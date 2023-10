SAP offre nuove funzionalità AI in tutte le soluzioni SuccessFactors

SAP ha annunciato come sta sfruttando la potenza dell’AI per aiutare le aziende a liberare il potenziale all’interno dell’organizzazione. In occasione dell’evento annuale SuccessConnect in programma dal 4 al 5 ottobre al Venetian Convention Center di Las Vegas, SAP illustra in che modo l’AI abbraccia ora l’intera SAP SuccessFactors Human Experience Management (HXM) Suite per migliorare l’esperienza dei dipendenti e aiutare le aziende a prendere decisioni corrette, dall’assunzione dei talenti alla mobilità interna, dalla formazione alla gestione delle performance.

Questa nuova generazione di soluzioni HR supportata dall’AI si basa sulla strategia globale di SAP volta a creare un ecosistema per l’AI del futuro in ambito enterprise. Le soluzioni SAP SuccessFactors fanno parte dell’esteso portafoglio SAP, la più ampia suite di applicazioni aziendali disponibili. Oltre 26.000 clienti di soluzioni cloud di SAP hanno accesso alla tecnologia SAP Business AI in molteplici scenari e soluzioni partner, e li mantiene rilevanti, affidabili e responsabili in un mondo in continua evoluzione.

“Le funzionalità di AI delle soluzioni SAP SuccessFactors consentiranno alle organizzazioni di mettere al primo posto le persone e le loro esperienze”, ha dichiarato Aaron Green, Chief Marketing & Solutions Officer, SAP SuccessFactors solutions, SAP. “La potenza collettiva delle nostre funzionalità di AI contribuirà a liberare innovative possibilità per le persone e per le organizzazioni sfruttando nuovi livelli di potenziale, prestazioni ed efficienza operativa”.

All’evento SuccessConnect, SAP presenta le seguenti funzionalità di AI, che saranno disponibili questo mese:

Joule , il copilota di AI generativa e in linguaggio naturale di SAP. Joule aiuta le persone a svolgere le proprie attività più rapidamente e a migliorare i risultati in modo sicuro e conforme, trasformando come il business viene gestito. Con le soluzioni SAP SuccessFactors, Joule migliora l'employee experience rendendo più semplice e veloce per i dipendenti trovare le informazioni, ottenere risposte alle domande e completare attività in ambito Risorse Umane, come ad esempio approvare o rifiutare le richieste di ferie e permessi, modificare nomi, località o pronomi personali e altro ancora. Altre funzionalità saranno disponibili all'inizio del 2024, ad esempio rilevare l'ingresso e l'uscita, visualizzare i rendiconti retributivi, scrivere le descrizioni dei ruoli in modo imparziale.

il copilota di AI generativa e in linguaggio naturale di SAP. Joule aiuta le persone a svolgere le proprie attività più rapidamente e a migliorare i risultati in modo sicuro e conforme, trasformando come il business viene gestito. Con le soluzioni SAP SuccessFactors, Joule migliora l’employee experience rendendo più semplice e veloce per i dipendenti trovare le informazioni, ottenere risposte alle domande e completare attività in ambito Risorse Umane, come ad esempio approvare o rifiutare le richieste di ferie e permessi, modificare nomi, località o pronomi personali e altro ancora. Altre funzionalità saranno disponibili all’inizio del 2024, ad esempio rilevare l’ingresso e l’uscita, visualizzare i rendiconti retributivi, scrivere le descrizioni dei ruoli in modo imparziale. The talent intelligence hub di SAP SuccessFactors che funge da motore basato sull’AI a supporto della strategia di formazione e gestione talenti di un’organizzazione. Integrato in SAP SuccessFactors HXM Suite, questo hub crea un portafoglio di competenze per ogni dipendente, in grado di dedurre le competenze e i punti di forza, ad esempio, analizzando i feedback delle performance e dei team dinamici. Con il talent intelligence hub, le organizzazioni possono sfruttare un unico modello di competenze per guidare tutti gli aspetti, dalla selezione e onboarding alla formazione e sviluppo, alle performance e ai piani di successione. I dipendenti possono creare e archiviare le informazioni che li riguardano, tra cui aspirazioni, motivazioni, stili e preferenze. I manager possono visualizzare, aggiungere e aggiornare le competenze e altri elementi sui propri collaboratori. Infine, con il talent intelligence hub, le organizzazioni possono acquisire maggiore visibilità sulla copertura delle competenze e sulle eventuali lacune dei team per guidare la futura pianificazione della forza lavoro.

“SAP continua ad essere leader nel mercato delle tecnologie HR”, ha dichiarato Josh Bersin, analista globale del settore HR di The Josh Bersin Company. “Sfruttando l’impatto di SAP a livello mondiale e la sua profonda conoscenza per settore, le offerte AI di nuova generazione di SAP aiutano le organizzazioni ad assumere, sviluppare e aggiornare le competenze dei dipendenti su vasta scala”.

I partecipanti virtuali e di persona di SuccessConnect possono scoprire in che modo SAP offre soluzioni HR supportate dall’AI. La conferenza annuale riunisce leader aziendali, IT e HR per discutere strategie di successo che creano una forza lavoro pronta per il futuro e un business profittevole. Mettendo a disposizione delle persone tecnologie intelligenti, tra cui l’AI, le organizzazioni possono liberare il potenziale della loro forza lavoro per rispondere alle nuove opportunità con agilità, creatività e purpose.