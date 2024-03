SAP dà forma al futuro della business transformation guidata dai dati

SAP ha annunciato innovazioni trasformative per i dati che aiuteranno i clienti a sfruttare tutta la potenza dei loro dati per ottenere nuovi insight, crescere più rapidamente e ottenere maggiore efficienza nell’era dell’AI. Le nuove funzionalità della soluzione SAP Datasphere, relative anche all’AI generativa, trasformano la pianificazione aziendale grazie a modelli di dati semplificati e un’interazione più intuitiva con i dati.

“Acquisire i dati per prendere decisioni migliori è un imperativo della tecnologia enterprise ed è diventato sempre più critico man mano che l’AI, che si fonda sulla qualità dei dati, rivoluziona ogni aspetto del business”, ha dichiarato Juergen Mueller, Chief Technology Officer di SAP e membro dell’Executive Board. “Le ultime innovazioni di SAP Datasphere, così come la nuova e ampliata collaborazione con Collibra, rappresentano un salto di qualità nella nostra capacità di aiutare i clienti a guidare trasformazioni di business intelligenti attraverso i dati”.

Al centro di questi annunci c’è la business data fabric, un’architettura che garantisce che i dati non siano solo una risorsa, ma la base di tutte le iniziative strategiche dell’azienda. Le innovazioni e le partnership annunciate consentono alle organizzazioni di fornire dati significativi agli utenti, con un contesto e una logica di business intatti.

“Abbiamo deciso di sfruttare SAP Datasphere per una moderna architettura di business data fabric in combinazione con il nostro sistema SAP S/4HANA. Questo ci permette di stabilire in modo efficace una moderna piattaforma di analytics che a sua volta consente una funzionalità self service di business sulla base di dati e modelli di dati affidabili”, ha dichiarato Achim Welter, Senior Director ERP, Digital & IT Strategy di Hershey’s.

Le innovazioni di SAP Datasphere aiutano i clienti a ottenere una visione unificata dei dati che rende più semplici i loro sistemi di dati, mantenendone al contempo il contesto e la logica. Questo permette alle organizzazioni di adattarsi più rapidamente ai cambiamenti del mercato e di prendere decisioni in modo più efficiente. Dalle nuove funzionalità di copilota e database vettoriali, che assicurano che il contesto di business rimanga costante nei risultati dell’intelligenza artificiale generativa, al nuovo knowledge graph che aiuta a scoprire insight e modelli in dati complessi, le innovazioni di SAP assicurano che i clienti abbiano tutta la potenza dei loro dati a portata di mano.

Di seguito le principali innovazioni annunciate oggi.

Copilota di AI generativa e governance AI

Joule, il copilota di AI generativa di SAP, è ora disponibile nella soluzione SAP Analytics Cloud per automatizzare la creazione e lo sviluppo di report, cruscotti, piani e altro ancora. Questa automazione è resa possibile dalle funzionalità vettoriali di SAP HANA Cloud, che combinano la potenza dei modelli linguistici di grandi dimensioni con i dati rilevanti dell’organizzazione, contribuendo a garantire che il contesto di business sia una costante nei risultati dell’AI generativa.

L’integrazione dell’AI generativa nel business non è possibile senza dati affidabili e regolati. Per fornire alle organizzazioni una soluzione per gestire le politiche, i processi e le pratiche dell’AI, SAP ha annunciato l’ampliamento della collaborazione con Collibra volta a integrare la piattaforma di AI Governance di Collibra con gli asset di dati SAP. Questo contribuirà a fornire trasparenza e responsabilità alle organizzazioni e a garantire il rispetto delle norme, della conformità e della privacy.

Scoprire insight e modelli nascosti con il Knowledge Graph

Con il nuovo knowledge graph di SAP Datasphere, le organizzazioni possono trovare insight e modelli nascosti nelle loro applicazioni e sistemi. Ciò consente agli utenti tecnici e business di comprendere a fondo le relazioni tra dati, metadati e processi aziendali, e aiuta a potenziare l’efficacia dei modelli di machine learning e LLM.

Pianificazione e analytics unificati e avanzati

La nuova integrazione di SAP Datasphere con SAP Analytics Cloud offre un unico sistema di gestione dei dati e analisi avanzate per la pianificazione interorganizzativa. I pianificatori possono sfruttare un unico modello flessibile per abbattere i silos tra le pianificazioni, utilizzando un singolo strumento per la preparazione dei dati, la modellazione e la pianificazione.

Inoltre, gli utenti aziendali possono utilizzare la nuova funzionalità compass di SAP Analytics Cloud per ottenere risultati migliori nella pianificazione e nell’analisi attraverso la simulazione basata sui dati. Ciò consente alle organizzazioni di eseguire simulazioni complesse per valutare i risultati predittivi e modificare continuamente le variabili controllabili per trovare il piano ottimale.

Questo supporta i clienti a trasformare la loro pianificazione unificando la pianificazione finanziaria, operativa, della supply chain e della forza lavoro con una connessione nativa alle applicazioni SAP e ai dati di terze parti.

