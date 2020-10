Sap Now 2020: il digitale ora serve a vincere le complessità

Al via l’edizione 2020 di Sap Now, l’evento annuale della società tedesca che quest’anno si trasforma in una veste totalmente digitale.

Il payoff scelto è “Business in action“: come ha spiegato Emmanuel Raptopoulos, CEO SAP Italia e Grecia. Il manager ha sottolineato come SAP sia impegnata a fornire risposte concrete al mercato, in un momento molto complesso.

Sap vuole quindi mettere a disposizione gli strumenti migliori per la ripresa, per favorire resilienza e crescita e permettere alle aziende di realizzare progetti innovativi con ritorni immediati.

Dall’ecommerce al lavoro agile, dalla riconversione delle catene produttive all’evoluzione in organizzazioni intelligenti, in ognuno di questi ambiti tecnologici Sap è presente con decisione.

A trainare il business di Sap, ha dichiarato il Ceo di Sap Italia, è stato soprattutto il cloud: la crescita è stata dell’11%, per un totale di quasi 2 miliardi di euro. Il risultato positivo ha permesso di controbilanciare il rallentamento della divisione software, portando il totale globale ad un -2%.

Raptopoulos ha stigmatizzato l’impatto della emergenza Covid-19 nella massiccia adozione di trasformazione digitale verso il cloud, e al tempo stesso lo stop imposto a numerosi settori (come l’educational) ha prodotto rallentamenti alle vendite di software. Nonostante questo, conclude il manager, nel terzo quarto 2020 in Emea si è registrata una crescita del 3%, a riprova della solidità del business anche in circostanze inedite e complesse da decifrare e governare.

In questa nuova edizione di Sap Now, che fa leva sul digitale per superare i limiti imposti dalla emergenza coronavirus, la società racconta come le aziende hanno saputo reagire puntando con determinazione proprio sul digitale, trasformando i loro modelli di business e adattandosi al nuovo scenario.

Raptopoulos si è detto ammirato della forza mostrata da partner e clienti, che stanno partecipando con consapevolezza e adesione alla ripartenza del sistema Paese, dove l’innovazione e il digitale sono elementi trainanti.

Un esempio concreto è quello del Gruppo Tim, che fa un passo deciso verso l’innovazione e la digital transformation dell’intera organizzazione e sceglie l’Erp Sap S/4Hana per migliorare la gestione dei processi aziendali e supportare la crescita del business attraverso una semplificazione dei sistemi e una maggiore ottimizzazione delle risorse.

Il precedente sistema su cui poggiava l’infrastruttura del Gruppo, sempre basato su soluzioni Sap, non rispondeva più in modo adeguato ai processi di business, avendo raggiunto il suo potenziale di utilizzo, appesantito anche da una intensa customizzazione e un’eccessiva richiesta di manualità: L’adozione di S/4Hana ha permesso di superare questi limiti, abilitando il business della telco.

I risultati positivi raggiunti, insieme alla capacità organizzativa e operativa del team IT, hanno convinto il management del Gruppo Tim ad ampliare lo scope of work all’interno dell’organizzazione estendendo di fatto il programma in un’ottica di Digital Enterprise Transformation e coinvolgendo anche altre aree di business tra cui quelle che fanno capo a HR, Real Estate, Purchasing, Legal, Logistica.

Questo cambio di passo punta a sfruttare la tecnologia Sap in tutte le sue componenti e soluzioni con l’obiettivo di abilitare una semplificazione dei sistemi e raggiungere un’importante efficienza delle risorse.

Apripista della seconda fase è ancora la divisione Finance insieme alla divisione Purchasing, con l’adozione delle soluzioni SAP ERP/SAP EPM e SAP Ariba per il controllo end-to-end delle spese del gruppo e che dal 2021 saranno estese anche in ambito Logistica e Real Estate.

La divisione Finance sta anche lanciando l’implementazione di SAP Analytics Cloud, per accelerare il passaggio da “insight” ad “azione”, affidando i dati alla combinazione di business intelligence, analisi aumentata e funzionalità di pianificazione collaborativa, e SAP Cloud Platform, per sviluppare rapidamente applicazioni robuste e scalabili native per il cloud.