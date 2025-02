Migra con un click da VMware a Sangfor HCI: il nuovo orizzonte della virtualizzazione

La migrazione a Sangfor HCI rappresenta un’evoluzione significativa nel mondo della virtualizzazione, offrendo alle aziende una soluzione agile, economica e performante. Il processo di transizione è semplicissimo e garantisce continuità operativa con un click, grazie a un tool integrato che consente di completare la migrazione in pochi minuti e in tre soli step:

Selezionare la VM da migrare dall’ambiente VMware. Configurare i parametri di destinazione (storage, rete, CPU , RAM). Avviare la migrazione, che si completa automaticamente senza interruzioni.

Zero downtime, zero complessità, massima efficienza: le aziende mantengono la stabilità e le prestazioni senza interruzioni operative.

I vantaggi di Sangfor HCI: un’alternativa vincente

Prezzi flessibili e competitivi

Sangfor propone un modello di pricing accessibile. Un investimento più sostenibile senza compromessi su qualità e prestazioni. Assistenza qualificata 24×7

Un supporto tecnico reattivo e competente, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per rispondere rapidamente a qualsiasi esigenza. L’assistenza è presente in tutte le fasi della migrazione e garantisce un passaggio senza intoppi e senza stress.

Presenza locale, competenza globale

Sangfor combina un approccio globale all’innovazione con un forte radicamento locale, offrendo supporto in lingua italiana e soluzioni adattate alle esigenze di ogni mercato, inclusi quelli emergenti.

Innovazione continua nelle tecnologie

Con il 20% del fatturato investito in R&S, Sangfor sviluppa tecnologie proprietarie all’avanguardia, puntando su sicurezza, agilità e prestazioni. Ecosistema IT integrato

Sangfor non si limita a offrire singoli prodotti, ma sviluppa un ecosistema completo che integra cloud computing, sicurezza informatica e iperconvergenza , semplificando la gestione IT e riducendo i costi operativi. Sovranità digitale e sicurezza

Sangfor garantisce il pieno controllo sui dati aziendali, rispettando le più severe normative nazionali ed europee sulla protezione delle informazioni. Un ambiente sicuro e conforme alle leggi internazionali vigenti.

La migrazione da VMware a Sangfor HCI non è solo un cambio di piattaforma, ma una vera evoluzione tecnologica. Con una migrazione semplice e veloce, costi competitivi, assistenza eccellente e un ecosistema IT integrato, Sangfor è la scelta ideale per aziende che cercano efficienza, sicurezza e innovazione.

Se la tua impresa sta valutando una soluzione di virtualizzazione moderna ed efficace, Sangfor HCI è la risposta strategica per il futuro del tuo business.