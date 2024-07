Salesforce e Workday, al via partnership strategica e un nuovo agente di assistenza AI per i dipendenti,

Salesforce e Workday hanno annunciato i piani per un nuovo agente di servizio AI per dipendenti. Questo strumento automatizzerà compiti dispendiosi in termini di tempo, offrirà supporto personalizzato e fornirà insight basati sui dati per aiutare i dipendenti a lavorare in modo più intelligente e rapido.

Salesforce e Workday, integrazione delle piattaforme AI

La combinazione della nuova piattaforma Agentforce di Salesforce e Einstein AI con la piattaforma Workday e Workday AI permetterà alle organizzazioni di creare e gestire agenti per diversi casi d’uso nel servizio ai dipendenti. Questo agente AI, basato sui dati CRM di Salesforce e sui dati finanziari e HR di Workday, comunicherà con i dipendenti in linguaggio naturale, comprendendo le richieste come farebbe un essere umano. Ciò semplificherà azioni come l’onboarding, le modifiche ai benefici sanitari, lo sviluppo della carriera e altri compiti.

Trasferimento semplice dei casi complessi

Quando si presentano casi complessi, l’agente AI trasferirà senza problemi il caso alla persona giusta per la risoluzione, mantenendo tutta la storia e il contesto per una transizione fluida. Questo approccio unico di collaborazione tra umani e AI aumenterà la produttività, l’efficienza e migliorerà le esperienze dei dipendenti.

Commenti dei leader

“Le opportunità offerte dall’AI per ogni azienda risiedono nell’augmentare i propri dipendenti e fornire esperienze cliente incredibili,” ha dichiarato Marc Benioff, Presidente e CEO di Salesforce. “Siamo entusiasti della nostra nuova piattaforma Agentforce che consente agli umani e all’AI di collaborare per il successo dei clienti e di questa nuova partnership con Workday per costruire insieme un agente di servizio per i dipendenti.”

Carl Eschenbach, CEO di Workday, ha aggiunto: “I dipendenti, i clienti e le finanze sono i tre elementi fondamentali di qualsiasi azienda. Integrando le nostre piattaforme, dataset e potenti capacità AI, Salesforce e Workday stanno permettendo ai nostri clienti di offrire esperienze AI di prim’ordine ai dipendenti, che portano a clienti più felici e a un valore aziendale senza precedenti.”

Vantaggi per i dipendenti

Attraverso conversazioni in linguaggio naturale, i dipendenti possono ottenere supporto immediato dal loro agente di servizio AI, sia che lavorino in Salesforce, Slack o Workday. L’agente fornirà assistenza contestuale comprendendo le richieste, recuperando conoscenze e insight rilevanti dalle fonti di dati unificate di Workday-Salesforce e automatizzando la risoluzione attraverso le piattaforme.