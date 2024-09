Salesforce firma un accordo definitivo per l‘acquisizione di Own Company, un‘operazione da 1,9 miliardi di dollari

Salesforce ha annunciato di aver firmato un accordo definitivo per l’acquisizione di Own Company, fornitore di soluzioni di protezione e gestione dei dati. Own consente alle aziende di garantire la disponibilità, la sicurezza e la conformità dei dati mission-critical, aprendo al contempo nuovi modi per ottenere approfondimenti da questi dati.

In base ai termini dell’accordo, Salesforce acquisirà Own per circa 1,9 miliardi di dollari in contanti, al netto del valore di circa il 10% delle azioni in circolazione attualmente possedute da Salesforce. La transazione dovrebbe concludersi nel quarto trimestre dell’anno fiscale 2025 di Salesforce.

“La sicurezza dei dati non è mai stata così importante e la comprovata esperienza e i prodotti di Own miglioreranno la nostra capacità di offrire soluzioni solide di protezione e gestione dei dati ai nostri clienti”, ha dichiarato Steve Fisher, presidente e direttore generale di Einstein 1 Platform e Unified Data Services. “Questa proposta di transazione sottolinea il nostro impegno a fornire soluzioni end-to-end sicure che proteggano i dati più preziosi dei nostri clienti e che permettano di navigare nel mutevole panorama della sicurezza e della conformità dei dati”.

“Siamo entusiasti di unire le forze con Salesforce, un’azienda che condivide il nostro impegno per la resilienza e la sicurezza dei dati”, ha dichiarato Sam Gutmann, CEO di Own. “Con l’accelerazione della trasformazione digitale, la nostra missione si è ampliata dalla prevenzione della perdita di dati nel cloud all’aiuto ai clienti per proteggere i loro dati, sbloccare le intuizioni aziendali e accelerare l’innovazione guidata dall’AI. Insieme a Salesforce, offriremo un valore ancora maggiore ai nostri clienti, promuovendo l’innovazione, proteggendo i dati e garantendo la conformità nei settori più complessi e altamente regolamentati del mondo”.

Partner di Salesforce AppExchange dal 2012 e società nel portafoglio di Salesforce Ventures, Own è cresciuta oltre le sue offerte iniziali di backup e ripristino, e oggi è utilizzata da quasi 7.000 clienti per la salvaguardia dei dati mission-critical. Own Data Platform offre funzionalità di archiviazione, seeding, sicurezza e analisi dei dati che aiutano i clienti a garantire la disponibilità, la conformità e la sicurezza dei loro dati SaaS mission-critical. Own aiuta inoltre le aziende a sfruttare i loro dati storici per ottimizzare il processo decisionale e ottenere un vantaggio competitivo.

Rispondere a una crescente esigenza di sicurezza dei dati

L’acquisizione arriva in un momento in cui i clienti sono sempre più attenti a mitigare la perdita di dati dovuta a guasti di sistema, errori umani e cyberattacchi. L’avvento dell’intelligenza artificiale ha reso i clienti ancora più consapevoli della necessità di proteggere e gestire l’accesso ai dati. Investendo maggiormente in soluzioni di protezione dei dati cloud-native pure, Salesforce intende accelerare la crescita dei suoi prodotti Platform Data Security, Privacy e Compliance.

Le capacità di Own completeranno le offerte esistenti di Salesforce, come Salesforce Backup, Shield e Data Mask. Ciò consentirà a Salesforce di offrire una serie di prodotti più completi per la protezione dei dati e la prevenzione delle perdite, rafforzando ulteriormente il suo impegno a fornire soluzioni sicure e end-to-end. Queste soluzioni sono essenziali per proteggere le risorse più preziose dei clienti – i loro dati – e per ricavare il massimo valore dai loro dati storici sfruttando l’intelligenza artificiale per comprendere le tendenze e prevedere la crescita futura.