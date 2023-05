A World Tour Milano 2023 Salesforce annuncia Einstein GPT e Data Cloud per Flow, e la disponibilità di Hyperforce in Italia. Arriva Slack GPT

Circa 4.000 partecipanti, decine di sessioni verticali per un totale di 47 clienti testimonial on stage e 34 partner sponsor dell’evento. Sono queste le cifre del Salesforce World Tour Milano 2023, l’evento che si è tenuto oggi a Mi.Co (Milano Congressi) e che ha richiamato migliaia di leader di settore, innovatori, aziende e partner per parlare degli ultimi trend in fatto di business technology, Intelligenza Artificiale, Crm e più in generale di come il digitale abilita i processi aziendali per consentire alle aziende di anticipare i bisogni dei clienti e diventare Customer Company.

In un momento di mercato estremamente difficile, tutte le organizzazioni devono infatti concentrarsi sempre di più sulla conoscenza dei propri clienti in modo da portare la relazione con loro a un nuovo livello. Grazie al digitale, oggi è possibile riuscire ad anticipare i bisogni dei consumatori e dei cittadini in questo modo ogni azienda può diventare una Customer Company.

Anche quest’anno Mauro Solimene, country leader di Salesforce Italia, ha fatto gli onori di casa accogliendo sul palco alcuni clienti di successo che hanno indossato le vesti di “Trailblazer” – ovvero gli innovatori che aprono nuove vie per il business. Ovvero Pirelli, di Autogrill e di Treedom, ma durante la giornata sono state ben 47 le organizzazioni che hanno raccontato i loro progetti di trasformazione digitale.

“Il 62% dei clienti oggi chiede di essere riconosciuto dalle aziende di cui si fida perché desidera che queste anticipino i suoi bisogni – ha spiegato Mauro Solimene. – Una grande opportunità per tutte le organizzazioni che può essere colta solo se si ha la capacità di leggere, interpretare e far fluire le informazioni nel posto giusto al momento giusto. Così si realizza la Customer Company. Anche quest’anno World Tour Milano è stato un grande successo, l’energia trasmessa dal nostro ecosistema era palpabile e ha coinvolto tutti”.

L’evento è stato inoltre l’occasione per due annunci: la disponibilità in Italia, da agosto di quest’anno, di Hyperforce, una rivisitazione dell’architettura della piattaforma di Salesforce. Realizzata attraverso l’alleanza strategica con Amazon Web Services (AWS), Hyperforce aiuterà i clienti Salesforce di tutto il mondo a crescere e ad affermarsi grazie alla scalabilità e all’agilità del Cloud pubblico che consente di implementare in modo rapido e semplice la soluzione Salesforce Customer 360, che comprende Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Commerce Cloud, applicazioni verticali e molto altro.

“Le aziende di tutta Italia si stanno concentrando su livelli di digitalizzazione senza precedenti per mantenere relazioni significative con i clienti. Con questa transizione, la residenza dei dati gioca un ruolo sempre più importante per le organizzazioni aziendali nel settore pubblico e privato”, ha dichiarato Mauro Solimene. “Hyperforce crea flessibilità offrendo la possibilità di ospitare i dati localmente in Italia, e lo fa con la straordinaria versatilità del cloud pubblico, dando accesso alla capacità di calcolo in modo dinamico ed efficiente, quando e se necessario. Con Hyperforce, siamo orgogliosi ed entusiasti di poter accelerare il percorso di trasformazione digitale dei nostri clienti, aiutandoli a rimanere al passo con la crescita e l’innovazione”.

Hyperforce fornisce una piattaforma potente e scalabile volta a supportare il successo dei clienti di tutto il mondo.

Le caratteristiche principali includono: archiviazione dei dati nel Paese. Opzioni di archiviazione dei dati a livello nazionale per stare al passo con l’evoluzione del settore e delle normative locali; protezione dei dati, ovunque. Garanzia della sicurezza che i propri dati siano archiviati con controlli avanzati e crittografia end-to-end; gestione semplificata di carichi di lavoro in continua crescita. Possibilità di accrescere la propria azienda con un’infrastruttura flessibile, progettata per espandersi insieme all’azienda stessa; upgrade garantiti. Grazie alla retrocompatibilità, è possibile mantenere le applicazioni e le integrazioni personalizzate che sono state create in precedenza su Salesforce.

Einstein GPT e Data Cloud per Flow

All’interno della roadmap che prevede la progressiva introduzione di tool basati sull’AI generativa in tutti gli applicativi, Salesforce ha annunciato le nuove funzionalità di Einstein GPT e Data Cloud per Flow, il suo portafoglio di strumenti di automazione.

Alimentando Flow con Data Cloud – che unifica tutti i dati dei clienti di un’azienda attraverso i canali e le interazioni in singoli profili cliente in tempo reale – è ora possibile automatizzare flussi di lavoro complessi e generare azioni basate su variazioni in tempo reale. Ad esempio, se un sistema di marketing automation rileva che un cliente ha appena abbandonato il carrello della spesa online, si attiva un’e-mail di follow-up immediato con un codice sconto personalizzato per incoraggiarlo a completare l’acquisto.

Einstein GPT è la tecnologia CRM di AI generativa di Salesforce che, combinata con Flow, consente agli utenti di creare e modificare le automazioni utilizzando un’interfaccia conversazionale, semplificando radicalmente il processo di creazione dei flussi e limitando notevolmente le barriere per gli utenti meno esperti.

“Flow aiuta i clienti ad automatizzare rapidamente processi aziendali complessi in qualsiasi sistema, e oggi sta già realizzando 1.000 miliardi di automazioni mensili facendo risparmiare ai clienti 109 miliardi di ore ogni mese”, ha dichiarato John Kucera, SVP of Automation di Salesforce. “Alimentando Flow con Einstein GPT e Data Cloud, non solo miglioriamo l’usabilità, ma assicuriamo anche che i nostri clienti abbiano accesso agli strumenti più avanzati per ottenere ancora più produttività, efficienza e crescita. Questo democratizza l’AI aziendale per tutti”.

Einstein GPT per Flow aiuta gli utenti e gli amministratori aziendali a lavorare in modo più efficiente per creare automatismi basati sull’IA in modo più semplice, rapido e accessibile.

Gli utenti e gli amministratori aziendali possono definire il tipo di flusso che desiderano creare e vederlo realizzato in tempo quasi reale, invece di dover costruire ogni flusso manualmente, passo dopo passo.

Gli utenti possono anche descrivere una formula che desiderano ed Einstein GPT la costruirà automaticamente. Ciò va a sostituire la necessità di assemblare attentamente le formule, evitando il rischio di errori nella sintassi delle formule.

Gli utenti vedranno infine migliorata la reperibilità descrivendo una funzione che devono individuare e facendo in modo che Einstein GPT inserisca automaticamente il flusso corretto, invece di dover cercare i flussi secondari.

Data Cloud per Flow aiuta le aziende a rendere ogni esperienza interconnessa e personalizzata. Ognuno ottiene determinati vantaggi nell’utilizzare i dati in tempo reale:

Gli esperti di marketing per ottimizzare l’esperienza di vendita al dettaglio, offrendo sconti in negozio al momento giusto.

per ottimizzare l’esperienza di vendita al dettaglio, offrendo sconti in negozio al momento giusto. I professionisti del settore commerciale per alimentare il pricing dinamico nell’e-commerce, regolando automaticamente i prezzi in base alla domanda e all’offerta in tempo reale, oltre ad aggiornare i livelli di inventario e le informazioni sulla disponibilità.

per alimentare il pricing dinamico nell’e-commerce, regolando automaticamente i prezzi in base alla domanda e all’offerta in tempo reale, oltre ad aggiornare i livelli di inventario e le informazioni sulla disponibilità. Le società di servizi finanziari per automatizzare il rilevamento e la prevenzione delle frodi, segnalando le transazioni sospette in base a modelli insoliti, come prelievi di grandi dimensioni o trasferimenti verso paesi stranieri.

per automatizzare il rilevamento e la prevenzione delle frodi, segnalando le transazioni sospette in base a modelli insoliti, come prelievi di grandi dimensioni o trasferimenti verso paesi stranieri. Le aziende manifatturiere per ottimizzare i processi produttivi e l’efficienza, monitorando le prestazioni dei macchinari in tempo reale per attivare richieste di manutenzione automatizzate.

Arriva Slack GPT

Al World Tour che si svolgeva sempre oggi a New York, Salesforce ha annunciato Slack GPT, una nuova esperienza di AI conversazionale integrata nativamente in Slack che consentirà di utilizzare integrazioni di app di intelligenza artificiale generativa, diversi modelli linguistici e la possibilità di attingere a dati sicuri sui clienti da Customer 360 e Data Cloud. Inoltre, collaborerà con Einstein GPT per sbloccare la potenza del CRM e dei dati conversazionali per rendere ogni organizzazione più produttiva. Ad esempio, i riassunti delle conversazioni e l’assistenza alla scrittura basati sull’intelligenza artificiale saranno disponibili direttamente in Slack, con un semplice clic. Con la nuova piattaforma Slack, sarà possibile creare flussi di lavoro no-code che incorporano azioni di IA con semplici suggerimenti in ogni fase, rendendo facile per chiunque implementare l’automazione dell’IA. Potranno inoltre integrare in modo sicuro Large Language Model di aziende come OpenAI e Anthropic, oppure utilizzare un LLM di loro scelta. Tra questi, quelli finanziati dal fondo di AI generativa di Salesforce Ventures e, in futuro, gli LLM proprietari di Salesforce.

Slack è l’interfaccia conversazionale di Customer 360, che presto porterà in Slack gli insight alimentati da Einstein GPT dai dati dei clienti in tempo reale e arricchirà la comprensione dei clienti da parte di ogni team.

“L’IA generativa ha un enorme potenziale per ridefinire il modo in cui viene svolto il lavoro e sbloccare una significativa produttività aziendale”, ha dichiarato Lidiane Jones, CEO di Slack. “La vera potenza di questa tecnologia si ha quando l’IA è in grado di analizzare e agire sui dati più preziosi provenienti dalla risorsa più affidabile di un’azienda: la sua conoscenza interna”.

Le funzionalità native sono funzioni di intelligenza artificiale appositamente progettate per integrarsi perfettamente nell’interfaccia di Slack, rendendo più comoda e semplice l’assistenza contestuale dell’intelligenza artificiale. In futuro, i clienti potranno:

Riassumere conversazioni e riunioni: Aggiornarsi sui messaggi Slack non letti con un solo clic, oppure chiedere a Slack GPT di partecipare a una riunione e fornire immediatamente un riepilogo e le fasi successive.



Comunicare in modo più efficace: Grazie all’assistenza dell’intelligenza artificiale integrata nel compositore di messaggi di Slack e nel nuovo Slack canvas, i clienti potranno distillare facilmente il contenuto, regolare il tono e altro ancora.



Le integrazioni nella directory delle app di Slack sono un modo rapido e sicuro per i clienti di estendere le funzionalità dei LLM di terze parti o interni che già utilizzano in Slack. Con Slack GPT, i clienti potranno creare flussi di lavoro no-code che automatizzano il lavoro tra Slack, LLM e il loro ecosistema di strumenti software. Nel Workflow Builder, i clienti potranno collegare istantaneamente un’app di IA generativa a un flusso di lavoro.



Integrare le app di IA generativa di piattaforme leader come ChatGPT di OpenAI e Claude di Anthropic, costruite sulla piattaforma di fiducia di Slack. Queste app non saranno utilizzate per addestrare i loro modelli linguistici di grandi dimensioni.

Grazie a una fiorente comunità di sviluppatori Slack, i clienti possono creare integrazioni personalizzate che sfruttano l’intelligenza dei principali LLM.

Claude per Slack è disponibile ora, mentre ChatGPT per Slack è in beta. Workflow Builder con Slack GPT sarà disponibile quest’estate. Le funzionalità AI native di Slack GPT e l’app Einstein GPT per Slack sono in fase di sviluppo.