Salesforce fa un cloud per la sostenibilità ambientale

Salesforce azienda leader globale nel CRM, ha presentato Sustainability Cloud, soluzione cloud che aiuta le aziende a essere più sostenibili e a risparmiare CO2.

Quello della sostenibilità è un tema caro a Salesforce, che sin dalla sua fondazione promuove una cultura aziendale basata sull’innovazione quale leva fondamentale in grado di promuovere un impatto sociale positivo per salvaguardare gli interessi di tutti i suoi stakeholder, incluso l’ambiente.

Obiettivo finale dichiarato di Salesforce è che tutti i propri clienti possano utilizzare a pieno le potenzialità della piattaforma Customer 360 per scelte più sostenibili.

Come funziona il cloud per la sostenibilità

Salesforce Sustainability Cloud consente alle aziende di tracciare, analizzare e comunicare rapidamente dati ambientali misurabili aiutandole a ridurre le emissioni di anidride carbonica, facilitando la messa in atto di scelte sostenibili e il ricorso a energie 100% rinnovabili.

I dati sulle emissioni di CO2 vengono visualizzati in Salesforce Einstein Analytics, che permette di creare report e dashboard dinamiche, sia ai fini di audit che di engagement, con approfondimenti che possono aiutare le aziende a mettere in atto progetti a favore del clima su larga scala oltre che a comprendere appieno l’impatto ambientale delle proprie attività.

In qualità di headline sponsor della Climate Week di New York, si legge in una nota, Salesforce si unisce ai governi, alle ONG, alle imprese e ai cittadini per mettere in evidenza le principali innovazioni per la lotta al cambiamento climatico che possono cambiare le regole del gioco e catalizzare la collaborazione tra imprese di tutto il mondo.

Insieme ad altre imprese, paesi e leader dell’ONU, Salesforce si è impegnata a fissare l’obiettivo di ridurre il riscaldamento globale a 1,5° C per un futuro a impatto zero, rispondendo a ciò che gli ultimi dati scientifici sul clima indicano come una necessità per limitare il più possibile l’impatto del cambiamento climatico.

Salesforce continua a svolgere un ruolo per la creazione di un futuro sostenibile e a basso impatto ambientale anche mantenendo costantemente gli impegni previsti dalla Step Up Declaration.

Salesforce offre un cloud a emissioni zero e, con l’impegno di utilizzare il 100% di energie rinnovabili entro il 2022, promuove e adotta politiche locali che mettano le aree in cui l’azienda opera in tutto il mondo sulla strada giusta per il raggiungimento di un’economia pienamente sostenibile.