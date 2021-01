Rise with Sap, la soluzione per la la trasformazione digitale

Sap ha annunciato oggi una nuova offerta chiamata Rise with Sap, una soluzione che ha lo scopo di aiutare i clienti dell’azienda a superare le rispettive trasformazioni digitali e diventare ciò che Sap chiama “imprese intelligenti”. Rise è un servizio in abbonamento che combina una serie di servizi e offerte di prodotti.

Con Rise with Sap, le aziende avranno un unico contatto in Sap per guidarle nel loro viaggio vero la trasformazione digitale, ma anche accedere all’ecosistema dei partner.

Il primo passo in questo processo, secondo la società tedesca, non è necessariamente quello di introdurre nuova tecnologia, sebbene anche questa ne faccia parte, ma piuttosto aiutare le aziende a riprogettare e ottimizzare i loro processi aziendali e implementare le migliori pratiche nei loro verticali – e quindi misurare il risultato.

Dal punto di vista tecnologico, ovviamente Sap offre propone i propri eccellenti servizi, inclusa la sua piattaforma tecnologica aziendale e l’infrastruttura cloud, ma sarà al fiancoi delle organizzazioni clienti su tutti i grandi fornitori di cloud.

In Rise with Sap è incluso anche il supporto per oltre 2200 API per l’integrazione di vari sistemi locali, cloud e non Sap, l’accesso alle funzionalità low-code e no-code di SAP e, naturalmente, le sue offerte di database e analisi.

Christian Klein, CEO di Sap, ha dichiarato che le tensioni geopolitiche, le sfide ambientali e la pandemia in corso stanno costringendo le aziende ad affrontare il cambiamento più velocemente che mai. Le aziende in grado di adattare rapidamente i propri processi aziendali prospereranno e Sap può aiutarle a raggiungere questo obiettivo. Conclude Klein, è proprio per questo che abbiamo pensato Rise with Sap: aiutare i clienti a sbloccare continuamente nuovi modi di gestire le aziende nel cloud per stare al passo con il loro settore e con una competizione globale sempre più agguerrita.

Con questa nuova offerta, Sap fornisce ora ai propri clienti una serie di soluzioni che in precedenza erano disponibili attraverso il proprio ecosistema di partner. Tuttavia, la società sottolinea che questa scelta non va interpretata come una concorrenza verso il proprio canale. Secondo Sap, infatti, la nuova iniziativa porterà ancora più clienti – e quindi business – ai suoi partner.