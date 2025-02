Salesforce Spring ’25: nuove funzionalità per automazione, AI e sicurezza

Salesforce ha presentato la versione Spring ’25, un aggiornamento che introduce nuove funzionalità per l’automazione dei processi aziendali, l’integrazione dell’intelligenza artificiale e il rafforzamento della sicurezza dei dati.

L’aggiornamento si concentra in particolare su Agentforce, la piattaforma per agenti AI, e su miglioramenti per Sales Cloud, Service Cloud e Data Cloud. Tra le novità principali, figurano strumenti per la personalizzazione dell’AI, funzionalità avanzate di gestione dei dati e nuove opzioni per il monitoraggio della sicurezza.

Salesfoce Agentforce: nuove capacità per gli agenti AI

Agentforce, la piattaforma di Salesforce dedicata agli agenti AI, introduce strumenti per la configurazione e il testing delle automazioni.

La Generazione Assistita da AI per Agenti aiuta a definire istruzioni e flussi operativi tramite suggerimenti automatici, riducendo il tempo necessario alla configurazione. Il nuovo Centro di Test di Agentforce consente di verificare il comportamento degli agenti AI in scenari simulati prima della distribuzione, migliorando la qualità delle interazioni automatizzate.

Sul fronte della personalizzazione, il Prompt Builder Multilingua amplia il supporto alle lingue, facilitando l’uso degli agenti AI in contesti internazionali. Infine, per la gestione dei dati sensibili, il Mascheramento Basato su Campi introduce un sistema che identifica e protegge automaticamente le informazioni riservate utilizzando i metadati dei campi di Salesforce.

Salesforce Service Cloud: strumenti AI per il servizio clienti

L’aggiornamento introduce nuove opzioni per migliorare la gestione dell’assistenza clienti.

Il nuovo Assistente al Servizio crea piani d’azione dettagliati, suggerendo agli operatori sequenze di passaggi ottimizzate per la gestione delle richieste. L’integrazione con Agentforce per Field Service consente invece di automatizzare la programmazione degli appuntamenti, riducendo la necessità di intervento manuale.

Sales Cloud: AI e automazione per la gestione delle vendite

Per Sales Cloud, la principale novità riguarda l’integrazione della Generazione Augmentata da Recupero (RAG), che migliora la capacità degli agenti AI di accedere e utilizzare informazioni provenienti da diverse fonti.

L’AI può ora sfruttare sia dati strutturati sia documenti e articoli di conoscenza per generare risposte più contestualizzate, supportando in modo più efficace la gestione dei lead e l’interazione con i clienti.

Salesforce Data Cloud: miglioramenti per gestione e accesso ai dati

L’aggiornamento di Salesforce Data Cloud introduce diverse nuove funzionalità per l’integrazione e la protezione dei dati aziendali.

Private Connect per Data Cloud abilita una connessione sicura e bidirezionale ai dati, migliorando la protezione delle informazioni scambiate tra sistemi. La Federazione di File Senza Copia consente di accedere a grandi set di dati senza necessità di duplicazione, mentre la Ricerca Ibrida ottimizza il recupero delle informazioni, rendendo più efficace la consultazione di dati non strutturati.

Event Log Objects: nuove funzionalità per il monitoraggio della sicurezza

Un’altra novità riguarda gli Event Log Objects, una funzione che permette di registrare e analizzare le azioni degli utenti all’interno della piattaforma.

Questi oggetti consentono di tracciare attività a rischio e, grazie all’integrazione con query SOQL, le aziende possono impostare regole automatiche per l’identificazione di potenziali anomalie. Le informazioni raccolte possono essere utilizzate per avviare azioni proattive, come la creazione di segnalazioni di sicurezza o la modifica di permessi utente.

La release Spring ’25 introduce strumenti che ampliano le capacità dell’AI, migliorano la gestione dei dati e potenziano le opzioni di sicurezza. L’aggiornamento punta a offrire più flessibilità nella personalizzazione degli agenti AI, maggiore efficienza nei processi aziendali e un controllo più avanzato sui dati.

Per approfondire le novità, è possibile consultare la pagina ufficiale del rilascio Spring ’25.