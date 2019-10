In linea con le tendenze nel mercato dei display che vogliono schermi sempre più grandi, ad alta risoluzione e intelligenti, Samsung rende nota la disponibilità anche in Italia di The Wall.

Si tratta di un display MicroLED modulare di grande formato per ambienti indoor che introduce nuove possibilità in termini di interazione commerciale e professionale e che esordisce nel nostro Paese con la sua seconda generazione.

Con il suo stile minimale ed elegante, il display si adatta agli spazi professionali moderni. Non solo è personalizzabile nelle dimensioni, ma può essere un elemento di arredo e comunicazione unico anche nelle diverse forme e formati componibili.

The Wall supporta configurazioni con una diagonale di centinaia di pollici. Delle prestazioni si fa carico la tecnologia Quantum HDR, che garantisce una luminosità di picco di 2.000 nits e una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Il nuovo display è dotato del processore Quantum Flex che abilita l’AI Upscaling dei contenuti che impiega l'intelligenza artificiale per ottenere immagini in risoluzione 4K o anche 8K qualsiasi sia la fonte di ingresso.

Lo spessore inferiore ai 30 mm e il design Infinity privo di cornici di The Wall permettono al display di integrarsi in qualsiasi spazio. Con una durata prevista di circa 100.000 ore per i diodi a emissione automatica, The Wall è progettato per non essere spento usufruendo della funzione Ambient mode (caratteristica unica di Samsung) che permette allo schermo di fondersi con l’ambiente circostante – adattandosi al colore o al motivo della parete – oppure di gestire diverse tipologie di contenuti, rendendo il display elegante e sofisticato.

Nella sua versione dedicata al business, The Wall integra la piattaforma di gestione dei contenuti Samsung MagicInfo che consente di pianificare e distribuire contenuti su un singolo display o una rete di display The Wall da un’unica regia centrale. La piattaforma offre inoltre una visibilità completa sulle prestazioni di visualizzazione, per il rilevamento immediato degli errori e la risoluzione dei problemi.

Come anticipato, The Wall è un display modulare, configurabile e personalizzabile in un’ampia varietà di dimensioni, proporzioni e risoluzioni e, suggerisce Samsung, è ideale per usi professionali ma anche per residenze di prestigio. Le misure del display variano da 146 pollici in 4K a oltre 219 pollici in 6K a 292 pollici in risoluzione 8K.