Samsung presenta Gauss, il suo modello di intelligenza artificiale generativa

Samsung ha presentato il proprio modello di intelligenza artificiale generativa chiamato Samsung Gauss in occasione dell’evento Samsung AI Forum 2023 tenutosi presso il campus di ricerca e sviluppo, il Samsung Advanced Institute of Technology di Seul, in Corea del Sud. Il modello di intelligenza artificiale generativa dell’azienda sudcoreana prende il nome dal matematico Carl Friedrich Gauss, che ha stabilito la teoria della distribuzione normale (gaussiana), considerata la spina dorsale delle tecnologie di intelligenza artificiale e di apprendimento automatico .

Samsung Gauss è la visione definitiva dell’azienda per l’IA generativa ed è stato sviluppato da Samsung Research. Al momento, la nuova tecnologia viene utilizzata internamente dai dipendenti dell’azienda, ma sarà presto disponibile per il grande pubblico attraverso i suoi prodotti futuri. Samsung Gauss comprende Samsung Gauss Language, Samsung Gauss Code e Samsung Gauss Image. I prodotti basati su questi modelli di IA generativa potrebbero essere lanciati nei prossimi mesi e si prevede che le funzioni basate su questi modelli di IA generativa possano essere disponibili sulla serie Galaxy S24, il cui lancio è previsto per gennaio 2024.

Samsung Gauss Language è un modello che comprende il linguaggio umano e genera risposte. Può migliorare la produttività aiutando in compiti come la composizione di e-mail, la modifica e la sintesi di documenti, la traduzione di lingue e la scrittura. Se applicato ai prodotti, può anche essere utilizzato per offrire controlli più intelligenti dei dispositivi. Può funzionare sia su server cloud che su smartphone, tablet e PC.

Samsung Gauss Code è un modello specializzato nei linguaggi di codice. È dotato di un assistente di codice chiamato “code.i” che verrà utilizzato internamente da Samsung. Viene utilizzato per lo sviluppo rapido e semplice di software attraverso un’interfaccia interattiva. Supporta la descrizione del codice e la generazione di casi di test.

Samsung Gauss Image semplifica la creazione e la modifica delle immagini. Può cambiare lo stile di un’immagine, convertire immagini a bassa risoluzione in immagini ad alta risoluzione e aggiungere elementi a un’immagine esistente. Come Dall-E, può anche creare immagini completamente nuove semplicemente con una piccola descrizione di testo.

Tutti questi modelli di intelligenza artificiale generativa sviluppati da Samsung possono essere eseguiti in modalità on-device per proteggere le informazioni private. La società ha costituito un AI Red Team che si basa sui principi dell’etica dell’AI. Il team controlla internamente i problemi di privacy e sicurezza durante le varie fasi dell’IA, dalla raccolta dei dati alla formazione dei risultati.