Salesforce lancia una nuova integrazione di AI generativa su Slack

Salesforce ha annunciato il lancio di Slack AI, un’esperienza di Intelligenza Artificiale generativa integrata nativamente in Slack.

Questo tool permette ai clienti di attingere a conoscenze collettive su Slack, ottimizzando la ricerca e condivisione di informazioni.

La difficoltà nel reperire informazioni necessarie al lavoro, sottolineata da Gartner, è mitigata dalle capacità di Slack AI di semplificare l’accesso alla conoscenza, rendendola più contestualizzata e pertinente.

“Negli ultimi dieci anni, Slack ha rivoluzionato il modo in cui lavoriamo”, afferma Denise Dresser, CEO di Slack. “Con Slack AI, siamo entusiasti di alzare il livello”. Le nuove funzionalità AI permettono di lavorare più intuitivamente e velocemente, valorizzando la conoscenza collettiva per stimolare innovazione e crescita.

A partire da ora, le funzionalità di ricerca e riepilogo di Slack AI possono aiutare chi utilizza la piattaforma a trovare e utilizzare rapidamente una vasta gamma di informazioni. Queste funzionalità sono affidabili, semplici da usare e non richiedono alcun tipo di formazione. Gli utenti le attivano attraverso interazioni guidate e puntuali, con la garanzia di non dover apprendere nuove competenze per poterne usufruire. Ogni risultato è sicuro e su misura .

Slack AI per i clienti

Una ricerca alimentata dall’ Intelligenza Artificiale che fornisce risposte personalizzate e accessibili a qualsiasi domanda : gli utenti possono porre una domanda in modo discorsivo e ottenere una risposta concisa basata sui messaggi Slack pertinenti, e possono trovare più rapidamente ciò di cui hanno bisogno, sia che vogliano informarsi su una nuova campagna di marketing, aggiornarsi sulle politiche aziendali, trarre informazioni su decisioni passate dal contesto storico o definire acronimi sconosciuti.

: gli utenti possono recuperare i messaggi non letti, riassumere quelli degli ultimi sette giorni o impostare un intervallo di date personalizzato da riepilogare. Possono inoltre recuperare rapidamente il lavoro discusso nei vari canali dopo un periodo di assenza dal lavoro, aggiornarsi sui nuovi progetti o intervenire rapidamente per risolvere problemi urgenti. Riepiloghi delle discussioni che permettono agli utenti di recuperare le conversazioni più lunghe: gli utenti possono ottenere la sintesi di una lunga conversazione con un solo clic e con le fonti ben in vista in ogni riepilogo, consentendo loro di approfondire ogni key point. Gli utenti possono inoltre riepilogare istantaneamente le decisioni chiave e discussioni con troppi botta e risposta, aggiornarsi su un ticket di assistenza clienti o su una riunione di team per avere una visione d’insieme delle priorità.

Slack AI per i team di vendita

Identificare e coinvolgere facilmente il giusto esperto in materia quando un cliente ha una domanda o un problema specifico durante un ciclo di trattativa.

facilmente il giusto esperto in materia quando un cliente ha una domanda o un problema specifico durante un ciclo di trattativa. Sintetizzare le conversazioni di un determinato canale e ottenere il contesto necessario per prepararsi in modo più efficace a un incontro con i clienti.

le conversazioni di un determinato canale e ottenere il contesto necessario per prepararsi in modo più efficace a un incontro con i clienti. Generare i key point di una lunga discussione sull’andamento della trattativa per aiutare il team ad aver sempre chiaro il punto focale della conversazione.

Slack AI per i team di ingegneri

Trovare le risposte dagli inconvenienti passati nei canali per scoprire potenziali soluzioni e sfruttare le esperienze passate.

dagli inconvenienti passati nei canali per scoprire potenziali soluzioni e sfruttare le esperienze passate. Ottenere le giuste informazioni di cui si ha bisogno, in modo da potersi inserire rapidamente e intervenire per aiutare a trovare una soluzione.

di cui si ha bisogno, in modo da potersi inserire rapidamente e intervenire per aiutare a trovare una soluzione. Riconoscere l’inconveniente all’interno di un canale e utilizzarlo come punto di partenza per redigere più rapidamente un’analisi delle cause principali.

L’esperienza AI di Slack

La fiducia è il valore numero uno di Salesforce e Slack si impegna a realizzare prodotti AI in modo sicuro, responsabile ed etico.

Slack AI funziona sull’infrastruttura di Slack e rispetta le stesse pratiche di sicurezza e gli standard di conformità che i clienti si aspettano.

I modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) di Slack AI sono ospitati direttamente all’interno di Slack, assicurando che i dati dei clienti rimangano all’interno dell’azienda ed esclusivamente ad uso di quest’ultima. I dati dei clienti rimangono isolati e non vengono utilizzati per servire altri clienti, direttamente o indirettamente.

Slack AI non utilizza i dati dei clienti per scopi di formazione LLM.

Il futuro dell’AI generativa nativa in Slack

Sono in arrivo altre funzioni che aiutano gli utenti a riassumere e dare priorità alle informazioni. Presto l’Intelligenza Artificiale di Slack creerà dei digest che riassumeranno gli highlight delle conversazioni sui vari canali su cui gli utenti vogliono essere informati ma che non richiedono un’attenzione immediata, consentendo di focalizzarsi sulle priorità. Inoltre, Slack sta realizzando un’integrazione di AI nativa con Einstein Copilot, che consiste in un nuovo assistente AI conversazionale per Salesforce CRM, che fornirà risposte alle domande direttamente in Slack, basate su dati affidabili dei clienti.

Queste nuove funzionalità di ricerca e riepilogo sono solo l’inizio, Slack permetterà sempre più alle persone di lavorare in modo più intuitivo e veloce. In futuro, Slack sarà il centro di comando per il lavoro e l’interfaccia di conversazione per l’AI generativa.

Oltre a queste capacità native di AI, i partner di Salesforce stanno introducendo ulteriori funzionalità di AI nelle loro app di Slack. Disponibili da ora, le app potenziate con l’AI che fanno parte dell’ecosistema di partner Slack consentono agli utenti di chiedere aiuto a PagerDuty Copilot per la risoluzione degli incidenti, di riassumere automaticamente i documenti Notion nelle anteprime dei link e altro ancora. Inoltre, una nuovissima integrazione AI con Perplexity consentirà agli utenti di sottoscrivere approfondimenti basati sull’AI e di inserirli in Slack.