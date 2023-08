Sap e Google Cloud potenziano Open Data Cloud con nuove soluzioni di intelligenza artificiale generativa

In occasione di Google Cloud Next, Sap e Google Cloud hanno annunciato un ampliamento della partnership per aiutare le imprese a sfruttare la potenza dei dati e dell’AI generativa.

Le aziende combineranno il loro open data cloud integrato che utilizza Sap Datasphere con Vertex AI per lanciare nuove soluzioni specifiche per settore basate sull’AI generativa, a partire dall’industria automobilistica, e introdurre nuove funzionalità volte ad aiutare i clienti a migliorare le prestazioni in ambito sostenibilità.

Le nuove soluzioni si basano su una partnership strategica di lungo corso tra Sap e Google Cloud che aiuta i clienti ad accelerare i loro percorsi di trasformazione digitale e ottimizzare il valore dei dati di business critici. Google Cloud è un partner strategico della soluzione RISE with Sap e a oggi serve molte aziende leader come clienti comuni con Sap. Grazie all’integrazione dell’AI generativa nell’open data cloud di Sap e Google Cloud, le organizzazioni possono implementare nuove e potenti soluzioni che utilizzano le informazioni provenienti da Sap Datasphere e praticamente da qualsiasi altra fonte di dati per migliorare in modo significativo gli insight, le analisi e i processi decisionali.

Le integrazioni cloud open data tra Sap e Google Cloud forniranno una ricca base per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale che contribuirà a fornire nuovo valore ai clienti comuni, a partire da quelli del settore automobilistico e in ambito sostenibilità:

Migliorare la connettività e l’esperienza dei clienti nel settore automobilistico : Sap e Google Cloud lanceranno nuove soluzioni che utilizzano i modelli di intelligenza artificiale generativa di Google Cloud tramite Vertex AI e i dati di Catena-X, l’ecosistema di dati aperti supportato da Sap per l’industria automobilistica. Con Catena-X, le aziende del settore automotive possono scambiare in modo sicuro i dati relativi all’intera catena del valore per aumentare le prestazioni operative, migliorare l’esperienza dei clienti e accelerare l’innovazione. Con questa nuova soluzione, i clienti del settore automobilistico possono combinare i set di dati di Catena-X con i dati del software Sap per costruire e formare modelli generativi di intelligenza artificiale che ottimizzano il loro lavoro con i produttori di automobili, i fornitori e i clienti finali. Ad esempio, consentendo una condivisione più efficace dei dati, l’intelligenza artificiale generativa può aiutare a identificare e ridurre i potenziali problemi dei veicoli prima che causino richiami, a migliorare la sicurezza grazie a una maggiore conoscenza delle condizioni pericolose delle strade e del traffico, e a incrementare la qualità dei prodotti grazie a una migliore previsione dei difetti.

Aumentare la sostenibilità aziendale: i clienti Sap e Google Cloud possono utilizzare Vertex AI insieme a Sap Datasphere per creare soluzioni AI generative che accelerano i propri programmi di sostenibilità. La nuova funzionalità AI, presto disponibile per i clienti Sap su Google Cloud, aiuterà le imprese a combinare i dati aziendali mission-critical in Sap Datasphere e nella soluzione Sap Sustainability Control Tower con set di dati ESG di terze parti e con i potenti modelli AI generativi di Google Cloud. In questo modo, le imprese saranno in grado di creare report di sostenibilità su misura, automatizzare gli alert di sostenibilità basati sull'AI lungo tutta la supply chain e migliorare il processo decisionale con analisi più approfondite ad esempio sull'impatto ambientale e i benefici finanziari.

“La nostra collaborazione con Google Cloud si sta rapidamente evolvendo per incorporare l’AI generativa. Per questo utilizziamo il nostro ampio data cloud congiunto per trasformare i processi decisionali delle aziende e migliorare la produttività, sfruttando il potenziale di Sap Datasphere costruito su Sap Business Technology Platform”, ha dichiarato Juergen Mueller, Chief Technology Officer e membro dell’Executive Board di Sap SE. “Con Sap Business AI, costruiamo sistemi di intelligenza con tre principi fondamentali: sono contestuali, affidabili e responsabili. I clienti potranno beneficiare non solo dell’AI già incorporata nelle nostre soluzioni di business, ma anche di una base di dati unificata e aperta e di ulteriori funzionalità AI di Google Cloud”.