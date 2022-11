Sap annuncia la piattaforma low-code Sap Build e una partnership con Coursera

Sap lancia Sap Build per liberare le competenze del business e collabora con Coursera per dare forza a una nuova generazione di sviluppatori

Sap ha annunciato durante l’evento Sap TechEd il lancio di una nuova e importante offerta per guidare la prossima wave di trasformazione del business liberando le competenze di coloro che conosce meglio: gli utenti aziendali. Basandosi sulla profondità e sull’ampiezza uniche di Sap Business Technology Platform (BTP), Sap Build è una soluzione low-code che mette la tecnologia enterprise di livello mondiale di Sap nelle mani degli utenti aziendali, dando loro accesso diretto e sicuro ai processi end-to-end, ai dati e al contesto di cui hanno bisogno per prendere decisioni più intelligenti e promuovere rapidamente l’innovazione. L’offerta consente agli utenti business con minime competenze tecniche di creare ed estendere le applicazioni aziendali, automatizzare i processi e progettare siti aziendali con la semplicità del drag-and-drop.

“Sap Build riunisce in modo unico le applicazioni business più potenti al mondo con una piattaforma progettata per liberare velocemente l’expertise degli utenti aziendali”, ha dichiarato Juergen Mueller, membro dell’Executive Board e Chief Technology Officer di Sap. “In un panorama economico così volatile, Sap Build e l’intera suite di innovazioni che lanciamo oggi – dalla nuova partnership con Coursera ai miglioramenti in tutto il nostro portfolio enterprise – aiutano i clienti a gestire un business pronto per il futuro e a ottenere il massimo valore dai loro investimenti tecnologici”.

Con Sap Build, gli utenti aziendali hanno a portata di mano tutte le potenzialità di BTP e dei dati delle applicazioni aziendali di Sap. Gli utenti possono integrare facilmente i sistemi, monitorare, analizzare e automatizzare i processi in modo intelligente e creare applicazioni per l’ultimo miglio dell’innovazione, il tutto senza spostare i dati in un sistema esterno. Grazie all’integrazione nativa delle soluzioni Sap Signavio, gli utenti Sap Build ottengono inoltre una visibilità approfondita su tutti i processi, in modo da sapere dove concentrarsi per ottenere il massimo impatto man mano che innovano e automatizzano. Oltre 275.000 punti di riferimento di processi di 4.000 clienti, più di 1.300 flussi di lavoro e automazioni specifici di casi di utilizzo, consentono agli utenti di attingere immediatamente dall’intero spettro di competenze aziendali integrate nella tecnologia Sap. Sap Build funziona anche con sistemi di terze parti. Il nuovo programma Sap Builders aiuta gli utenti a collegarsi rapidamente con i loro colleghi attraverso sessioni pratiche e forum per la condivisione delle best practice.

“La domanda di soluzioni digitali moderne è superiore alla capacità degli sviluppatori professionisti di fornirle, IDC stima quindi che gli esperti aziendali saranno sempre più coinvolti in iniziative volte a creare soluzioni digitali per risolvere i problemi di business più urgenti”, ha dichiarato Arnal Dayaratna, Research Vice President, Software Development, IDC. “A livello mondiale, IDC prevede che nei prossimi dieci anni più di 100 milioni di professionisti aziendali saranno coinvolti nella produzione di soluzioni digitali. Le soluzioni di sviluppo low-code di Sap Build consentono agli sviluppatori aziendali di sfruttare le loro competenze specifiche per creare e replicare rapidamente lo sviluppo di soluzioni digitali su larga scala.”

Le imprese si stanno trasformando in aziende tecnologiche e Sap riconosce l’importanza crescente delle competenze e delle conoscenze che solo gli sviluppatori professionisti possono fornire. Sap si impegna a formare due milioni di sviluppatori in tutto il mondo entro il 2025 triplicando le offerte di formazione gratuita sul sito Sap Learning, collaborando con Coursera Inc., fornitore della piattaforma di formazione di livello mondiale, per aiutare le persone a sviluppare il proprio percorso professionale all’interno dell’ecosistema e offrire nuove opportunità alle persone che non hanno un accesso facile alla tecnologia.

“Sono felice di annunciare che oggi Sap lancia un certificato professionale di primo livello su Coursera. Questo certificato è progettato per chi vuole imparare, indipendentemente dal proprio percorso di studi e conoscenze, non è richiesta alcuna laurea o esperienza nel settore”, ha dichiarato Jeff Maggioncalda, CEO di Coursera Inc.

Questi annunci si aggiungono a una serie di novità condivise al TechEd per aiutare clienti e partner Sap a continuare a indirizzare le trasformazioni di cui hanno bisogno per avere successo. Da un nuovissimo punto di accesso Web nativo per le app aziendali, che aumenta la produttività nel cloud e out of the box, alle innovazioni nelle applicazioni intelligenti, dalle soluzioni Sap Digital Supply Chain fino alle soluzioni per la sostenibilità – a TechED 2022 abbiamo liberato il potere per il business.

Per saperne di più sulle novità annunciate a TechEd 2022, è possibile leggere la News Guide.