SAP e NVIDIA accelerano l’adozione dell’AI generativa nelle applicazioni di business

SAP e NVIDIA hanno annunciato un ampliamento della partnership per accelerare la capacità delle aziende clienti di sfruttare la potenza trasformativa dei dati e dell’intelligenza artificiale generativa in tutto il portfolio di soluzioni e applicazioni cloud di SAP.

Le due imprese stanno collaborando per creare e fornire SAP Business AI, comprese le funzionalità di AI generativa scalabili e specifiche per l’azienda all’interno del copilota Joule di SAP e del portafoglio di soluzioni e applicazioni cloud di SAP, tutte basate sull’hub di AI generativa di SAP. L’hub di AI generativa facilita una business AI rilevante, affidabile e responsabile e fornisce un accesso immediato a un’ampia gamma di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM).

Nell’ambito dell’iniziativa in corso di SAP volta a integrare l’AI generativa direttamente nelle applicazioni che alimentano le aziende di tutto il mondo, la collaborazione mira ad aiutare i clienti ad adottare funzionalità di AI generativa su vasta scala all’interno delle loro organizzazioni. SAP utilizzerà il generative AI foundry service di NVIDIA per perfezionare i LLM per scenari specifici del dominio e distribuire le applicazioni con i nuovi microservizi NVIDIA NIM. SAP e NVIDIA prevedono di rendere disponibili le nuove funzionalità integrate entro la fine del 2024.

“I clienti vogliono sfruttare la tecnologia all’avanguardia che offre un reale valore di business”, ha dichiarato Christian Klein, CEO e Member dell’Executive Board di SAP SE. “Le partnership tecnologiche strategiche, come quella tra SAP e NVIDIA, sono al centro della nostra strategia di investimento nella tecnologia che massimizza il potenziale e le opportunità dell’AI per le aziende. L’esperienza di NVIDIA nell’erogazione di funzionalità di AI su larga scala aiuterà SAP ad accelerare il ritmo della trasformazione e a servire meglio i propri clienti nel cloud”.

“SAP è seduta su una miniera d’oro di dati aziendali che possono essere trasformati in agenti di AI generativa personalizzati per aiutare i clienti ad automatizzare le loro attività”, ha dichiarato Jensen Huang, fondatore e CEO di NVIDIA. “Insieme, NVIDIA e SAP porteranno l’AI generativa personalizzata alle migliaia di aziende di tutto il mondo che si affidano a SAP per le loro operazioni”.

Sfruttare i dati aziendali e l’AI generativa per migliorare gli insight sui clienti

SAP e NVIDIA intendono collaborare per integrare l’AI generativa nelle soluzioni cloud di SAP, che includono l’ultima versione della soluzione SAP Datasphere, SAP Business Technology Platform (SAP BTP) e RISE with SAP.

SAP prevede di creare ulteriori funzionalità di AI generativa all’interno di SAP BTP utilizzando il generative AI foundry service di NVIDIA, che comprende il supercomputing AI NVIDIA DGX Cloud, il software NVIDIA AI Enterprise e i modelli NVIDIA AI Foundation. Queste nuove funzionalità sono progettate per essere la base dello sviluppo e dell’implementazione di SAP dell’AI generativa per i clienti e dovrebbero essere accessibili nell’hub dell’AI generativa in SAP AI Core e SAP Datasphere.

Altre iniziative di AI generativa

Nuove funzionalità per il copilota Joule : Joule può sfruttare le funzionalità di retrieval-augmented generation (RAG) realizzate da NVIDIA e SAP, che possono essere implementate nelle infrastrutture dei principali hyperscaler o negli ambienti cloud di SAP. In qualità di copilota di AI generativa in linguaggio naturale, Joule aiuta i clienti a sbloccare il potenziale della loro organizzazione automatizzando le attività che richiedono tempo e analizzando rapidamente i dati critici per offrire esperienze più intelligenti e personalizzate.

: Joule può sfruttare le funzionalità di retrieval-augmented generation (RAG) realizzate da NVIDIA e SAP, che possono essere implementate nelle infrastrutture dei principali hyperscaler o negli ambienti cloud di SAP. In qualità di copilota di AI generativa in linguaggio naturale, Joule aiuta i clienti a sbloccare il potenziale della loro organizzazione automatizzando le attività che richiedono tempo e analizzando rapidamente i dati critici per offrire esperienze più intelligenti e personalizzate. Casi d’uso innovativi che sfruttano SAP S/4HANA Cloud, SAP SuccessFactors e SAP Signavio : SAP e NVIDIA stanno esplorando più di 20 casi d’uso dell’AI generativa in cui le aziende possono combinare le risorse per semplificare e migliorare la trasformazione digitale. Tra questi vi sono funzionalità di AI generativa in grado di automatizzare la pianificazione delle risorse aziendali con l’abbinamento intelligente delle fatture in SAP S/4HANA Cloud, migliorare i casi d’uso delle risorse umane sfruttando SAP SuccessFactors, e accelerare i nuovi insight di AI generativa di SAP Signavio per elaborare meglio le raccomandazioni di business e ottimizzare i processi di assistenza dei clienti di SAP.

: SAP e NVIDIA stanno esplorando più di 20 casi d’uso dell’AI generativa in cui le aziende possono combinare le risorse per semplificare e migliorare la trasformazione digitale. Tra questi vi sono funzionalità di AI generativa in grado di automatizzare la pianificazione delle risorse aziendali con l’abbinamento intelligente delle fatture in SAP S/4HANA Cloud, migliorare i casi d’uso delle risorse umane sfruttando SAP SuccessFactors, e accelerare i nuovi insight di AI generativa di SAP Signavio per elaborare meglio le raccomandazioni di business e ottimizzare i processi di assistenza dei clienti di SAP. Unificare le fonti di dati per l’AI con SAP Datasphere : SAP Datasphere, basato su SAP BTP, consente l’integrazione e una visione unificata dei dati SAP semanticamente ricchi con i dati di terze parti in tutta l’infrastruttura di un’azienda, per aiutare i clienti ad adattarsi più rapidamente ai cambiamenti di mercato e prendere decisioni più efficienti e informate. Con SAP Datasphere, i clienti possono accedere in modo sicuro a un data fabric di elevata qualità utilizzando modelli di AI e machine learning (ML). Per accelerare le funzionalità di federated machine learning (FedML) di SAP per SAP Datasphere, NVIDIA e SAP stanno facilitando l’accesso ai dati per i data scientist e migliorando le prestazioni dei carichi di lavoro di ML con il supporto delle piattaforme di calcolo accelerato NVIDIA e del software di data science NVIDIA AI Enterprise, come NVIDIA RAPIDS, RAPIDS cuDF e cuML.

: SAP Datasphere, basato su SAP BTP, consente l’integrazione e una visione unificata dei dati SAP semanticamente ricchi con i dati di terze parti in tutta l’infrastruttura di un’azienda, per aiutare i clienti ad adattarsi più rapidamente ai cambiamenti di mercato e prendere decisioni più efficienti e informate. Con SAP Datasphere, i clienti possono accedere in modo sicuro a un data di elevata qualità utilizzando modelli di AI e (ML). Per accelerare le funzionalità di federated machine learning (FedML) di SAP per SAP Datasphere, NVIDIA e SAP stanno facilitando l’accesso ai dati per i e migliorando le prestazioni dei carichi di lavoro di ML con il supporto delle piattaforme di calcolo accelerato NVIDIA e del software di data science NVIDIA AI Enterprise, come NVIDIA RAPIDS, RAPIDS cuDF e cuML. Utilizzo di LLM per il linguaggio di programmazione ABAP: per aiutare gli sviluppatori a creare un codice di linguaggio specifico per il dominio, SAP prevede di utilizzare i servizi di NVIDIA AI foundry per dare un supporto nella messa a punto degli LLM. Ciò si baserà sull’uso di modelli di AI generativa da parte di SAP per assistere gli sviluppatori che utilizzano ABAP attraverso il modello ABAP Cloud della società e il SAP Cloud Application Programming Model.

NVIDIA AI Enterprise potenzia l’AI generativa di livello produttivo nelle soluzioni cloud di SAP

Una volta che i modelli saranno pronti per l’implementazione nelle soluzioni cloud di SAP, SAP prevede di utilizzare il software NVIDIA AI Enterprise, compresi i microservizi di inferenza NVIDIA NIM e i microservizi NVIDIA NeMo Retriever.

NVIDIA NIM può essere utilizzato per accelerare e massimizzare le performance di inferenza nell’infrastruttura accelerata di SAP. Utilizzando i microservizi NVIDIA NeMo Retriever, SAP prevede di aggiungere funzionalità RAG che consentono alle applicazioni di AI generativa di accedere in modo più sicuro ai dati in esecuzione sul software SAP per migliorare l’accuratezza e gli insight. I clienti possono pianificare l’uso di RAG sia per i dati SAP che per quelli di terze parti.