Salesforce annuncia la disponibilità generale del Data Cloud Vector Database

Salesforce ha annunciato la disponibilità generale del suo nuovo Data Cloud Vector Database. Questo strumento innovativo mira a trasformare l’esperienza dei clienti attraverso l’utilizzo avanzato dei dati non strutturati e l’intelligenza artificiale generativa.

La potenza dei dati non strutturati. Salesforce ha rivelato che circa il 90% dei dati dei clienti è intrappolato in formati non strutturati come PDF, email e trascrizioni. Con il Data Cloud Vector Database, le imprese possono ora analizzare queste fonti di dati e integrarle nei profili dei clienti, ottenendo una comprensione più profonda delle loro esigenze e preferenze.

Integrazione con la piattaforma Einstein 1. Il Data Cloud Vector Database si integra perfettamente con la piattaforma Einstein 1, permettendo di collegare dati strutturati e non strutturati. Questa integrazione consente agli analisti di esplorare e visualizzare i dati con Tableau, ai sviluppatori di creare automazioni con Salesforce Flow e agli utenti aziendali di migliorare i loro prompt di intelligenza artificiale generativa. Inoltre, riduce la necessità di ottimizzare i modelli di linguaggio di grandi dimensioni, migliorando l’accuratezza dei risultati forniti da Einstein Copilot, l’assistente AI conversazionale di Salesforce.

Funzionalità avanzate. La piattaforma è in grado di gestire una vasta gamma di contenuti non strutturati provenienti da interazioni con i clienti su vari punti di contatto, inclusi siti web, piattaforme di social media e canali di commercio elettronico. Utilizzando l’intelligenza artificiale generativa, crea embedding sui dati non strutturati che vengono indicizzati nel database vettoriale. Le aziende possono anche includere attributi strutturati rilevanti e effettuare query semantiche per ottenere risposte più pertinenti e aggiornate.

Applicazioni pratiche di Salesforce Data Cloud Vector Database

Miglioramento delle vendite e del servizio clienti

Prospezione migliorata: I team di vendita possono identificare le migliori opportunità di vendita e creare piani di vendita personalizzati.

Risposte rapide alle RFP: Utilizzando Einstein Copilot, i team di vendita possono rispondere rapidamente alle richieste di proposte, sfruttando i dati dei precedenti RFP e altre informazioni aziendali.

Personalizzazione delle comunicazioni: Einstein Copilot può generare email di vendita personalizzate basate su interazioni precedenti, articoli di conoscenza e dati storici dei clienti.

Servizio clienti personalizzato

Coinvolgimento personalizzato: I team di servizio possono prevedere le esigenze dei clienti e offrire servizi su misura grazie ai profili arricchiti dei clienti.

Gestione efficiente della conoscenza: Gli agenti di servizio possono trovare rapidamente soluzioni ai problemi dei clienti utilizzando il contesto e le connessioni tra articoli e ticket.

Raccomandazioni di vendita incrociata e pp-sell: L’AI può suggerire prodotti rilevanti basati sulle preferenze dei clienti, le interazioni online e la cronologia degli ordini.

Risoluzione proattiva dei problemi: Il database può aiutare a gestire proattivamente le attrezzature e pianificare interventi di manutenzione, prevenendo problemi futuri.

Rahul Auradkar, EVP & GM, Unified Data Services & Einstein, ha sottolineato che questa innovazione permette alle aziende di crescere in modo efficace, offrendo esperienze clienti trasformative e integrate in vari settori aziendali come servizio, vendite, marketing, intelligenza artificiale, automazione e analisi.

Nuove Capacità e Prospettive Future Inoltre, Salesforce ha annunciato nuove capacità per ottenere ancora più valore dall’AI e dal Data Cloud, inclusa la ricerca ibrida per una maggiore accuratezza, la disponibilità del Data Cloud in ambienti sandbox e la possibilità di archiviare i dati in loco nel Regno Unito a partire dal 31 luglio 2024.