Salesforce lancia AgentExchange: il marketplace per l’AI agentica

Salesforce ha annunciato nel corso di TDX 2025, a San Francisco, il lancio di AgentExchange, una nuova piattaforma progettata per potenziare sviluppatori, partner e la comunità di Agentblazer nella creazione e monetizzazione di componenti AI agentici. Questo marketplace si inserisce nel crescente mercato del lavoro digitale, stimato a 6 trilioni di dollari, offrendo alle aziende strumenti innovativi per l’automazione e l’efficienza.

AgentExchange si basa sul successo di AppExchange, il più grande marketplace di applicazioni aziendali al mondo. Con oltre 200 partner già attivi, tra cui Google Cloud, Docusign e Box, la piattaforma consente alle aziende di implementare rapidamente soluzioni di AI agentica.

Grazie a centinaia di azioni, argomenti e modelli predefiniti, le organizzazioni possono creare agenti AI per ottimizzare la produttività in diversi settori.

Le funzionalità chiave di AgentExchange

AgentExchange introduce un nuovo modello modulare per la creazione di agenti AI, offrendo quattro tipologie di componenti:

Azioni : espandono le capacità degli agenti AI con nuove integrazioni (es. API , flussi di lavoro, prompt personalizzati).

: espandono le capacità degli agenti AI con nuove integrazioni (es. , flussi di lavoro, prompt personalizzati). Modelli di prompt : set di istruzioni predefinite che garantiscono interazioni coerenti tra gli agenti e gli utenti.

: set di istruzioni predefinite che garantiscono interazioni coerenti tra gli agenti e gli utenti. Argomenti : permettono di organizzare azioni e istruzioni intorno a compiti specifici, migliorando la precisione delle risposte.

: permettono di organizzare azioni e istruzioni intorno a compiti specifici, migliorando la precisione delle risposte. Template per agenti: Strumenti preconfigurati che combinano argomenti e azioni per fornire soluzioni AI pronte all’uso.

Gli sviluppatori possono così ridurre i tempi di implementazione, mentre le aziende accedono a soluzioni personalizzabili senza bisogno di sviluppare da zero.

AgentExchange è progettato per funzionare nativamente con Salesforce e il suo strumento di sviluppo agenti, Agentforce. Ciò consente agli utenti di: scoprire, provare e acquistare soluzioni AI direttamente all’interno della piattaforma Salesforce, automatizzando processi aziendali con agenti AI che interagiscono con dati CRM, Slack e altre piattaforme integrate con la garanzia di conformità e sicurezza grazie a una selezione di soluzioni verificate da Salesforce.

AgentExchange supporta azioni preconfigurate, tra cui funzionalità native per Slack. Gli agenti AI possono ora: Creare ticket di assistenza clienti, aggiornare e modificare i contenuti su Slack e inviare notifiche e messaggi automatici, migliorando la collaborazione e la gestione delle attività direttamente all’interno degli strumenti di comunicazione aziendale.

Grazie a partner selezionati, AgentExchange offre strumenti AI adattabili a diversi settori:

Finanza : Analisi dati, gestione contratti, pagamenti automatizzati.

: Analisi dati, gestione contratti, pagamenti automatizzati. HR e Talent Management : Ottimizzazione del recruiting e gestione del personale.

: Ottimizzazione del recruiting e gestione del personale. Retail e E-commerce : Personalizzazione delle offerte e automazione del servizio clienti.

: Personalizzazione delle offerte e automazione del servizio clienti. Sanità: Automazione della conformità normativa e gestione delle cartelle cliniche.

Tutti i componenti pubblicati su AgentExchange passano controlli rigorosi per garantire sicurezza e affidabilità. Salesforce verifica che ogni soluzione sia conforme agli standard di sicurezza aziendale, validata tramite feedback degli utenti e test di qualità e aggiornata regolarmente per mantenere la compatibilità con l’ecosistema Salesforce.

AgentExchange segna un passo avanti nell’evoluzione dell’AI agentica, combinando automazione, sicurezza e personalizzazione per rispondere alle esigenze di aziende di ogni settore. Grazie alla sua integrazione con Salesforce, questa piattaforma rappresenta un’opportunità per sviluppatori e imprese di accedere al futuro del lavoro digitale.

Partner strategici e innovazioni

Alcuni dei principali partner di AgentExchange stanno già sviluppando soluzioni AI avanzate:

Google Cloud : Creazione di agenti basati su Google Search e AI generativa per ottenere informazioni aggiornate in tempo reale.

: Creazione di agenti basati su Google Search e AI generativa per ottenere informazioni aggiornate in tempo reale. Box : Analisi e gestione avanzata dei dati non strutturati tramite interazione in linguaggio naturale.

: Analisi e gestione avanzata dei dati non strutturati tramite interazione in linguaggio naturale. Docusign : Automazione di contratti, firme e tracciamento documentale.

: Automazione di contratti, firme e tracciamento documentale. Workday: Ottimizzazione dei flussi di lavoro per le risorse umane, dalla gestione dei benefit allo sviluppo delle carriere.

Le soluzioni di AgentExchange

I partner già presenti su AgentExchange o stanno attivamente sviluppando componenti per Agentforce includono:

Vendite e servizi

Appiphony : offre soluzioni per la generazione di documenti completamente integrate con Agentforce.

: offre soluzioni per la generazione di documenti completamente integrate con Agentforce. Bucher + Suter : consente l’escalation fluida da agente AI a operatore umano all’interno di Agentforce, preservando il contesto per transizioni senza interruzioni.

: consente l’escalation fluida da agente AI a operatore umano all’interno di Agentforce, preservando il contesto per transizioni senza interruzioni. Docusign : genera documenti, li inoltra per la firma e traccia lo stato dei documenti e delle firme.

: genera documenti, li inoltra per la firma e traccia lo stato dei documenti e delle firme. Highspot : fornisce agli utenti di Agentforce contenuti di vendita curati e analisi AI per aumentare il coinvolgimento degli acquirenti e concludere più affari.

: fornisce agli utenti di Agentforce contenuti di vendita curati e analisi AI per aumentare il coinvolgimento degli acquirenti e concludere più affari. Neuron 7 : guida i team di assistenza aziendale attraverso percorsi di risoluzione ottimali per risolvere rapidamente i problemi con precisione.

: guida i team di assistenza aziendale attraverso percorsi di risoluzione ottimali per risolvere rapidamente i problemi con precisione. SalesWings : integra i dati sull’intento dei clienti per migliorare il coinvolgimento dei potenziali acquirenti e le prestazioni di vendita.

: integra i dati sull’intento dei clienti per migliorare il coinvolgimento dei potenziali acquirenti e le prestazioni di vendita. Seismic: fornisce contenuti personalizzati basati su AI su larga scala da Salesforce, assicurando il contenuto giusto per ogni fase dell’opportunità e accelerando le vendite.

Finanza, operazioni e gestione dei talenti

Asymbl : fornisce soluzioni AI per il recruiting per semplificare i flussi di lavoro dei talenti.

: fornisce soluzioni AI per il recruiting per semplificare i flussi di lavoro dei talenti. Bullhorn : i suoi Recruitment Cloud Agents sfruttano oltre 90 azioni per accelerare l’intero ciclo di reclutamento.

: i suoi sfruttano oltre 90 azioni per accelerare l’intero ciclo di reclutamento. Certinia : consente ai manager di monitorare la salute dei clienti, diagnosticare potenziali problemi e suggerire soluzioni.

: consente ai manager di monitorare la salute dei clienti, diagnosticare potenziali problemi e suggerire soluzioni. FinDoc : integra dati di pagamento e CRM, potenziando le capacità degli agenti di pagamento.

: integra dati di pagamento e CRM, potenziando le capacità degli agenti di pagamento. InvestorFlow: semplifica il targeting dei potenziali investitori e l’aggregazione delle opportunità per le operazioni finanziarie.

Produttività e collaborazione

Box: Consente agli agenti di Agentforce di estrarre informazioni dai dati non strutturati e interagire con i contenuti in Box.

Soluzioni specifiche per settore

Sanità e health science

ComplianceQuest : automatizza l’osservazione degli audit per garantire la conformità normativa.

: automatizza l’osservazione degli audit per garantire la conformità normativa. DemandFarm: automatizza la creazione di piani di account e fornisce raccomandazioni di vendita.

Produzione

Arpedio : offre monitoraggio delle opportunità e suggerimenti per migliorare le performance di vendita nel settore manifatturiero.

: offre monitoraggio delle opportunità e suggerimenti per migliorare le performance di vendita nel settore manifatturiero. Propel: ottimizza i flussi di lavoro riassumendo i record, automatizzando la formazione e consentendo la creazione in blocco di elementi.

Retail e ospitalità

Thynk : automatizza la generazione di proposte commerciali centralizzando dati chiave.

: automatizza la generazione di proposte commerciali centralizzando dati chiave. Vicasso: permette la raccolta di feedback in tempo reale attraverso sondaggi integrati in Salesforce Messaging.

Istruzione

iSchoolConnect: sfrutta le azioni AI per automatizzare le iscrizioni degli studenti.

Uno degli aspetti più innovativi di Agent Exchange, annunciato durante il keynote di TDX 2025, è la possibilità di creare, personalizzare e pubblicare agenti AI, rendendoli disponibili all’interno del marketplace di Salesforce. “Agent Exchange non è solo un marketplace, ma una piattaforma collaborativa che permette agli sviluppatori di condividere e monetizzare agenti AI su scala globale”, ha dichiarato Kristof Neirynck, responsabile di Agent Exchange.

Perché Pubblicare un Agente AI su Agent Exchange?

Riduzione dei tempi di sviluppo – Gli agenti AI preconfigurati possono essere distribuiti rapidamente alle aziende che ne necessitano.

– Gli agenti AI preconfigurati possono essere distribuiti rapidamente alle aziende che ne necessitano. Possibilità di monetizzazione – Gli agenti possono essere offerti gratuitamente o con un modello di licenza personalizzato.

– Gli agenti possono essere offerti gratuitamente o con un modello di licenza personalizzato. Condivisione e crescita della community – La disponibilità di soluzioni pronte all’uso accelera l’adozione dell’AI nelle aziende.

– La disponibilità di soluzioni pronte all’uso accelera l’adozione dell’AI nelle aziende. Integrazione diretta con Agent Force 2 DX – La pubblicazione su Agent Exchange assicura la compatibilità con il framework di Salesforce.

Il processo di pubblicazione segue cinque fasi principali, tutte gestibili direttamente dall’interfaccia di Agent Force 2 DX.

1. Sviluppo dell’Agente AI

Prima di pubblicare un agente AI, è necessario crearlo utilizzando Agent Builder, lo strumento di sviluppo di Agent Force 2 DX.

Le componenti essenziali di un agente AI:

Prompt e istruzioni – Definiscono il comportamento dell’agente.

– Definiscono il comportamento dell’agente. Azioni e API – Consentono all’agente AI di interagire con altri sistemi.

– Consentono all’agente AI di interagire con altri sistemi. Logiche di ragionamento – Stabiliscono come l’agente prende decisioni.

– Stabiliscono come l’agente prende decisioni. Integrazione con Data Cloud – Abilita l’accesso ai dati aziendali in tempo reale.

2. Configurazione delle Azioni e delle API

Dopo aver sviluppato l’agente, è necessario configurare le azioni che può eseguire e le API con cui può interagire.

Tra gli esempi di azioni configurabili, il recupero di dati da Data Cloud o da database aziendali, l’automazione di processi (es. invio di email, gestione di ticket di assistenza, aggiornamento di record CRM), l’ interazione con software di terze parti (es. DocuSign per firme elettroniche, Slack per notifiche).

3. Creazione del Pacchetto di Distribuzione

Dopo la configurazione, l’agente deve essere impacchettato utilizzando gli strumenti di Agent Force 2 DX e specificando nome e descrizione dell’agente, dipendenze API e dataset richiesti, configurazioni di sicurezza e autorizzazioni e utilizzando la CLI di Agent Force per eseguire test sul pacchetto prima della pubblicazione.

4. Pubblicazione dell’Agente su Agent Exchange

Una volta completata la fase di impacchettamento, è possibile procedere con la pubblicazione su Agent Exchange come Agente AI gratuito, accessibile a tutti gli utenti Salesforce senza costi, Agente AI a pagamento, per il quale il creatore dell’agente può impostare un prezzo per l’utilizzo, e con modello di licenza personalizzato, con la possibilità di configurare abbonamenti o limitazioni di utilizzo.

5. Ottimizzazione e Aggiornamento dell’Agente AI

Dopo la pubblicazione, è possibile monitorare le performance dell’agente AI attraverso le dashboard di Agent Exchange. In particolare è possibile controllare numero di installazioni, per valutare la diffusione dell’agente AI; feedback degli utenti, per migliorare le funzionalità e correggere eventuali problemi; log delle interazioni, per analizzare come l’agente viene utilizzato nelle aziende. È possibile rilasciare aggiornamenti automatici senza interruzioni di servizio.