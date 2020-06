Sas e Microsoft uniscono cloud con intelligenza artificiale e analytics

Sas e Microsoft hanno annunciato una partnership con al centro il cloud di Azure e intelligenza artificiale e analytics di Sas.

Le due aziende permetteranno ai clienti di gestire facilmente Sas nel cloud, espandendo le proprie soluzioni di business per facilitare la trasformazione digitale.

Grazie alla partnership, le organizzazioni migreranno le soluzioni di analytics di SAS su Microsoft Azure in quanto fornitore cloud preferito di Sas.

Questa partnership si basa sull’integrazione di Sas sulle soluzioni cloud di Microsoft, come Azure, Dynamics 365, Microsoft 365 e Power Platform, e conferma la visione condivisa delle due aziende volta alla democratizzazione dell’intelligenza artificiale e degli analytics.

Le aziende di tutto il mondo stanno andando verso il cloud per innovare e raggiungere velocemente i propri obiettivi di business.

Per consentire un’esperienza senza interruzioni e aiutare le organizzazioni ad accelerare le loro iniziative di trasformazione del cloud, Sas e Microsoft stanno lavorando insieme per garantire che i prodotti e le soluzioni Sas possano essere implementati con successo e funzionare in modo efficace su Azure.

Attraverso la partnership, le due società esploreranno opportunità per integrare le capacità analitiche di Sas , compresi modelli specifici per diversi settori di mercato, all’interno di Azure e Dynamics 365, e creeranno nuove soluzioni congiunte integrate con i servizi Sas in più settori.

Questa ulteriore integrazione consentirà ai clienti Sas di sfruttare la scalabilità e la flessibilità del cloud per progetti in ambito AI e analytics.

Microsoft e Sas stanno già fornendo ai clienti soluzioni che aiutano a capitalizzare su larga scala la grande quantità di dati generati dall’Internet of Things combinando la piattaforma IoT Azure di Microsoft con le funzionalità di analytics, AI e IoT edge-to-cloud di Sas.

Supportati da attività commerciali congiunte, ulteriori prodotti e soluzioni Sas inizieranno a essere presentati entro la fine dell’anno. Ciò consentirà ai clienti Sas e Microsoft di affrontare alcune delle sfide analitiche più critiche e complesse promuovendo al contempo innovazione continua.

Inoltre, Sas utilizzerà Microsoft 365 e Dynamics 365 per le proprie operazioni interne.