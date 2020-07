Rubrik, nuove nomine per accelerare il Cloud Data Management

Rubrik ha annunciato due nuove nomine: si tratta di Martin Brown che è il nuovo VP EMEA, e di Jan Ursi che assume la carica di Senior Director EMEA Channels and Technology Partners, in continuità con la scelta di molti clienti EMEA di abbandonare le soluzioni legacy di Backup e Recovery a favore dell’offerta di Cloud Data Management firmata Rubrik.

Con una sempre maggiore proliferazione dei dati, nell’area EMEA è evidente la necessità di adottare soluzioni cloud, difendersi da attacchi ransomware, aumentare la visibilità tra i silos di dati, salvaguardare i dati sensibili e capitalizzare i risultati di business. Nel suo nuovo ruolo, Brown sarà responsabile dello sviluppo della strategia di go-to-market per l’EMEA, presentando a un sempre maggior numero di aziende la soluzione di Cloud Data Management di Rubrik.

Brown, già RVP di Rubrik per UKI, Medio Oriente e Africa, e in precedenza Director for Western EMEA sempre in Rubrik, vanta anche un’esperienza di sette anni presso Dell EMC.

Jan Ursi gestirà i partner e le alleanze tecnologiche in EMEA, aiutando il canale a entrare nell’era del Cloud Data Management.

Prima di Rubrik, Ursi ha contribuito a far crescere il business dei partner per UiPath in EMEA e ha fondato e ampliato il business Nutanix nella regione.

Fondata nel 2014, Rubrik ha stabilito nuovi record di crescita con la soluzione Rubrik Cloud Data Management, che combina il backup tradizionale con la capacità di recuperare, gestire e proteggere i dati attraverso i cloud pubblici e privati. Le nomine di Ursi e Brown aiuteranno Rubrik ad aumentare il proprio successo e attuare le strategie di crescita.