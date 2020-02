Salesforce compra Vlocity per 1,3 miliardi di dollari

Oggi Salesforce ha firmato un accordo definitivo per l’acquisizione di Vlocity.

Il software cloud e mobile di Vlocity è basato nativamente sulla piattaforma Salesforce ed è utilizzato da aziende di vari settori.



Secondo Sunil Kumar Verma, analista ICT presso GlobalData, Salesforce sarà in grado di sfruttare le capacità di Vlocity per rafforzare ulteriormente le proprie piattaforme e migliorare la propria presenza nei principali settori industriali in cui Vlocity ha la sua base di clienti.

Pare essere proprio la verticalità il punto di forza che ha spinto Salesforce a completare l’operazione di acquisto.

Vlocity, sottolinea Verma, ha una forte presenza in diversi settori verticali, tra cui energia, sanità, assicurazioni, utility, organizzazioni governative, comunicazioni, media e intrattenimento.

L’acquisizione, oltretutto, significa che Salesforce avrà anche accesso ai principali clienti di Vlocity, tra cui Deutsche Telekom, Engie e British Gas.

Salesforce, osserva Verma, sarà anche in grado di accedere alle capacità dei partner di Vlocity per fornire servizi specifici. Questi includono i partner del suo programma Vlocity Industry Partner (VIP), che offre opportunità di crescita e servizi a società di consulenza, isystem integrator e società di tecnologia cloud, per collaborare e facilitare la migrazione delle imprese nel cloud.

I principali partner tecnologici di Vlocity sono Ibm, Adobe e Accenture, mentre i partner di consulenza includono Accenture, Deloitte, Capgemini, PWC, Infosys e Cognizant.

Salesforce, conclude l’analista di GlobalData, ha già un portafoglio consistente che comprende cloud per il manufacturing e i consumer goods, insieme a partner specifici del settore come Code Zero e Veeva.

Le acquisizioni strategiche come ClickSoftware e Vlocity consentiranno a Salesforce di aumentare la sua linea di specializzazione.