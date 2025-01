Sangfor Technologies Italia: crescita, innovazione e strategia per il 2025

Sangfor Technologies Italia si prepara ad affrontare il 2025 con obiettivi ambiziosi, consolidando la propria posizione di riferimento nel settore IT e cybersecurity.

Forte dei successi del 2024, l’azienda prosegue nel suo percorso di crescita, puntando su innovazione, formazione e collaborazioni strategiche per rispondere alle esigenze in continua evoluzione di un mercato sempre più esigente.

Per Sangfor Italia un 2024 votato alla formazione

Il 2024 si è rivelato un anno di successi significativi per Sangfor Technologies Italia, che ha puntato particolarmente a valorizzare la formazione tecnica e a coinvolgere attivamente la community di riferimento. Il team tecnico ha fornito training specialistici a più di 160 professionisti e organizzato webinar che hanno visto la partecipazione di oltre 400 persone. L’azienda ha inoltre effettuato un roadshow annuale attirando l’interesse di centinaia di partecipanti in tutta Italia. Questo impegno ha trovato anche una dimensione internazionale con la partecipazione di partner e clienti all’EPIC Summit di Shenzhen 2024, evento che ha rappresentato un momento chiave per consolidare i rapporti di collaborazione ed esplorare nuove frontiere tecnologiche.

I riconoscimenti

Sul fronte dei riconoscimenti, Sangfor ha ottenuto importanti conferme a livello globale. Tra queste spiccano le nomine come Representative Vendor nel “Gartner® Market Guide for Network Detection and Response” e Representative Vendor nel “Gartner® Market Guide for Full-Stack Hyperconverged Infrastructure Software”; il titolo di Key Player nel “Gartner® Competitive Landscape Network Detection and Response” e la certificazione Gold OPSWAT Endpoint Security per Anti-Malware. Anche CyberRatings.org ha confermato il valore dell’azienda, riconoscendola nell’Enterprise Firewall Test del 2024.

La crescita di Sangfor Italia

I risultati si riflettono nei numeri: il team Sangfor Italia è cresciuto fino a contare 24 collaboratori, con l’ambizioso obiettivo di raggiungere le 40 unità entro la fine del 2025. Il numero di clienti ha registrato un incremento del 40% rispetto all’anno precedente, accompagnato da una crescita del fatturato pari al 35%. Parallelamente, il numero di partner è aumentato del 20%. Anche i partner del centro sud sono aumentati, grazie all’apertura della nuova sede romana nel mese di luglio.

Per il 2025, Sangfor punta a un ulteriore salto di qualità. La strategia aziendale si concentra sull’offerta di soluzioni scalabili e affidabili, consolidando la propria posizione come alternativa enterprise a VMware. Particolare attenzione sarà rivolta alla sicurezza, con l’introduzione della piattaforma XDR (Extended Detection and Response), progettata per garantire una protezione completa e proattiva contro le minacce informatiche, e con il continuo sviluppo del Sangfor Access Secure, pensato per rispondere alle esigenze di connessioni sicure e flessibili in un contesto digitale sempre più distribuito.

Sangfor Technologies si consolida e cresce

"Il nostro obiettivo è offrire alle aziende italiane una valida alternativa per la trasformazione digitale, combinando tecnologie all'avanguardia e un supporto clienti d'eccellenza" – dichiara Francesco Addesi, Country Manager Italia di Sangfor Technologies – "L'azienda sta incrementando le collaborazioni anche con partner tecnologici di rilievo come Veeam e Veritas, offrendo soluzioni avanzate di backup, recovery e continuità operativa, supportando così le imprese italiane nel loro percorso di innovazione".

Il team Sangfor Italia è appena rientrato da Shenzhen (Cina) dove ha partecipato al Sangfor Annual Meeting 2025. “Durante questo evento internazionale – prosegue Addesi – “abbiamo avuto l’opportunità di esplorare le ultime innovazioni tecnologiche di Sangfor e approfondire la nostra business proposition per offrire soluzioni sempre più all’avanguardia. Sangfor continua a distinguersi come leader nel settore tecnologico; siamo pronti a portare queste novità in Italia e a condividerle con la nostra rete per affrontare meglio le sfide del 2025″.