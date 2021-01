Samsung SmartThings Find localizza i dispositivi Galaxy

Samsung Electronics ha annunciato l’arrivo in Italia di SmartThings Find, un nuovo servizio che aiuta a rintracciare velocemente e facilmente i dispositivi Galaxy.

SmartThings Find utilizza la Bluetooth Low Energy (BLE) e tecnologie ultra-wideband (UWB) per aiutare le persone a localizzare i propri smartphone, tablet, smartwatch e auricolari Galaxy.

Dopo aver completato un veloce processo di registrazione, gli utenti SmartThings possono localizzare facilmente i propri dispositivi Galaxy, a partire da smartphone, tablet e smartwatch, fino ai singoli auricolari.

Inoltre, grazie al nuovo localizzatore Bluetooth Galaxy SmartTag è ancora più semplice trovare i propri oggetti non connessi: è sufficiente attaccarlo alle chiavi, alla borsa o persino al collare del proprio animale domestico per rintracciarli facilmente.

Con il servizio SmartThings Find è possibile localizzare facilmente il proprio dispositivo smarrito anche quando è offline . Questa funzionalità è permessa dagli utenti SmartThings che scelgono di utilizzare in modo sicuro il proprio smartphone o tablet Galaxy per aiutare gli altri a localizzare i propri dispositivi smarriti.

Una volta che un dispositivo è rimasto offline per 30 minuti, emette un segnale BLE che può essere ricevuto da altri smartphone o tablet nelle vicinanze e la sua posizione viene inviata ai server SmartThings Find. Quando il proprietario ricerca il dispositivo smarrito con SmartThings Find, visualizzerà sulla mappa l’ultima posizione rilevata o riceverà una notifica appena sarà localizzato da un altro dispositivo.

Tutti i dati degli utenti SmartThings Find sono crittografati e protetti in modo sicuro, assicurando che la posizione e i dati del dispositivo non siano rivelati a nessuno tranne che al rispettivo proprietario.

Individuare il dispositivo smarrito è molto semplice, grazie alle indicazioni cartografiche integrate e alla possibilità di “far squillare” l’oggetto smarrito per ritrovarlo più rapidamente. Quando si perde un device, è sufficiente aprire SmartThings Find sul proprio smartphone o tablet e selezionare il dispositivo che si desidera individuare: la sua posizione esatta verrà così mostrata su una mappa. Una volta avvicinatisi al dispositivo, è possibile farlo “squillare” o individuarlo utilizzando la funzione di Ricerca nelle Vicinanze basata sulla realtà aumentata, che mostra grafici a colori che aumentano di intensità avvicinandosi al dispositivo.

A breve sarà rilasciato un nuovo aggiornamento per l’app SmartThings sugli smartphone e i tablet Galaxy con sistema operativo Android 8 o successivo. Una volta installato, gli utenti potranno accedere al servizio SmartThings Find utilizzando il banner dedicato nella schermata Home nell’app SmartThings.