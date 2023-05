Salesforce presenta la nuova generazione di Tableau, rendendo disponibile a tutti l’intelligenza artificiale generativa per dati e analisi

Salesforce presenta la nuova generazione di Tableau, alimentata dalla tecnologia di IA generativa di Einstein.

Con Tableau GPT e Tableau Pulse, analisti esperti e aziende possono automatizzare l’analisi dei dati, anticipare le esigenze degli utenti e generare automaticamente approfondimenti attuabili. Inoltre, le nuove funzionalità di Salesforce Data Cloud for Tableau porteranno i dati dei clienti direttamente in Tableau, unificandoli in un’unica schermata per ottenere analisi nel modo più rapido.

La rivoluzione dell’IA generativa trasformerà il modo in cui viene svolto il lavoro, rendendo esponenzialmente più facile per tutti attingere a vaste fonti di dati affidabili per svolgere il proprio lavoro in modo più efficiente. Quasi l’80% dei leader IT senior ritiene che l’IA generativa aiuterà la loro organizzazione a fare un uso migliore dei dati, che secondo i leader aziendali sono fondamentali per il processo decisionale. Tuttavia, il 41% afferma di non riuscire a comprendere i propri dati perché troppo complessi o non abbastanza accessibili e un terzo cita l’incapacità di generare insight dai dati come un problema per le proprie organizzazioni.

Tableau GPT è in grado di generare visualizzazioni per i responsabili delle vendite basate su messaggi in linguaggio naturale che mostrano in tempo reale i progressi rispetto alla loro quotazione, insieme a indicazioni per aiutarli a raggiungere i propri obiettivi. Se il valore medio degli ordini è in calo, Tableau GPT può generare dei grafici esplicativi e suggerire soluzioni ai leader dell’ecommerce per risolvere il problema. Oppure può creare automaticamente grafici rappresentativi per i responsabili dell’assistenza clienti che visualizzano cambiamenti nei punteggi di Customer Satisfaction dei propri team, identificare le potenziali cause (come un alto livello di ticket attivi e tempi di risposta più lunghi) e proporre infine soluzioni.

Portando la potenza dell’intelligenza artificiale generativa nell’ambito dell’analisi e combinandola con i dati unificati e in tempo reale di Data Cloud, Tableau consente a tutti di prendere decisioni più intelligenti, più rapide e basate sui dati.

Tableau GPT è una rivisitazione di Tableau e rende più facile per tutti attingere all’IA Generativa per comprendere meglio i propri dati e interagire con gli stessi in modo affidabile e sicuro. Gli utenti possono visualizzare gli approfondimenti in modo conversazionale semplicemente ponendo domande all’interno della console, contribuendo così a rendere più intelligenti le esperienze con i dati per analisti, consumatori, amministratori, sviluppatori e altro ancora.

Tableau Pulse aiuta le persone a prendere decisioni migliori e più rapide con analisi automatizzate e personalizzate. Guidato da Tableau GPT, Pulse offre approfondimenti sia in linguaggio naturale che in formato visivo, in modo che gli utenti ottengano le informazioni di cui hanno bisogno nel modo più comprensibile. Inoltre, grazie alle strette integrazioni con strumenti di collaborazione come Slack e la posta elettronica, gli utenti possono interagire e collaborare con queste informazioni direttamente nel loro flusso di lavoro abituale.

Ulteriori innovazioni:

VizQL Data Service è una nuova funzionalità per gli sviluppatori che consente di incorporare Tableau ovunque in un flusso di lavoro aziendale automatizzato. VizQL Data Service si posiziona sopra le fonti di dati pubblicate e i modelli esistenti e consente agli sviluppatori di costruire prodotti di dati componibili con una semplice interfaccia di programmazione, aiutando a eliminare la complessità della costruzione delle query.

Data Cloud unifica tutti i dati di un’azienda attraverso i canali e le interazioni in singoli profili di clienti in tempo reale e, con Tableau, tutti i dati dei clienti di un’azienda possono essere visualizzati per aiutare gli utenti a esplorare e reperire informazioni più facilmente. Data Cloud supporta anche la condivisione di dati zero-copy, il che significa che gli utenti possono virtualizzare i dati di Data Cloud in altri database, rendendoli immediatamente disponibili a chiunque. E ora con Instant Analytics, una nuova funzionalità di Data Cloud per Tableau, gli utenti possono analizzare e visualizzare qualsiasi dato di Data Cloud in diretta all’interno di Tableau e interrogare milioni di record con un solo clic.

“L’IA generativa è una delle tecnologie più trasformative del nostro tempo, che sta aumentando la produttività delle persone e delle aziende di tutto il mondo“, ha dichiarato Ryan Aytay, Presidente e CEO di Tableau. “Tableau GPT e Tableau Pulse, insieme a Data Cloud, offrono ai clienti un’esperienza analitica di nuova generazione che consente a ogni utente di prendere decisioni migliori in modo più rapido con dati pertinenti, portando la potenza dei dati e dell’analitica a tutti“.