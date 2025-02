“Sangfor Omni-Command: l’XDR intelligente con AI e Security GPT per una difesa informatica avanzata

Sangfor Technologies presenta Omni-Command, una piattaforma di Extended Detection and Response (XDR) disponibile on-premises e in modalità SaaS. La soluzione integra tecnologie avanzate per offrire una protezione proattiva contro le minacce informatiche.

Sangfor Omni Command eleva la sicurezza al di là delle misure tradizionali, integrando i dati della rete e degli endpoint, utilizzando analisi IA avanzate e l’innovativo Security GPT; quest’ultimo, alimentato da un Large Language Model, semplifica le complesse operazioni di sicurezza, consentendo ai team IT di utilizzare un linguaggio quotidiano per l’analisi delle minacce e per l’estrazione di informazioni.

Omni-Command è un ecosistema completo che migliora il rilevamento, la difesa e la risposta alle minacce; la soluzione integra diverse tecnologie per garantire una protezione completa e operazioni di sicurezza ottimizzate, rappresentando un significativo passo avanti nel panorama digitale.

Sangfor Omni-Command è rivolto alle aziende di tutti i settori.

Sangfor Omni-Command, un ecosistema di vantaggi

Omni-Command integra diverse tecnologie di sicurezza, tra cui EDR, NDR e NGFW in una piattaforma unica e coesa. La soluzione rileva minacce avanzate e sconosciute con un’accuratezza superiore al 99% entro 5 minuti grazie all’IA avanzata, all’apprendimento automatico e all’analisi comportamentale. Questo rilevamento rapido garantisce una solida difesa informatica contro minacce elusive come gli attacchi zero-day e le minacce in evoluzione.

L’assistente generativo IA migliora la produttività dei team di sicurezza, semplificando compiti complessi e riducendo i falsi positivi, caratteristica non offerta da tutti i competitor.

L’utente lavora su una dashboard intuitiva con una panoramica visuale delle principali minacce e risorse a rischio, facilitando la rapida rilevazione e risposta alle vulnerabilità e agli attacchi attivi.

Omni-Command riduce i tempi di indagine del 90%, grazie alla sua visibilità sulle fonti di dati e all’efficiente raggruppamento degli avvisi. L’integrazione di Security GPT con LLM consente una gestione più semplice delle query, trasformando i processi investigativi.

Inoltre, migliora la sicurezza del sistema del 70% integrando strumenti diversi. Ciò consente di assegnare priorità efficaci alle minacce ad alto rischio e di alleggerire il carico di lavoro dei team di sicurezza grazie alle analisi integrate.

L’implementazione di Omni-Command riduce i costi delle operazioni di sicurezza del 50%. Questo risultato è ottenuto grazie a una serie di funzionalità native che consolidano la gestione della sicurezza con un unico fornitore, semplificando le operazioni e consentendo un efficace raggruppamento dei dati tra le diverse piattaforme.

«Sangfor Omni-Command ridefinisce la cybersecurity combinando intelligenza artificiale avanzata e analisi di rete – afferma Luca Bettili, Country Presales Manager Italia – Grazie a Security GPT e alla capacità di correlare enormi volumi di dati in tempo reale, consente alle aziende di rispondere ancora più velocemente alle minacce riducendo i falsi positivi e ottimizzando il lavoro dei team di sicurezza».

Già realizzati i primi progetti

Tra i primi progetti concretizzati, spicca quello di NextGen Distribution s.r.l., distributore a valore aggiunto (VAD) di Sangfor Technologies che ha scelto di offrire la tecnologia XDR come servizio perché, spiegano, “è una soluzione completa e innovativa, progettata per semplificare la gestione della sicurezza aziendale”. Specializzata nelle soluzioni di sicurezza e cloud di Sangfor, NextGen Distribution garantisce ai clienti un supporto tecnico H24.

La soluzione sarà presentata martedì 4 marzo alle ore 11 in un webinar intitolato “Sangfor Omni-Command: l’XDR Intelligente per la tua Difesa Informatica”. La registrazione si effettua a questa pagina. È già in programma per il 27 marzo un secondo momento formativo.

«Il mercato richiede soluzioni di cybersecurity sempre più efficaci e accessibili – aggiunge Francesco Addesi, Country Manager Italia di Sangfor Technologies – Omni-Command è progettato per ridurre costi operativi e complessità, offrendo alle aziende italiane un nuovo paradigma di sicurezza basato su automazione e intelligenza artificiale. Con questa soluzione rendiamo la difesa informatica più semplice ed efficace per ogni tipo di organizzazione».