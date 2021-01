Sap annuncia l’acquisizione di Signavio

Sap ha annunciato un accordo per l’acquisizione di Signavio, società attiva nel settore della business process intelligence e della gestione dei processi aziendali. La combinazione di Signavio con la divisione Business Process Intelligence di Sap rafforzerà la capacità della società di aiutare le imprese a comprendere, migliorare, trasformare e gestire rapidamente i loro processi aziendali su larga scala. La transazione dovrebbe concludersi nel primo trimestre del 2021, previa approvazione normativa.

La Business Process Intelligence è una parte fondamentale della nuova offerta di Sap, Rise with Sap. L’offerta aiuta le aziende a realizzare una trasformazione di business completa che le rende resilienti, agili e intelligenti e include il supporto per una migrazione rapida dei principali processi Erp nel cloud.

La suite di gestione integrata dei processi cloud-native di Signavio completa in modo perfetto il software di business process intelligence di Sap. Con l’aggiunta di Signavio, Sap può ora fornire una suite completa di soluzioni flessibili per la trasformazione dei processi consentendo ai clienti di trasformare i propri processi di aziendali end to end. Questo include il design dei processi, il benchmarking, la gap analysis, e il miglioramento e la gestione del cambiamento dei processi. La suite consentirà inoltre ai clienti di monitorare il successo nel lungo termine dei cambiamenti di processo.

La combinazione di Sap e Signavio riunirà KPI di processo standardizzati, ampi dati di benchmarking, process mining, analisi approfondite sul comportamento utente e sull’esperienza dei clienti per offrire alle imprese una visione a 360 gradi su ogni processo business. Fornirà inoltre strumenti per comprendere e trasformare completamente i processi.

Sap e Signavio hanno concordato di non divulgare il prezzo di acquisto o altri dettagli finanziari di questa transazione.