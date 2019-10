The Frame e The Serif 2019, i TV Samsung belli anche da spenti

The Frame e The Serif di Samsung sono dei TV decisamente particolari. Nascono infatti per avere un ruolo attivo anche quando sono spenti, o quantomeno, quando non sono usati per guardare contenuti video. Samsung li ha chiamati Lifestyle TV perché, sostiene, sono due perfette fusioni fra design e tecnologia. The Frame e The Serif, precisa l’azienda, combinando infatti uno stile iconico e minimalista e tutte le specifiche tecniche all’avanguardia dei TV QLED di Samsung.

I modelli The Frame e The Serif 2019 sono dotati di tecnologia QLED con risoluzione 4K, raggiungono il 100% del volume colore e integrano anche HDR10+. È in pratica un HDR dinamico che consente di regolare i livelli di luminosità, scena per scena, attraverso l’associazione di metadati appunto dinamici.

Più quadro o più TV?

Più in dettaglio, The Frame è pensato per andare oltre il concetto tradizionale di televisore, incoraggiando le persone a ripensarne il ruolo e il posizionamento nell’ambiente domestico. Per questo The Frame rappresenta un elemento d’arredo funzionale, che può essere personalizzato per adattarsi ai diversi stili.

Quando non viene utilizzato per vedere film o programmi TV, grazie alla modalità Art Mode, The Frame permette di visualizzare immagini e foto personali o di scegliere tra più di 1.000 opere d’arte disponibili nel Samsung Art Store.

Grazie alla modalità Art Mode, quando non è in uso, i sensori di movimento e di luminosità regolano la luminosità dello schermo in base alla luce presente nella stanza.

Il TV si integra con l’ambiente anche grazie alla staffa No Gap Wall-Mount che consente di appenderlo senza spazi tra il dispositivo e la parete garantendo un risultato pulito e impeccabile. L’estetica di The Frame è personalizzabile scegliendo una delle tre cornici magnetiche[1] per consentire agli utenti di cambiare facilmente il design del proprio TV adattandolo all’ambiente in cui si trova. Se non c’è nessuno nella stanza o se le luci sono spente anche The Frame si spegne automaticamente.

Samsung ha dotare anche questo TV del cavo One Invisible Connection, un unico collegamento sottile e trasparente che trasmette sia l’alimentazione sia i dati A/V eliminando l’ingombro dei cavi sotto il televisore.

Un profilo a forma di "I"

Dal canto suo, The Serif è stato sviluppato in collaborazione i designer parigini di arredamento Ronan ed Erwan Bouroullec. Si contraddistingue anche per la base elegante e il profilo a “I” maiuscola del carattere tipografico serif, oggi ancora più netto e sofisticato. Il modello 2019 usa la tecnologia QLED e raggiunge un volume colore del 100%.

La modalità Ambient Mode aggiornata di Samsung fornisce informazioni, come notizie e aggiornamenti meteo, oltre alla possibilità di visualizzare immagini e fondersi in qualsiasi spazio quando il televisore è spento. Infine, con la grazie alla tecnologia per la comunicazione NFC, è possibile ascoltare la musica dal proprio smartphone semplicemente appoggiandolo sul televisore.

I TV integrano l’assistente vocale Bixby di Samsung ma sono anche compatibili con Amazon Alexa e Google Assistant e dispongono della nuova app per i contenuti video di iTunes e supportano Apple AirPlay 2.