità di calcolo per l’elaborazione dei dati sono aumentate in modo esponenziale. La diffusione dell’AI ha stimolato importanti trasformazioni e creato complessità nella progettazione e nel funzionamento dei data center; gli operatori si sono dovuti mettere velocemente al lavoro per costruire rapidamente e iniziare a gestire strutture stabili dal punto di vista energetico, che siano allo stesso tempo efficienti e scalabili.

“Stiamo lanciando il futuro dell’AI per le organizzazioni”, ha dichiarato Pankaj Sharma, Executive Vice President, Secure Power Division & Data Center Business, Schneider Electric. “Combinando la nostra esperienza nelle soluzioni per data center alla leadership di NVIDIA nelle tecnologie di intelligenza artificiale, aiutiamo le organizzazioni a superare le barriere legate all’infrastruttura data center e a liberare tutto il potenziale dell’IA. La nostra collaborazione con NVIDIA apre la strada a un futuro più efficiente, sostenibile e rivoluzionario, che vede come protagonista l’intelligenza artificiale”.

Nella prima fase della collaborazione, Schneider Electric presenterà reference design per data center all’avanguardia, creati su misura per i cluster di accelerated computing NVIDIA e realizzati per l’elaborazione dei dati, la simulazione ingegneristica, l’automazione della progettazione elettronica, la progettazione farmacologica assistita da computer e l’intelligenza artificiale generativa. Un’attenzione particolare – mette in evidenza l’azienda – sarà rivolta all’abilitare la distribuzione ad alta potenza, sistemi di liquid cooling e strumenti di controllo che assicurino una messa in opera semplificata e affidabilità nel funzionamento dei cluster ad estrema densità.

Grazie a questa collaborazione, Schneider Electric intende fornire ai proprietari e agli operatori dei data center gli strumenti e le risorse necessarie a integrare agevolmente all’interno delle proprie infrastrutture le soluzioni di intelligenza artificiale rendendo l’implementazione più efficiente e garantendo un esercizio affidabile per tutto il ciclo di vita.

Per rispondere alle esigenze in continua evoluzione dei carichi di lavoro AI, i reference design offriranno un solido quadro di riferimento per implementare la piattaforma di accelerated computing NVIDIA all’interno dei data center, ottimizzando al contempo le prestazioni, la scalabilità e la sostenibilità di tutto l’IT. I partner, i progettisti e i responsabili dei data center potranno utilizzare questi progetti di riferimento sia per intervenire sulle data room esistenti, che devono supportare nuove implementazioni di server per intelligenza artificiale ad alta densità, sia per creare nuovi data center completamente ottimizzati per un cluster AI raffreddato a liquido.

“Grazie alla nostra collaborazione con Schneider Electric, forniamo reference design per data center che supportano l’intelligenza artificiale con le tecnologie di accelerated computing NVIDIA di nuova generazione“, ha dichiarato Ian Buck, Vice President of Hyperscale and HPC di NVIDIA. “Questo fornisce alle organizzazioni l’infrastruttura necessaria per sfruttare il potenziale dell’AI, promuovendo l’innovazione e la trasformazione digitale nei diversi settori”.

Oltre ai progetti di riferimento per data center, AVEVA, una sussidiaria di Schneider Electric, collegherà la sua piattaforma di digital twin a NVIDIA Omniverse con la volontà di offrire un ambiente unificato per la simulazione e la collaborazione virtuale. Questa integrazione favorirà la collaborazione tra progettisti, ingegneri e altri attori coinvolti, accelerando la progettazione e l’implementazione di sistemi complessi e contribuendo a ridurre il time-to-market e i costi.

“Le tecnologie NVIDIA potenziano le funzionalità di AVEVA nel creare un’esperienza di collaborazione realistica e coinvolgente, supportata dalla ricchezza di dati e dalle funzionalità di intelligent digital twin di AVEVA”, ha affermato Caspar Herzberg, CEO di AVEVA. “Insieme, stiamo creando una realtà industriale virtuale completamente simulata in cui è possibile riprodurre i processi, modellare i risultati ed effettuare cambiamenti reali. Questa fusione di intelligenza digitale e risultati concreti ha il potenziale di trasformare il modo in cui le industrie possono operare con maggiore sicurezza, efficienza e sostenibilità”.

In collaborazione con NVIDIA, Schneider Electric intende esplorare nuovi casi d’uso e nuove applicazioni in tutti i settori e portare avanti la propria visione, per produrre cambiamenti positivi e plasmare il futuro della tecnologia.

Maggiori informazioni saranno disponibili in occasione dell’Innovation Summit di Parigi di Schneider Electric il 3 aprile prossimo.