Salesforce Connections 2024: le funzionalità di Commerce Cloud per esperienze di shopping online più ricche, dallo sviluppo del sito al checkout del cliente

Salesforce ha presentato a Salesforce Connections 2024 tre innovazioni di Commerce Cloud per aiutare le aziende a creare siti di e-commerce in grado di incrementare i ricavi e di offrire esperienze personalizzate ai clienti. Queste migliorate funzionalità di sviluppo e di checkout aiuteranno gli esercenti a soddisfare le crescenti aspettative dei clienti per un’esperienza integrata e senza soluzione di continuità su tutti i canali.

Con il 32% dei clienti che dichiara di abbandonare un marchio dopo un’esperienza negativa, l’importanza di acquisire e fidelizzare i clienti del commercio digitale è ai massimi livelli. Per questo motivo, molte aziende sia B2B sia B2C sono alla ricerca di modi per offrire esperienze di commercio elettronico più coerenti, connesse e basate sui dati per risolvere i problemi cronici della vendita al dettaglio, come l’abbandono del carrello e la riduzione della fedeltà dei clienti.

Le nuove funzionalità di Salesforce per lo sviluppo dei siti e il checkout includono:

Salesforce Checkout, una piattaforma di checkout unificata, con un solo clic e collegata ai dati dei clienti, costruita sulla piattaforma Einstein 1 per fornire agli acquirenti esperienze più coerenti e cross-channel durante i loro viaggi d’acquisto, a prescindere dal luogo di contatto con un marchio. Salesforce Checkout include servizi commerciali integrati per i pagamenti, le tasse e le spedizioni, riducendo le lunghe integrazioni e le fatture onerose dei fornitori. Stripe ora fornisce questi servizi fiscali nativi come parte della sua partnership estesa con Salesforce Commerce Cloud.

Un cliente, ad esempio, può acquistare un condizionatore d’aria dal sito web di un’azienda HVAC sul proprio computer. Mentre un agente sul campo lo sta installando nell’edificio, il cliente può prendere il proprio cellulare e pagare comodamente l’installazione con un solo clic, utilizzando la stessa esperienza di checkout con il metodo di pagamento preferito memorizzato, il tutto sullo stesso sito.

Funzionalità di headless commerce per il B2B: gli sviluppatori possono implementare l’headless commerce con API già pronte in Commerce Cloud che aiutano i commercianti a creare siti B2B coinvolgenti che rivaleggiano con le tradizionali esperienze di acquisto dei consumatori. Il framework può essere personalizzato per adattarsi alle esigenze delle aziende e include l’accesso sia alle API della piattaforma Salesforce sia a quelle specifiche per il commercio. Le aziende del commercio B2B possono anche integrarsi con centinaia di applicazioni sviluppate dall’ecosistema di partner Salesforce su AppExchange, per costruire e scalare progetti di commercio headless in tempi record e con meno complessità.

Ad esempio, un produttore che tradizionalmente effettua ed elabora le vendite attraverso un portale interno disponibile solo per i suoi rappresentanti, può creare rapidamente una vetrina rivolta ai clienti durante l’alta stagione degli ordini, che consenta agli acquirenti di effettuare autonomamente ordini piccoli o una tantum. Questo può aumentare l’efficienza e ridurre il carico di lavoro dei rappresentanti che gestiscono ordini più complessi.

Miglioramenti al commercio componibile per il B2C: Gli sviluppatori possono combinare o creare approcci headless basati su template, componibili e personalizzabili per lo sviluppo di siti e-commerce B2C con le nuove API di Salesforce e le funzionalità di personalizzazione già pronte per l’uso, come le PLP (Product Listing Page), la generazione di mappe del sito, lo store locator e il ritiro in negozio, che riducono i tempi di sviluppo e possono essere personalizzate per soddisfare le esigenze di ogni azienda.

Utilizzando le nuove funzionalità di personalizzazione integrate per il composable commerce, un commerciante di un marchio di abbigliamento femminile può per esempio sfruttare una tendenza di moda del momento, senza interrompere le operazioni, creando nuove PLP che presentano capi di abbigliamento e descrizioni di prodotti correlati alla tendenza.

“Le aziende del commercio cercano di progettare siti di ecommerce di alto livello, in grado di adattarsi rapidamente alle mutevoli aspettative dei clienti e di continuare a promuovere solide relazioni con i clienti. Grazie alla potenza combinata di dati, AI e CRM, Commerce Cloud offre ai marchi la possibilità di scegliere lo strumento giusto per costruire esperienze di acquisto di qualità superiore a modo loro”. ha dichiarato Michael Affronti, GM e SVP di Commerce Cloud. “Grazie alla potenza combinata di dati, AI e CRM, Commerce Cloud offre ai marchi la possibilità di scegliere lo strumento giusto per creare esperienze di acquisto di qualità superiore a modo loro“.