SAP Italia a fianco di importanti onlus nazionali per promuovere la formazione dei giovani

I processi di trasformazione digitale resi possibili dalle nuove tecnologie portano a un sempre più ampio divario fra le competenze richieste dal mondo del lavoro e le competenze sviluppate dai giovani durante il percorso scolastico, con conseguente aumento della durata della transizione scuola-lavoro rispetto alla media dei Paesi europei. SAP Italia collabora con diverse associazioni alla realizzazione di attività e progetti che permettano a ragazzi e ragazze di acquisire nuove skill e conoscenze in ambito tecnologico e imprenditoriale, nonché competenze trasversali come la capacità di lavorare in team e di gestire stress e scadenze. Con le sue attività di sensibilizzazione ed educazione al digitale, SAP ha raggiunto in Italia nell’ultimo anno 5.300 persone. Questi programmi sono possibili anche grazie al fondamentale contributo dei dipendenti e Partner SAP che offrono risorse e tempo come volontariato per attività di coaching, docenza e mentorship.

Negli ultimi tre anni oltre 60 volontari SAP hanno affiancato come Dream Coach alunni e alunne delle scuole secondarie di secondo grado che hanno preso parte al progetto Impresa in Azione di Junior Achievement Italia, in cui le classi partecipanti costituiscono delle mini-imprese a scopo formativo e ne curano la gestione in tutti i suoi aspetti, dal concept di un’idea al suo lancio sul mercato. Quest’anno 7 progetti affiancati dai volontari SAP sono arrivati in finale, partecipando ai Campionati di Imprenditorialità che si sono svolti a Parma lo scorso giugno. Fra questi, la mini-impresa Colors&Flavours della 3°A dell’Istituto Superiore Remo Brindisi di Comacchio (Ferrara) ha vinto il premio Skills For the Future assegnato da EIT Food. Il team ha realizzato SevenTastes, un album che educa i bambini sull’ambiente e l’alimentazione sostenibile colorando 70 pagine di disegni, ricette anti-spreco e quiz. La studentessa Emma Pucci della 3C dell’Istituto Tecnico Industriale Statale E. Fermi di Roma, inoltre, ha vinto il premio Girls In STEM Award assegnato da Fondazione Coca-Cola HBC Italia per essersi distinta per le competenze mostrate in ambito scientifico-tecnologico.

Insieme a Fondazione Mondo Digitale, SAP ha realizzato il progetto Rising Youth che nel corso dell’anno scolastico 2023/2024 ha coinvolto più di 300 studenti e studentesse di 18 scuole secondarie di secondo grado di tutta Italia che hanno partecipato a un ciclo di incontri formativi sulle tecnologie intelligenti emergenti. 120 di loro hanno poi preso parte, in occasione della Rome Cup 2024, a un hackathon. Il team vincitore, “I-Trash” della 4H del liceo scientifico G.B. Grassi di Latina, ha ideato un sistema di riciclo intelligente per lo smaltimento dei rifiuti domestici basato su SAP Build Process Automation e SAP Usage Data Management Service.

Due progetti entusiasmanti sia per i ragazzi e le ragazze che per i volontari e le volontarie di SAP e dei Partner coinvolti, che saranno realizzati anche il prossimo anno scolastico 2024-2025.

Infine, SAP collabora con Women & Technologies, associazione che si occupa di valorizzare il talento femminile nella tecnologia, nell’innovazione e nella ricerca scientifica, promuovere progetti e azioni finalizzate alla lotta agli stereotipi e alla discriminazione di genere, contribuire all’orientamento dei giovani ai mestieri del futuro e verso percorsi professionali sostenibili. SAP Italia ha rinnovato per il 5° anno consecutivo la partnership con l’associazione, insieme a cui realizzerà anche nella seconda metà dell’anno diversi incontri con role model, workshop nelle Università e percorsi di educazione al digitale e alla sostenibilità.

“Aiutare i giovani e le giovani a sviluppare le competenze adeguate per entrare nel mondo del lavoro è un impegno che riguarda tutti: istituzioni, scuola, aziende e siamo molto onorati di poter lavorare con queste organizzazione del terzo settore per contribuire alla formazione dei cittadini di domani”, ha dichiarato Adriano Ceccherini, Chief Business Officer di SAP Italia. “Un ringraziamento speciale va ai nostri dipendenti e Partner, che hanno compreso l’importanza di questo impegno, donando il proprio tempo per affiancare i ragazzi e le ragazze e permettere loro di acquisire nuove conoscenze fondamentali per il benessere e la crescita di tutta la nostra società, e sviluppare le capacità giuste per far fronte alle sfide, siano esse ambientali, economiche, o sociali”.