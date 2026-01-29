SAP chiude il 2025 sopra le attese: cloud in forte accelerazione e nuovo buyback da 10 miliardi

SAP archivia il 2025 con risultati solidi, superando le previsioni su utile operativo non-IFRS e free cash flow e centrando gli obiettivi di ricavi. L’anno si chiude con una netta accelerazione del cloud, che si conferma il principale motore di crescita del gruppo, sostenuto dall’espansione della Cloud ERP Suite e dall’integrazione sempre più pervasiva delle funzionalità di SAP Business AI.

Nel quarto trimestre, il cloud backlog totale ha raggiunto il livello record di 77 miliardi di euro, in crescita del 22% su base annua e del 30% a cambi costanti. Il current cloud backlog è salito a 21,05 miliardi di euro, segnando un +16% su base annua e un +25% a cambi costanti, ponendo basi robuste per la crescita delle revenue nei prossimi esercizi.

Cloud e Cloud ERP Suite trainano la crescita di SAP

Nel corso dell’esercizio 2025, i ricavi cloud hanno raggiunto quota 21,02 miliardi di euro, in aumento del 23% rispetto al 2024 e del 26% a cambi costanti. Ancora più marcata la performance della Cloud ERP Suite, che ha registrato ricavi per 18,12 miliardi di euro, con una crescita del 28% su base annua e del 32% a cambi costanti.

I ricavi complessivi del gruppo hanno toccato i 36,8 miliardi di euro, in crescita dell’8% rispetto all’anno precedente e dell’11% a cambi costanti. A fronte della progressiva riduzione delle licenze software tradizionali, SAP continua a spostare il proprio mix di ricavi verso modelli più prevedibili, con l’86% delle entrate ora riconducibili a flussi ricorrenti.

Redditività in forte miglioramento e cassa oltre le attese

Sul fronte della redditività, l’utile operativo IFRS è più che raddoppiato, attestandosi a 9,83 miliardi di euro, mentre l’utile operativo non-IFRS è cresciuto del 28%, raggiungendo i 10,42 miliardi di euro, pari a un incremento del 31% a cambi costanti. Il margine operativo non-IFRS si è attestato al 28,3%, in netto miglioramento rispetto al 2024.

Il free cash flow ha raggiunto 8,24 miliardi di euro, in crescita del 95% su base annua, superando le aspettative iniziali. La generazione di cassa è stata favorita dall’aumento della redditività e dalla riduzione dei pagamenti legati ai programmi di ristrutturazione e alla remunerazione azionaria.

Business AI sempre più centrale nella strategia SAP

Nel quarto trimestre, SAP Business AI è stata inclusa in circa due terzi degli ordini cloud, confermandosi come uno dei principali fattori di crescita. La diffusione dell’intelligenza artificiale all’interno della ERP Suite sta contribuendo ad aumentare il valore delle soluzioni cloud e ad accelerarne l’adozione, in particolare nei grandi progetti di trasformazione digitale.

Christian Klein, CEO di SAP, ha commentato: “Il quarto trimestre è stato un trimestre molto solido per il cloud, con ordini che hanno portato a una crescita del 30% del cloud backlog totale, raggiungendo il livello record di 77 miliardi di euro. La significativa crescita del current cloud backlog nel quarto trimestre ha posto basi solide per accelerare la crescita delle revenue totali fino al 2027. SAP Business AI è diventata uno dei principali motori di crescita”.

Nuovo programma di riacquisto di azioni

Alla luce della solida posizione finanziaria, SAP ha annunciato un nuovo programma di riacquisto di azioni della durata di due anni, per un ammontare massimo di 10 miliardi di euro. Il piano prenderà avvio nel febbraio 2026 e si affiancherà ai precedenti programmi di buyback avviati dal gruppo negli ultimi anni.

Dominik Asam, CFO di SAP, ha sottolineato: “Abbiamo chiuso il 2025 in modo molto positivo, registrando un forte utile operativo e un free cash flow superiore alle nostre aspettative. Questa performance riflette la nostra attenzione all’esecuzione, la disciplina finanziaria e la fiducia continua che i nostri clienti ripongono in noi come punto di riferimento per la loro trasformazione digitale”.

Le prospettive per il 2026 di SAP

Per il 2026, SAP prevede ricavi cloud compresi tra 25,8 e 26,2 miliardi di euro a cambi costanti, con una crescita attesa tra il 23% e il 25%. L’utile operativo non-IFRS è stimato tra 11,9 e 12,3 miliardi di euro, mentre il free cash flow dovrebbe avvicinarsi ai 10 miliardi di euro.

La società prevede inoltre che la crescita dei ricavi complessivi acceleri progressivamente fino al 2027, confermando il cloud come pilastro centrale della strategia di lungo periodo.

