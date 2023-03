Salesforce annuncia Einstein GPT, la prima intelligenza artificiale generativa al mondo per il CRM

Salesforce ha annunciato oggi Einstein GPT, la prima tecnologia CRM di intelligenza artificiale generativa al mondo che offre contenuti creati dall’intelligenza artificiale in ogni interazione di vendita, assistenza, marketing, commercio e IT, su scala hyperscale.

Con Einstein GPT, Salesforce trasformerà ogni esperienza del cliente con l’AI generativa.

Einstein GPT infonderà i modelli AI proprietari di Salesforce con la tecnologia AI generativa di un ecosistema di partner e con i dati in tempo reale di Salesforce Data Cloud, che raccoglie, armonizza e unifica tutti i dati dei clienti di un’azienda. Con Einstein GPT, i clienti possono collegare questi dati ai modelli avanzati di intelligenza artificiale di OpenAI, oppure scegliere il proprio modello esterno, e utilizzare i suggerimenti in linguaggio naturale direttamente all’interno del CRM Salesforce per generare contenuti che si adattano continuamente alle informazioni e alle esigenze dei clienti in tempo reale.

Ad esempio, Einstein GPT può generare e-mail personalizzate per i venditori da inviare ai clienti, generare risposte specifiche per i professionisti del servizio clienti per rispondere più rapidamente alle domande dei clienti, generare contenuti mirati per i marketer per aumentare i tassi di risposta delle campagne e generare automaticamente codice per gli sviluppatori.

“Il mondo sta vivendo uno dei più profondi cambiamenti tecnologici con l’ascesa delle tecnologie in tempo reale e dell’IA generativa. Questo avviene in un momento cruciale in cui tutte le aziende si concentrano sulla connessione con i propri clienti in modi più intelligenti, automatizzati e personalizzati”, ha dichiarato Marc Benioff, CEO di Salesforce.

“Einstein GPT, in combinazione con il nostro Data Cloud e integrato in tutti i nostri cloud, oltre che in Tableau, MuleSoft e Slack, è un altro modo in cui stiamo aprendo le porte al futuro dell’AI per tutti i nostri clienti, e ci integreremo con OpenAI al momento del lancio”.

Integrazione con OpenAI: Salesforce sta combinando la tecnologia ChatGPT di livello enterprise di OpenAI con i modelli AI privati di Salesforce per offrire contenuti pertinenti e affidabili generati dall’AI.

“Siamo entusiasti di applicare la potenza della tecnologia di OpenAI al CRM”, ha dichiarato Sam Altman, CEO di OpenAI. “Ciò consentirà a un maggior numero di persone di beneficiare di questa tecnologia e ci permette di saperne di più sull’utilizzo reale, che è fondamentale per lo sviluppo e la diffusione responsabile dell’IA – una convinzione che Salesforce condivide con noi”.

Fondo Generative AI da 250 milioni di dollari da Salesforce Ventures

Salesforce ha anche annunciato un fondo per l’IA generativa di Salesforce Ventures, il braccio di investimento globale dell’azienda. Il nuovo fondo da 250 milioni di dollari investirà in startup ad alto potenziale, rafforzerà l’ecosistema e stimolerà lo sviluppo di un’intelligenza artificiale responsabile, affidabile e generativa.

Einstein GPT nel CRM

Einstein GPT è la nuova generazione di Einstein, la tecnologia AI di Salesforce che attualmente fornisce più di 200 miliardi di previsioni basate sull’AI al giorno su Customer 360. Combinando i modelli AI proprietari di Einstein con ChatGPT o altri modelli linguistici di grandi dimensioni, i clienti possono utilizzare le richieste in linguaggio naturale sui dati CRM per attivare potenti automazioni che consentono di risparmiare tempo e creare contenuti personalizzati generati dall’AI. Ecco gli annunci quotidiani.

Einstein GPT per le vendite:

Genera automaticamente attività di vendita come la composizione di e-mail, la programmazione di riunioni e la preparazione della prossima interazione.

Einstein GPT per l’assistenza:

Generazione di articoli di conoscenza a partire dalle note dei casi passati. Generazione automatica di risposte personalizzate alle chat degli agenti per aumentare la soddisfazione dei clienti attraverso interazioni personalizzate e veloci.

Einstein GPT per il marketing

Generare dinamicamente contenuti personalizzati per coinvolgere clienti e potenziali clienti attraverso e-mail, dispositivi mobili, web e pubblicità.

Einstein GPT per le app Slack di Salesforce:

Fornisce approfondimenti AI sui clienti in Slack, come riepiloghi intelligenti delle opportunità di vendita e azioni di superficie degli utenti finali, come l’aggiornamento degli articoli di conoscenza.

Einstein GPT per gli sviluppatori:

Migliorare la produttività degli sviluppatori con il Large Language Model proprietario di Salesforce Research, utilizzando un assistente di chat AI per generare codice e porre domande per linguaggi come Apex.

ChatGPT per Slack, realizzato da OpenAI:

inoltre, Salesforce e OpenAI annunciano oggi l’applicazione ChatGPT per Slack. Questa applicazione fornisce nuovi riassunti delle conversazioni basati sull’intelligenza artificiale, strumenti di ricerca per conoscere qualsiasi argomento e assistenza alla scrittura per redigere rapidamente i messaggi. Tradotto con www.DeepL.com/translator (versione gratuita)