Salesforce Connections 2024: nuove funzionalità per marketer e retailer in Einstein Copilot

In occasione di Connections 2024, l’evento globale che si svolge a Chicago, al quale partecipiamo direttamente, Salesforce ha ampliato le funzionalità di Einstein Copilot introducendo nuove funzioni per marketer e retailer. Einstein Copilot, l’assistente AI conversazionale di Salesforce, affidabile e sicuro, aiuta ora le aziende di tutte le dimensioni nelle attività quotidiane di marketing e distribuzione, oltre alle funzionalità già esistenti per le vendite e l’assistenza. Salesforce ha inoltre introdotto nuovi strumenti per unificare i dati aziendali e commerciali, oltre a un nuovo motore decisionale alimentato dall’intelligenza artificiale che aiuta le aziende a personalizzare le interazioni con i clienti in ogni touchpoint utilizzando dati provenienti da qualsiasi fonte.

Einstein Copilot, l’assistente AI conversazionale di Salesforce, affidabile e fidato, aiuta ora le aziende di tutte le dimensioni nelle attività quotidiane di marketing e commercializzazione, oltre alle funzionalità esistenti per le vendite e l’assistenza. Salesforce ha inoltre presentato nuovi strumenti per unificare i dati aziendali e commerciali, oltre a un nuovo motore decisionale di personalizzazione basato sull’intelligenza artificiale che aiuta le aziende a personalizzare le interazioni con i clienti in ogni punto di contatto utilizzando dati provenienti da qualsiasi fonte.

“I leader del marketing e del commercio hanno bisogno di un consulente fidato che li aiuti a sfruttare la promessa dell’IA generativa”, ha dichiarato Ariel Kelman, Presidente e CMO di Salesforce. “Con la piattaforma Einstein 1 stiamo dando alle organizzazioni la possibilità di unificare tutti i loro dati su un’unica piattaforma affidabile. Questa è la chiave per ottenere risultati dall’IA generativa che siano effettivamente utili per far progredire l’azienda”.

Perché è importante: I marketer e i merchandiser sono consapevoli che la personalizzazione è un mandato dei clienti e che sfruttare l’IA per creare esperienze e risultati aziendali migliori è un requisito competitivo. Tuttavia, faticano ancora a collegare i dati e i punti di contatto giusti per utilizzare appieno l’IA e portare la personalizzazione in ogni coinvolgimento dei clienti.

L’80% dei clienti ritiene che le esperienze dei clienti dovrebbero essere migliori considerando tutti i dati raccolti dalle aziende. Tuttavia, il 75% delle organizzazioni IT fatica a integrare gli insight dei dati nelle esperienze degli utenti e solo il 31% dei marketer è pienamente soddisfatto della propria capacità di unificare le fonti di dati dei clienti.

Novità: sbloccando e unificando tutti i dati tracciati dell’organizzazione su un’unica piattaforma, i marchi possono sfruttare l’IA affidabile per personalizzare ogni coinvolgimento dei clienti attraverso il marketing, il commercio, le vendite e l’assistenza. Le nuove innovazioni includono:

Einstein Copilot for Marketers è un assistente AI affidabile che dispone di azioni precostituite per semplificare il processo di creazione delle campagne, generando automaticamente brief di marketing, contenuti e campagne e-mail. Inoltre, aiuta gli addetti al marketing ad accelerare il time-to-market con risposte autogenerate basate sui dati dei clienti e allineate alla voce del marchio.

Ad esempio, un rivenditore di abbigliamento potrebbe utilizzare Einstein Copilot for Marketers per creare in modo efficiente una campagna per invogliare i clienti precedenti a tornare con offerte di prodotti mirate. A tal fine, utilizzerebbe un prompt dell’intelligenza artificiale per creare un brief della campagna che fornisca gli obiettivi, i KPI, il pubblico target e i contenuti iniziali per gli asset della campagna. Da lì, creerebbero il segmento e selezionerebbero gli attributi del pubblico, perfezionerebbero il contenuto dell’e-mail e distribuirebbero la campagna, il tutto da un’unica console conversazionale.

Einstein Copilot for Merchants è un assistente AI affidabile che rende i merchandiser più produttivi semplificando le attività commerciali. Utilizzando suggerimenti in linguaggio naturale, semplifica la configurazione del negozio e genera promozioni personalizzate per deliziare i clienti e aumentare i tassi di conversione. Inoltre, fornisce approfondimenti per migliorare la scopribilità dei prodotti e consigli SEO basati sull’intelligenza artificiale per aumentare le entrate.

Ad esempio, un produttore di condizionatori d’aria può utilizzare Salesforce Einstein Copilot for Merchants per creare rapidamente una pagina di dettaglio del prodotto per la sua nuova linea di apparecchiature HVAC utilizzando suggerimenti in linguaggio naturale e includendo descrizioni del prodotto generate dall’AI e ottimizzate per la SEO. Il venditore può anche ottimizzare le vendite con promozioni mirate multilingue generate automaticamente e basate sulla posizione degli acquirenti e sugli acquisti precedenti.

Data Cloud for Commerce consente ai retailer di armonizzare i dati aziendali – come i dettagli dei prodotti, lo stato dell’inventario e la cronologia delle transazioni – con i dati dei clienti per creare un’unica vista a cui accedere e da sfruttare per l’intero percorso del cliente. Ciò consente ai commercianti di incrementare i ricavi e l’efficienza grazie agli insight provenienti da analisi e automazione basate sull’intelligenza artificiale, che guidano le principali decisioni aziendali, come la scelta di accorpare i prodotti meno performanti o l’invio di notifiche di carrello abbandonato e di merce in esaurimento.

Un venditore al dettaglio di prodotti di bellezza, ad esempio, potrebbe utilizzare Data Cloud for Commerce per creare e attivare segmenti di acquirenti che hanno effettuato per la prima volta acquisti inferiori a 25 dollari e quindi inviare loro promozioni personalizzate per incoraggiare gli acquisti ripetuti e aumentare la fedeltà. Il rivenditore di prodotti di bellezza potrebbe anche identificare i prodotti più performanti in base alla regione e all’inventario disponibile per determinare i migliori articoli da raggruppare insieme per aumentare il valore medio dell’ordine (AOV).

Einstein Personalization è un nuovo motore decisionale basato sull’intelligenza artificiale che consente ai marchi di sfruttare i dati dei clienti in tempo reale provenienti da Data Cloud per realizzare campagne di marketing che attivano automaticamente le offerte migliori e i contenuti personalizzati, indipendentemente dal luogo in cui il cliente entra in contatto con un marchio o un’organizzazione.

Ad esempio, un visitatore sconosciuto potrebbe approdare sulla pagina web di una banca dedicata ai prestiti alle imprese e, quando torna alla home page, vedrebbe contenuti personalizzati per i prestiti e le offerte correlate. Man mano che l’utente si impegna con i contenuti suggeriti e fornisce la propria e-mail o il proprio nome, il suo profilo si aggiorna in tempo reale, in modo che i rappresentanti commerciali della banca possano inviare al potenziale cliente un white paper pertinente per aiutarlo nella ricerca di un prestito commerciale.

Salesforce Einstein Copilot, assistenti AI unificati alimentati da dati e metadati affidabili

Einstein Copilot for Marketers e Copilot for Merchants di Salesforce sono unici nel settore perché sono assistenti AI conversazionali unificati costruiti sulla piattaforma Einstein 1, basati su dati specifici dell’azienda archiviati in Data Cloud e collegati ai metadati di Salesforce.

Un tipico LLM non può trovare l’output pertinente solo dai dati. Deve sapere cosa significano promozione, territorio, cliente e altri concetti e dove trovare i dati pertinenti per soddisfare la richiesta. Einstein Copilot utilizza questi metadati per interpretare la richiesta dell’utente con un contesto completo, collaborando con l’LLM per scegliere i campi pertinenti, in questo caso per l’e-mail di promozione del prodotto inviata al segmento di clienti.

L’Einstein Trust Layer salvaguarda la riservatezza dei dati contenuti nelle risposte, impedendo all’LLM di conservare le informazioni fornite. Ciò consente al LLM di accedere ai dati aziendali necessari per rispondere alle richieste, permettendo al contempo all’azienda di mantenere la sicurezza, la privacy e la governance dei propri dati.

Il punto di vista del cliente

“Salesforce ci permette di fondere insieme i nostri dati di fiducia provenienti da tutta l’azienda per offrire esperienze di qualità su misura a tutti gli automobilisti attuali e futuri di Aston Martin. La piattaforma Einstein 1 ci permette di offrire ai nostri clienti l’esperienza personalizzata e VIP che si aspettano, mentre cerchiamo di crescere e di abilitare la nostra impresa AI.” – Matthew Randall, Responsabile Software e Integrazione, Aston Martin

Disponibilità di Einstein Copilot

Einstein Copilot for Marketers sarà generalmente disponibile nell’estate del 2024.

Copilot for Merchants sarà disponibile in versione beta nell’autunno 2024.

Data Cloud for Commerce sarà generalmente disponibile nell’estate 2024 per i clienti del commercio B2B e nell’autunno 2024 per i clienti del commercio B2C.

Einstein Personalization sarà disponibile in versione limitata nell’estate del 2024.