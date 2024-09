Salesforce Data Cloud: le innovazioni che alimentano Agentforce e AI con dati affidabili

Salesforce continua a dare impulso a Data Cloud, il cuore della piattaforma Salesforce e la base di Agentforce. La crescita – sottolinea la società sviluppatrice – è alimentata dalla forte domanda aziendale di dati unificati per offrire esperienze più personalizzate, contestualmente rilevanti e tempestive ai clienti attraverso le applicazioni Customer 360, Flow, analytics e Agentforce, l’innovativa suite di agenti AI autonomi di Salesforce.

Sulla base di questo slancio, Salesforce ha presentato diverse nuove innovazioni di Data Cloud che consentono alle organizzazioni di trasformare l’esperienza dei clienti utilizzando i dati e l’AI. Tra queste: aggiunte al supporto dei dati non strutturati, tra cui l’elaborazione nativa di contenuti audio e video – come webinar e chiamate – per sbloccare approfondimenti sui clienti; un modello di dati semantici standardizzato che consente agli agenti Agentforce e agli esseri umani di interpretare e utilizzare i dati in modo coerente; funzionalità di ricerca migliorate che tengono conto del contesto del cliente e consentono una scoperta più rapida delle informazioni; attivazioni di dati in tempo reale per rispondere istantaneamente alle mutevoli esigenze dei clienti; e ulteriori funzionalità di sicurezza e governance dei dati per salvaguardare le operazioni e prevenire l’esposizione di dati non necessari.

Come prodotto organico a più rapida crescita nella storia di Salesforce – sottolinea l’azienda –, con una crescita del 130% su base annua dei clienti a pagamento, Data Cloud ha dimostrato una scala sorprendente, elaborando 2,3 quadrilioni di record (+147% su base annua) solo nel secondo trimestre. Aziende come Adecco Group, Air India, Aston Martin, FedEx, Kawasaki Motors Corp. e Wyndham Hotels & Resorts si affidano quotidianamente a Data Cloud per rafforzare le relazioni con i clienti, aumentare la produttività e migliorare i profitti. Air India, in particolare, sta unificando i suoi dati tra i sistemi di fidelizzazione, prenotazione e volo. Ora la compagnia aerea dispone di un’unica fonte di verità per gestire oltre 550.000 casi di assistenza al mese.

“Nella nuova era dell’intelligenza artificiale e degli agenti, i dati e i metadati dei clienti sono il nuovo oro per le aziende“, ha dichiarato Rahul Auradkar, EVP e GM per Data Cloud di Salesforce. “Ogni giorno, sempre più aziende utilizzano Data Cloud per unificare tutti i loro dati, dalle interazioni con i clienti e l’utilizzo dei prodotti ai dati IoT e dei social media, per ottenere approfondimenti sui clienti attraverso tutti i punti di contatto e i canali. Poiché Data Cloud è la base di Salesforce, le aziende possono agire sui dati per creare le esperienze dei clienti più personalizzate e significative.”

Data Cloud + Customer 360 + Agentforce: Data Cloud mette in superficie i dati fidati dei clienti in tutte le applicazioni Salesforce Customer 360, Agentforce, Flow e analytics, creando una base per esperienze personalizzate dei clienti e analisi in tempo reale, attivando azioni e flussi di lavoro basati sui dati e guidando in modo sicuro l’intelligenza artificiale in tutte le applicazioni Salesforce. Grazie alla tecnologia zero-copy e ai connettori MuleSoft, Data Cloud è in grado di fare ingest di dati da centinaia di fonti diverse, compresi data lake e warehouse. Il suo database vettoriale integrato converte vari formati di dati – PDF, testi, chiamate, messaggi vocali – in dati facilmente utilizzabili e li armonizza con i dati strutturati per creare profili completi dei clienti che vengono archiviati come metadati in una base dati unificata. Essendo completamente integrati nella piattaforma Salesforce, questi metadati possono confluire senza problemi in qualsiasi applicazione Salesforce in base a criteri di governance prestabiliti. In questo modo, ogni team può disporre di una visione a 360 gradi del cliente per alimentare l’AI affidabile e guidare l’automazione e l’analisi in ogni punto di contatto, senza compromettere la sicurezza dei dati.

Data Cloud fornisce i dati vitali dei clienti che sono alla base di Agentforce, rendendo gli agenti più consapevoli, competenti e adattabili alle esigenze dei clienti. Ad esempio, quando un cliente frustrato contatta gli agenti di servizio clienti Agentforce, le funzionalità integrate di Data Cloud di Retrieval Augmented Generation (RAG) aggiungono approfondimenti e contesto in tempo reale da e-mail passate, ticket di assistenza, foto dei prodotti, messaggi vocali e qualsiasi altra fonte definita dalle politiche di governance per aiutare Agentforce a comprendere meglio la prospettiva del cliente. La ricerca ibrida di Data Cloud identifica quindi il giusto articolo di conoscenza in base al contesto del cliente per aiutare Agentforce a risolvere il problema in modo accurato. Man mano che le richieste dei clienti si evolvono, Data Cloud guida Agentforce verso le fasi successive, come l’automazione delle e-mail di follow-up o il passaggio di riepiloghi dettagliati della chat ai rappresentanti umani dell’assistenza. Infine, Tableau Semantics facilita la transizione senza soluzione di continuità tra l’intelligenza artificiale e i dipendenti, garantendo che parlino, comprendano e operino utilizzando le stesse definizioni di dati.

I clienti di Data Cloud hanno ora accesso a nuove funzionalità e miglioramenti che rendono i dati accessibili e fruibili in ogni attivazione di Salesforce, tra cui: