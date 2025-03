Salesforce Developer Edition: ora con Agentforce e Data Cloud, gratuita, completa e senza scadenza

La nuova Salesforce Developer Edition è arrivata, ora con Agentforce e Data Cloud, consentendo agli sviluppatori di esplorare la creazione di agenti AI e l’armonizzazione dei dati. Per la prima volta, è possibile accedere alle più recenti tecnologie AI e di gestione dei dati di Salesforce in un ambiente dedicato che non scadrà finché verrà utilizzato regolarmente.

La Salesforce Developer Edition è un ambiente Salesforce gratuito e completo che permette di sviluppare e testare AI agent e soluzioni basate sui dati. Questa piattaforma aiuta i team a iterare più velocemente, ridurre i cicli di sviluppo e portare le idee alla realtà in tempi più brevi. Grazie all’inclusione di Agentforce e Data Cloud, gli sviluppatori possono:

Creare applicazioni rapidamente con strumenti drag-and-drop

Personalizzare e testare Agentforce con interfaccia grafica o codice

Integrare Agentforce con dati strutturati e non strutturati

Personalizzare ed estendere Agentforce con Apex

Collegare Agentforce con app , siti web e sistemi di terze parti utilizzando API avanzate

Questa nuova Developer Edition consente agli sviluppatori di sfruttare il potenziale dell’AI e dei dati unificati per creare applicazioni più intelligenti e connesse. Le possibilità includono:

Creare e personalizzare agenti con Agentforce

Sviluppare e testare agenti che interagiscono con utenti Salesforce, clienti finali o operano in modo autonomo

Automatizzare flussi di lavoro complessi attraverso oggetti e azioni di Salesforce

Arricchire gli agenti con dati strutturati e non strutturati da Data Cloud o MuleSoft APIs

Analizzare profili unificati per comprendere come Data Cloud consolida i dati dei clienti

Creare segmenti semplici basati su dati di esempio per campagne personalizzate

Un esempio dell’uso di Agentforce e Data Cloud è la Coral Cloud Resorts, un’applicazione dimostrativa che mostra come le aziende possono integrare agenti AI e dati per esperienze più personalizzate. Il codice è disponibile su GitHub per esplorazioni approfondite.

L’annuncio è stato fatto durante il keynote del TDX 2025. Patrick Stokes, EVP di Salesforce, ha dichiarato: “Abbiamo ricevuto molte richieste da parte della community per un ambiente di sviluppo che permettesse di esplorare Agentforce senza limiti di tempo. Ora è possibile!”.

Con questa Developer Edition avanzata, gli sviluppatori possono accedere a:

150 output LLM all’ora , consentendo di testare agenti AI con una capacità elevata

, consentendo di testare agenti AI con una capacità elevata 1 Data Space , per gestire in modo efficace dati strutturati e non strutturati

, per gestire in modo efficace dati strutturati e non strutturati 10 GB di dati , fornendo spazio sufficiente per sperimentare con l’integrazione di dati

, fornendo spazio sufficiente per sperimentare con l’integrazione di dati Nessuna scadenza, purché venga utilizzata almeno ogni 45 giorni

Durante la presentazione, Salesforce ha enfatizzato come questa Developer Edition rappresenti un’opportunità senza precedenti per gli sviluppatori, offrendo un ambiente stabile e persistente per costruire soluzioni AI avanzate.

Inoltre, è stato annunciato che il nuovo ciclo di sviluppo agentico sarà supportato da strumenti avanzati per il monitoraggio, il debugging e la gestione dei flussi di lavoro. Grazie all’integrazione nativa con il Data Cloud e ai miglioramenti nel ciclo di vita degli agenti, i team potranno accelerare l’adozione dell’AI nelle proprie aziende con maggiore sicurezza e flessibilità.