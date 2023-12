Salesforce firma un accordo definitivo per l’acquisizione di Spiff

Salesforce ha firmato un accordo definitivo per l’acquisizione di Spiff, fornitore di una nuova classe di software per la gestione dei compensi incentivanti (ICM) che combina un’intuitiva interfaccia utente low-code, la familiarità di un foglio di calcolo e un potente motore di elaborazione per guidare l’automazione delle commissioni su scala.

Dopo la chiusura dell’acquisizione, l’organizzazione Spiff entrerà a far parte di Sales Cloud e lavorerà per migliorare le soluzioni Sales Performance Management di Salesforce, fornendo ai clienti una piattaforma affidabile per aumentare la visibilità, potenziare le vendite e sbloccare la crescita.

“I CRO e i leader finanziari conoscono l’importanza dei compensi nel guidare il comportamento dei rappresentanti. La sfida che questi leader devono affrontare è come allineare i piani di retribuzione ai risultati desiderati, il tutto navigando tra i dati di soluzioni siloed-point”, afferma Ketan Karkhanis, EVP & GM, Sales Cloud. “Spiff collega ciò che i venditori desiderano – una retribuzione trasparente – con ciò che i leader delle vendite desiderano – una pianificazione della retribuzione integrata nel CRM che allinea i comportamenti ai risultati strategici”.

L’aggiunta di Spiff a Salesforce consentirà ai CRO di allinearsi meglio con i team finanziari e operativi delle vendite per autogestire facilmente i complessi piani di compensazione degli incentivi e comprendere i fattori che spingono le performance dei ricavi per guidare la crescita della top-line.

“Sono entusiasta del futuro di Spiff e di ciò che questo significa per il mondo dell’SPM e dell’ICM in generale”, afferma Jeron Paul, CEO di Spiff. “Siamo sempre stati orgogliosi del ritmo di innovazione di Spiff e sono grato per l’opportunità di avere un impatto ancora più profondo sullo spazio come parte dell’ecosistema Salesforce.”

Spiff è disponibile su Salesforce AppExchange e collabora da anni con Salesforce. Oltre il 70% dei clienti di Spiff utilizza Sales Cloud come CRM. Spiff è anche una società di portafoglio di Salesforce Ventures.

Salesforce è ansiosa di accogliere il team di Spiff nella famiglia Salesforce una volta conclusa l’acquisizione, che si prevede avverrà nel primo trimestre dell’anno fiscale 2025 di Salesforce, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura. I dettagli economici della transazione non sono stati resi noti.