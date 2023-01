Satechi: connettività veloce e ricarica per Mac, PC e dispositivi

Satechi ha svelato una serie di nuovi accessori per la produttività e la mobilità, presentati in anteprima all’inizio del mese in occasione del CES 2023 di Las Vegas.

Sono tre i nuovi prodotti, progettati per rendere più agevole per le persone il lavoro quotidiano: Thunderbolt 4 Slim Hub, USB4 NVMe SSD Pro Enclosure e 200W USB-C 6-Port GaN Charger.

Thunderbolt 4 Slim Hub è un accessorio compatto ma potente che amplia le opzioni di connettività dei dispositivi Type-C, Thunderbolt 4 o USB4.

Grazie al suo design elegante e alla gamma di porte, questo hub si propone come l’aggiunta definitiva alla configurazione desktop di un professionista creativo.

Thunderbolt 4 Slim Hub offre una larghezza di banda di 40 Gbps per il collegamento di display esterni e periferiche ad alta velocità, 60 W di ricarica per il dispositivo host, 15 W di ricarica per telefoni e tablet e fino a sei livelli di collegamento a cascata in daisy chaining.

USB4 NVMe SSD Pro Enclosure fornisce una soluzione di trasferimento dati e backup ad alte prestazioni che sfrutta la velocità e l’efficienza della più recente tecnologia USB4.

Si tratta di un enclosure progettato per i professionisti che necessitano di un accesso rapido e affidabile ai propri dati, sia in ufficio che in viaggio. Il suo design compatto e resistente lo rende perfetto per l’archiviazione e il trasferimento di file di grandi dimensioni come foto, video e registrazioni audio.

Consente una facile installazione dell’unità M.2 NVMe e supporta le unità SSD ad alta velocità USB4/Thunderbolt 4, con una velocità di trasmissione della porta upstream fino a 40 Gbps.

Satechi ha presentato il prodotto che però sarà disponibile per l’acquisto solo più tardi nel corso dell’anno: l’azienda parla della tarda primavera.

200W USB-C 6-Port GaN Charger, come indica il nome del prodotto, è in grado di ricaricare velocemente fino a sei dispositivi contemporaneamente, con una potenza totale di 200W.

Il caricabatterie – spiega Satechi – è dotato di sei porte USB-C e utilizza la tecnologia GaN (nitruro di gallio), nota per fornire una carica veloce, affidabile e sicura.

È compatto ma comunque potente, ideale da portare con sé in viaggio o come elegante aggiunta al proprio spazio di lavoro. Questo caricabatterie è attualmente disponibile per il pre-ordine, ha dichiarato l’azienda, ma – anche in questo caso – la spedizione non è prevista prima della tarda primavera.