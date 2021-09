Salesforce accelera l’integrazione di Slack con nuove funzioni

Salesforce ha annunciato nuove funzionalità che integrano Slack nei prodotti della società, oltre a nuove innovazioni Slack che migliorano la collaborazione tra le divisioni delle organizzazioni e consentono ai team di migliorare il lavoro asincrono.

A seguito del lancio di agosto delle nuove integrazioni di Slack tra vendite, servizi, marketing e analytics (Tableau), ora Salesforce sta lanciando integrazioni nella maggior parte dei suoi prodotti, tra cui Commerce, Experience, Platform, Trailhead, MuleSoft e Quip per mercati come la sostenibilità, corporate e investment banking,

healthcare, non profit e istituzioni pubbliche.

Viene inoltre lanciato uno stuolo di nuove funzionalità di Slack volte a fornire ai clienti gli strumenti che hanno bisogno di prosperare in questa nuova era di lavoro digital first.

Le clip sono un nuovo modo per creare e condividere facilmente registrazioni audio, video e dello schermo all’interno di qualsiasi canale o DM in Slack, consentendo alle persone di lavorare in modo più flessibile.

GovSlack è una versione di Slack che soddisfa i più rigorosi standard di sicurezza e conformità del governo degli Stati Uniti e delle agenzie con cui lavorano. Una serie di miglioramenti a Slack Connect rendono più facile che mai la creazione e la gestione connessioni, anche per clienti e partner che non utilizzano già Slack.

Quando le organizzazioni, nel 2020, sono dovute passare repentinamente a modalità di lavoro remoto, la maggior parte di esse ha semplicemente tradotto routine di ufficio nel mondo virtuale.

Oggi, è chiaro che il lavoro non tornerà a così com’era. Con nove aziende su 10 che pianificano un modello ibrido in futuro, le organizzazioni devono reinventare i processi e gli strumenti su cui si basavano in precedenza, ad esempio riunioni di persona, e-mail a livello aziendale e strategia offsite, per il mondo digital-first.

Le innovazioni di oggi consentono a tutti di collaborare in modo sicuro in canali che uniscono gli interni e team esterni e semplifica i flussi di lavoro basati sui dati Crm, offrendo loro un unico punto focale per la propria attività e una visione condivisa del cliente.

Insieme Salesforce e Slack aiutano le organizzazioni a raggiungere il successo da qualsiasi luogo

Slack potenzia Salesforce Customer 360:

Slack-First Sales consente ai team di vendita di collaborare in tempo reale per chiudere più affari, più velocemente, da qualsiasi luogo. Con l’offerta digital room, i rappresentanti di vendita ora hanno la possibilità di accedere, aggiornare e condividere i record di Salesforce

direttamente in Slack e le nuove funzionalità di avviso aiutano i team a rimanere aggiornati e allineati su importanti aggiornamenti dell’account.

Il servizio Slack-First consente la team assistance per identificare automaticamente e coinvolgere gli esperti giusti in un caso. Le funzionalità di ricerca di esperti consentono ai team interfunzionali di collaborare in via prioritaria per risolvere i casi dei clienti in modo più efficiente ed efficace.

Slack-First Marketing consente ai team di marketing e partner di agenzia dicollaborare in uno spazio di lavoro digitale condiviso. I marketer possono ora accelerare la pianificazione del viaggio con Einstein Recommendations. L’automazione di Slack e Pardot consente a tutti i reparti di collaborare su un’unica vista condivisa del cliente.

Slack-First Commerce aiuta i team a ottenere una comprensione più profonda della propria attività, adattarsi alle mutevoli tendenze e connettersi con

i loro clienti e colleghi. Le nuove funzionalità di alert consentono ai team di stare al passo con le tendenze aziendali e risolvere rapidamente i problemi degli ordini.

Con Slack-First Digital le aziende potranno offrire rapidamente esperienze digitali personalizzate. Un nuovo CMS garantisce le integrazioni, avvisando i team interni ed esterni quando vengono pubblicati nuovi contenuti, semplificando la comunicazione.

Slack-First Platform supporta gli amministratori IT e gli sviluppatori per creare facilmente app con strumenti low-code che integrano i dati da qualsiasi sistema aziendale. Le nuove funzionalità consentono ai team di creare flussi di lavoro end-to-end tra dipendenti, partner e clienti direttamente in Lasco.

Nuove potenzialità di apprendimento grazie a Slack-First Trailhead. Con la nuova app i dipendenti possono lavorare e imparare in un unico ambiente in Slack, grazie al supporto dell’intelligenza artificiale. Questo aiuterà la forza lavoro a raggiungere gli obiettivi di sviluppo e ad aumentare le proprie competenze.

Slack-First Analytics offre ai team le informazioni di cui hanno bisogno proprio dove lavorano per prendere decisioni più adeguate e veloci.

Le nuove funzionalità di Einstein consentono ai team di effettuare previsioni basate sull’intelligenza artificiale e le notifiche aiutano i team a rimanere aggiornati su dati e tendenze rilevanti.

Slack-First MuleSoft integra più app aziendali direttamente in Slack, eliminando la necessità di commutazione del contesto tra diversi software e sistemi. Le nuove funzionalità consentono agli utenti di connettere app e dati a Slack con un semplice clic.

Slack-First Quip consente ai team di vendita di lavorare insieme in un unico workspace digitale attorno a un’unica vista del cliente. Ora i team possono incorporare i documenti Quip direttamente in Slack, facilitando la collaborazione e un’esecuzione più rapida delle operazioni.