Samsung e PoliMi premiano Odyssey Waveform, per l’innovazione nell’eSport

Si è tenuto presso il Politecnico di Milano, la Cerimonia Finale del Master in Product Service System Design nel suo Design Campus Bovisa, portato avanti in collaborazione con Samsung Electronics Italia. Il progetto nasce nell’ambito di Samsung Innovation Campus, il programma di alta formazione promosso per fornire agli studenti competenze digitali avanzate e soft skills, fondamentali per affrontare un mercato del lavoro in continua evoluzione.

Samsung Innovation Campus accompagna le nuove generazioni in un percorso di crescita pensato per prepararli alle sfide del mondo digitale. In questo contesto, Samsung e il Politecnico di Milano hanno lanciato agli studenti una sfida creativa: ripensare il futuro dello sport, del benessere e dell’interazione tra esseri umani e tecnologia attraverso la lente del service design.

I team – sottolinea Samsung – si sono distinti per l’eccellente lavoro di squadra nella realizzazione dei rispettivi project work, dando vita a soluzioni innovative che integrano in modo efficace sport e tecnologia. Ogni gruppo ha saputo proporre un prodotto o servizio originale, affrontando le sfide del brief con creatività, metodo e una solida visione progettuale. I progetti presentati riflettono uno spirito critico e innovativo, proiettato verso il futuro, in piena coerenza con i valori e gli obiettivi di Samsung Innovation Campus.

Il progetto vincitore è Samsung Odyssey Waveform, la prima piattaforma integrata per l’eSport basata su tecnologia EEG ed eye tracking, pensata per analizzare in tempo reale lo stato mentale dei giocatori e supportarli in un percorso di miglioramento cognitivo continuo, grazie a monitoraggio costante e feedback personalizzati. Il progetto si è distinto per la solidità della ricerca alla base, la realizzazione di un mock up in scala reale e l’elevata qualità della presentazione finale.

Il dispositivo è stato sviluppato dal Gruppo Igida composto da Guilherme Lambert, Andrea Frer, Filippo Ghioni, Dhruvi Harsora e Lucija Pezer, che si sono aggiudicati uno smartphone top di gamma Galaxy S25, premio Samsung previsto dal programma.

“Attraverso il Samsung Innovation Campus, ci impegniamo a offrire alle nuove generazioni non solo competenze digitali, ma anche la capacità di leggere i cambiamenti, interpretarli e trasformarli in valore. È proprio da questo dialogo tra tecnologia e umanesimo che nasce la visione formativa di Samsung: formare giovani in grado di guidare l’innovazione con consapevolezza e responsabilità.”, ha dichiarato Anastasia Buda, head of ESG, Corporate Citizenship & Internal Communication Manager di Samsung Electronics Italia. “Samsung Odyssey Waveform rappresenta un perfetto esempio di come l’intersezione tra neuroscienze, eSport e service design possa generare soluzioni utili, etiche e orientate al futuro aiutando al tempo stesso i ragazzi a sviluppare anche competenze trasversali e soft skills utili nel mondo del lavoro”.

Nel corso dell’evento, Federico Casalegno, Head of Samsung Design Innovation Center, ha condiviso, attraverso il suo keynote speech, una visione internazionale e profondamente ispirata del ruolo del design inclusivo: “Nell’era dell’Intelligenza Artificiale, il design gioca un ruolo distintivo ed essenziale nel far progredire la conoscenza e nel generare un impatto positivo per l’umanità. Non è in competizione con la scienza e la tecnologia: le completa, traducendo innovazione, prodotti e servizi in esperienze significative. Idesigner si confrontano profondamente con la dimensione sociale, culturale e spaziale delle tecnologie, affinché queste rispondano in modo autentico ai bisogni specifici delle persone. Solo così ciò che creiamo può davvero servire l’essere umano e il mondo in cui viviamo. Il nostro compito è guidare l’innovazione con empatia, allineare il progresso ai valori umani e progettare sistemi ed esperienze che non siano solo intelligenti, ma anche responsabili dal punto di vista ambientale, inclusive e profondamente rilevanti. Una tecnologia disgiunta dall’essere umano è una perfezione priva di direzione e utilità concreta.”

Il percorso progettuale è stato diretto dal docente universitario Mario Crippa e da Kacper Pietrzykowski, Senior Designer, Product Designer Interaction Design France/SDIC Samsung Electronics.

“In un contesto sempre più complesso, è fondamentale per i designer integrare la tecnologia con esperienze e comportamenti reali, per dare forma a soluzioni capaci di coniugare visioni future e bisogni concreti. La sfida lanciata dal Samsung Innovation Campus sul rapporto tra Sport e Tecnologia ha rappresentato un’opportunità preziosa per gli studenti, che hanno esplorato come la tecnologia possa diventare un fattore abilitante di performance, benessere e inclusione. Un’esperienza progettuale collaborativa che ha messo in pratica i principi del product-service-system design, immaginando nuovi ecosistemi in cui prodotti, servizi, strategie e comunicazione si integrano per generare scenari di innovazione”, ha dichiarato Beatrice Villari, Product Service System Design Master Course Secretary.

La partnership con POLIMI nel 2025 ha dato vita sia al progetto di Responsabilità Sociale Samsung Innovation Campus che l’installazione del Galaxy Cafè, ospitato dal 17 al 28 Marzo all’interno del Campus stesso. In questo spazio stato possibile per gli studenti conoscere da vicino le opportunità della Galaxy AI come valido alleato per la vita universitaria. Sono poi state mostrate anche le funzionalità della nuova serie Galaxy S25 e relativo ecosistema Galaxy Book5 e Tab S10 ed è stato lanciato il kick off del progetto “Passion in Action” in collaborazione con il master PSSD

Samsung Innovation Campus: potenziare le competenze digitali per il futuro

Innovation Campus fa parte di Together for Tomorrow! Enabling People, programma globale di Samsung per la formazione e la diffusione delle competenze digitali dei giovani che offre momenti di formazione a vari livelli, per supportare gli studenti ad acquisire le competenze fondamentali legate al mondo dell’innovazione e del digitale e a sviluppare le soft skills necessarie per entrare in modo efficace in un mondo del lavoro in continua evoluzione.

Samsung, in Italia, da oltre 10 anni aiuta i giovani a cogliere le opportunità e i benefici del digitale affinché si facciano promotori di un cambiamento positivo nella società. In questi anni Samsung Electronics Italia, attraverso i suoi programmi di Corporate Citizenship, ha raggiunto oltre 100.000 studenti su tutto il territorio nazionale, operando, solo negli ultimi 3 anni, con oltre 1000 istituti scolastici e 20 università distribuite su tutto il territorio italiano.

Samsung ha inoltre collaborato con numerose onlus portando opportunità di formazione a categorie svantaggiate. Nel 2023 e 2024 ha ideato, realizzato e pubblicato il podcast “La Voce della tua generazione”, che ha raggiunto oltre 15.000 ascoltatori: il progetto, nelle sue due edizioni, ha dato a 30 ragazzi l’opportunità di utilizzare la tecnologia per esprimere i propri disagi, emozioni e desideri.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito di Samsung.