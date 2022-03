Satispay, crescita dei volumi di spesa a tre cifre nel 2021

Satispay, il sistema di mobile payment indipendente dai circuiti tradizionali delle carte di credito e debito, si conferma leader nella transizione verso i pagamenti innovativi: il volume dei pagamenti effettuati tramite l’app Satispay in negozio, pari a 700 milioni di euro, raggiunge il 70% dei pagamenti totali in negozio nel settore non NFC (quindi non collegati al modello tradizionale delle carte di credito come quelli offerti da Big Tech).

I dati, che evidenziano la forte crescita della società sia in termini di volumi che di numero di pagamenti (rispettivamente +135% e + 200% vs 2020), trovano riscontro in quelli emersi dalla nuova edizione dell’Osservatorio della School of Management del Politecnico di Milano “Innovative Payments: the new normal”.

Secondo lo studio, anche nella seconda metà dell’anno appena concluso nonostante l’assenza di fattori incentivanti come l’iniziativa del Cashback di Stato, i pagamenti digitali continuano a crescere (+22% rispetto al 2020), registrando un importante incremento dei pagamenti da Mobile in negozio che raggiungono un numero di transazioni pari a 229 milioni nel periodo analizzato. All’interno di questo comparto, che include alcuni dei più importanti player internazionali come Apple Pay e Google Pay, Satispay rappresenta il 26%, con un numero di transazioni che raggiunge i 60 milioni nel 2021.

