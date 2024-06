Salesforce World Tour Milano 2024: ecco come diventare un’Al enterprise

Il MiCo Centro Congressi ha ospitato il Salesforce World Tour Milano: l’evento annualedella società americana che ha attirato oltre 4.000 partecipanti.

Tra leader di settore, innovatori, aziende clienti e partner, l’evento si è focalizzato sui più recenti sviluppi della tecnologia business, con particolare attenzione alla gestione dei dati, all’Intelligenza Artificiale (IA) e al Customer Relationship Management (CRM).

Salesforce World Tour: un evento di spicco per la Business Community italiana

L’edizione 2024 del Salesforce World Tour Milano ha offerto un programma ricco e variegato, con oltre 30 aziende clienti che hanno condiviso le loro esperienze di trasformazione digitale attraverso più di 60 sessioni verticali. Queste sessioni sono state organizzate anche dai 34 partner sponsor dell’evento, evidenziando l’importanza della collaborazione tra le diverse realtà del settore.

Il Salesforce World Tour Milano continua a rappresentare un punto di riferimento fondamentale per la business community italiana, che vede nel digitale un elemento imprescindibile della propria strategia. L’edizione di quest’anno ha messo in risalto l’Intelligenza Artificiale e i suoi sviluppi nel contesto del CRM, sottolineando come le aziende debbano adottare un modello di IA per ottenere benefici tangibili.

Il ruolo cruciale dell’Intelligenza Artificiale

Durante il keynote di apertura, Vanessa Fortarezza, Country Leader di Salesforce Italia, ha illustrato la strategia di Salesforce. Insieme a Nicola Lalla, Vice Presidente Solution Engineering Salesforce Italia, ha spiegato come le imprese possono evolversi in Al Enterprise. La presenza di Miguel Milano, President & Chief Revenue Officer di Salesforce, ha ulteriormente evidenziato la crescita significativa di Salesforce Italia negli ultimi cinque anni.

Case Study: Automobili Lamborghini

Uno degli interventi più significativi è stato quello di Automobili Lamborghini, rappresentata da Andrea Puggelli, Head of Brand Strategy & Customer Journey, e Federico Bon, Head of IT. Hanno spiegato come l’azienda ha intrapreso un percorso di trasformazione digitale volto a personalizzare le relazioni con i clienti attraverso una gestione ottimizzata dei dati e il supporto dell’Intelligenza Artificiale.

L’approccio di Lamborghini dimostra come una strategia ben definita di digitalizzazione e IA possa portare a una gestione più efficiente e personalizzata del customer journey, migliorando l’interazione e la soddisfazione del cliente.

Le opportunità del CRM abilitato dall’Intelligenza Artificiale

Il Salesforce World Tour Milano ha evidenziato come il CRM, arricchito dalle capacità dell’Intelligenza Artificiale, possa diventare un motore di crescita per le aziende. Le organizzazioni che riescono a integrare queste tecnologie nei loro processi possono ottenere una serie di vantaggi competitivi, tra cui una maggiore efficienza operativa, una migliore comprensione delle esigenze dei clienti e una capacità di rispondere in modo proattivo alle tendenze di mercato.

“Il 75% del valore dell’https://www.01net.it/category/intelligenza-artificialeIntelligenza Artificiale è nel front office perchè è in grado di supportare le aziende nel creare relazioni personalizzate con i propri clienti, ad essere più produttive e aumentare la marginalità – ha dichiarato Vanessa Fortarezza, Country Leader di Salesforce Italia – questo è certamente uno dei motivi per i quali oggi abbiamo vissuto il più entusiasmante World Tour di sempre. Il Digitale e l’Intelligenza Artificiale sono ormai una priorità per la aziende e la missione di Salesforce è proprio quella di aiutarle a sfruttare a pieno le potenzialità delle nuove tecnologie a vantaggio del CRM”.

Il Futuro del business digitale

Il tema centrale dell’evento ha ruotato attorno all’evoluzione delle imprese verso modelli di business sempre più digitali e data-driven. Le discussioni hanno toccato argomenti come la gestione dei dati, l’adozione dell’IA, la sicurezza informatica e le best practice per la trasformazione digitale. Questi elementi sono essenziali per le aziende che desiderano rimanere competitive in un mercato in rapida evoluzione.

A concludere la sessione un ospite d’eccezione, Silvio Savarese, Executive Vice President e Chief Scientist di Salesforce che da circa tre anni guida la ricerca e lo sviluppo dell’AI a livello globale.

“L’intelligenza artificiale generativa sta entrando in una fase più matura. Dopo un’emergenza esplosiva che ha evidenziato le potenti capacità di questa tecnologia, ora è il momento di sviluppare percorsi che massimizzino queste potenzialità con nuove opportunità di automazione, maggiore efficienza, riduzione dei costi e un’enfasi su valori come fiducia e accuratezza. Ed è quello che Salesforce si impegna a fare ogni giorno”, ha commentato Savarese

Einstein 1 è la piattaforma di intelligenza artificiale integrata di Salesforce, progettata per trasformare la gestione dei dati e l’interazione con i clienti. Integrata con tutti i prodotti Salesforce, rende l’IA accessibile in ogni processo aziendale, dalle vendite al marketing, fino all’assistenza clienti e all’analisi. Con Einstein 1, le aziende possono sfruttare l’analisi predittiva per anticipare le esigenze dei clienti, identificare tendenze di mercato e prendere decisioni informate, migliorando così l’efficienza e la produttività complessiva.Protagonista dell’evento è stato Einstein 1, la piattaforma che unifica dati, AI e CRM, facilitando l’adozione e la personalizzazione dell’AI generativa a supporto di tutte le applicazioni dei vari sistemi aziendali grazie a Data Cloud, fornisce avanzate funzionalità di AI predittiva e generativa grazie ad Einstein e garantisce una user experience di livello superiore grazie a un unico Copilot per interagire con tutte le applicazioni Salesforce da un’unica interfaccia conversazionale.

Il Salesforce World Tour Milano 2024 si è rivelato un evento di grande impatto, capace di ispirare e guidare le aziende verso un futuro digitale sempre più customer-centric. “L’energia trasmessa dal nostro ecosistema italiano è palpabile e coinvolge tutti. Siamo entusiasti di continuare a supportare le aziende nel loro percorso di trasformazione digitale”, ha concluso Fortarezza.

Il Salesforce World Tour Milano 2024 ha offerto un’occasione rilevante per le imprese italiane di confrontarsi, apprendere e trarre ispirazione dai leader del settore su come sfruttare al meglio le tecnologie emergenti per diventare vere e proprie Al Enterprise. Il focus sull’Intelligenza Artificiale e il CRM ha sottolineato l’importanza di adottare un approccio innovativo e orientato ai dati per migliorare le relazioni con i clienti e ottimizzare le performance aziendali.