Salesforce e Google Cloud ampliano la partnership: Gemini arriva su Agentforce per un’AI più flessibile e potente

Salesforce e Google Cloud rafforzano la loro collaborazione strategica, portando l’intelligenza artificiale generativa a un livello superiore con l’integrazione di Gemini in Agentforce. Questa espansione offre alle aziende maggiore scelta nella personalizzazione dell’AI, grazie a nuove capacità multimodali, maggiore efficienza operativa e una più ampia flessibilità nell’adozione delle soluzioni AI.

L’intelligenza artificiale al servizio delle aziende grazie a Salesforce e Google

Nel panorama attuale, l’intelligenza artificiale generativa sta diventando sempre più centrale nelle strategie aziendali. Le imprese cercano soluzioni capaci di integrarsi nei loro ecosistemi digitali, senza essere vincolate a un unico provider di AI. Grazie a questa partnership, Salesforce Service Cloud e Agentforce potranno sfruttare i modelli Gemini di Google, consentendo agli agenti AI di gestire immagini, audio e video con una capacità di elaborazione avanzata. L’integrazione con Google Search e Vertex AI offrirà risposte più accurate e aggiornate in tempo reale, migliorando significativamente la customer experience.

L’uso di Gemini all’interno di Agentforce rappresenta un passo avanti nella gestione del customer service e dei processi aziendali automatizzati. Gli agenti AI saranno in grado di comprendere e contestualizzare meglio le informazioni grazie a una finestra di contesto da due milioni di token, che permetterà loro di analizzare conversazioni, documentazione e interazioni pregresse con una memoria estesa.

Parallelamente, l’integrazione tra Salesforce Service Cloud e Google Customer Engagement Suite migliorerà le funzionalità per i contact center, rendendo le interazioni più fluide e personalizzate. La possibilità di traduzione vocale in tempo reale e l’analisi delle emozioni permetteranno agli agenti di comprendere meglio i clienti, adattando le risposte al loro stato emotivo.

Un’AI più veloce, precisa e accessibile

Uno degli aspetti più innovativi di questa partnership è la possibilità di eseguire Agentforce, Data Cloud e Customer 360 Apps su Google Cloud. Questo offre due vantaggi strategici: l’accesso a nuove aree geografiche e la possibilità di gestione semplificata attraverso il Google Cloud Marketplace. Per le aziende, significa poter implementare le soluzioni Salesforce con la potenza e l’affidabilità dell’infrastruttura cloud di Google, garantendo scalabilità e sicurezza.

Dal punto di vista operativo, l’integrazione con Gemini renderà gli agenti AI più reattivi ed efficienti. Le capacità multimodali consentiranno di riconoscere immagini, analizzare contenuti video e comprendere le sfumature della voce umana, migliorando la qualità del supporto clienti. Inoltre, la velocità di elaborazione delle Google TPU garantirà risposte in tempo reale, riducendo i tempi di attesa e i costi operativi.

Un caso d’uso pratico è il settore assicurativo. Grazie all’integrazione tra Agentforce e Gemini, un cliente che invia una richiesta di risarcimento potrà allegare foto del danno e un messaggio vocale. L’AI analizzerà i dati in tempo reale, valuterà la validità del reclamo e fornirà automaticamente una risposta al cliente, semplificando un processo tradizionalmente lungo e complesso.

Per Salesforce sicurezza e interoperabilità su Google Cloud

L’integrazione di Salesforce su Google Cloud non riguarda solo le prestazioni, ma anche la sicurezza. Agentforce, Data Cloud e Customer 360 saranno eseguiti su un’infrastruttura altamente sicura e ottimizzata per l’AI. Funzionalità avanzate come il dynamic grounding garantiranno risposte sempre aggiornate, mentre il modello zero data retention proteggerà le informazioni sensibili degli utenti.

Un altro elemento chiave di questa espansione è la disponibilità di Salesforce sul Google Cloud Marketplace, che consentirà alle aziende di acquistare e integrare le soluzioni Salesforce in modo più semplice ed efficiente. Questa sinergia permetterà di ottimizzare gli investimenti tecnologici e migliorare la continuità operativa per le imprese che già utilizzano entrambi gli ecosistemi.

Nuove funzionalità per il customer service e la produttività aziendale

L’integrazione tra Salesforce Service Cloud e Google Cloud Customer Engagement Suite offrirà miglioramenti significativi nell’assistenza clienti e nella collaborazione tra i team. Gli agenti AI potranno gestire conversazioni più complesse con un maggiore livello di personalizzazione, mentre l’analisi in tempo reale della voce e del sentiment permetterà di adattare le risposte in base al tono e alle emozioni del cliente.

Anche l’interoperabilità tra Google Workspace e Slack porterà vantaggi tangibili. Sarà possibile cercare file archiviati su Google Drive direttamente da Slack, oppure condividere informazioni tra Gmail e Slack per rendere più fluida la comunicazione aziendale. Questo contribuirà a creare un ambiente di lavoro più connesso e produttivo, riducendo il tempo speso nella ricerca di informazioni e migliorando la collaborazione tra i team.

L’AI su misura per ogni azienda

Questa partnership segna un cambio di paradigma nell’adozione dell’AI da parte delle aziende. Salesforce e Google Cloud offrono un modello più flessibile e accessibile, in cui le imprese possono scegliere liberamente i modelli AI più adatti alle loro esigenze, senza vincoli a un unico fornitore.

L’utilizzo combinato di LLM e modelli più specializzati come Gemini permetterà alle aziende di ottimizzare i costi e le risorse, delegando i compiti più complessi agli LLM e affidando agli SLM (Small Language Models) attività specifiche e ripetitive. Questo approccio ibrido garantirà maggiore efficienza, minori costi e un’AI più sostenibile dal punto di vista energetico.

L’intelligenza artificiale non è più solo una questione di capacità computazionale, ma di scelta strategica. Con l’espansione della partnership tra Salesforce e Google Cloud, le aziende hanno ora la possibilità di costruire un’AI più intelligente, integrata e adattabile alle loro esigenze di business.