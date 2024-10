Rubrik favorisce un’adozione di Microsoft 365 Copilot più rapida e sicura

Con la crescita delle organizzazioni e del loro volume di dati su Microsoft 365, la protezione dei dati sensibili e la gestione degli accessi sono diventate ancora più importanti: l’esigenza di pratiche efficaci di sicurezza e governance si intensifica con l’aumento delle aziende che utilizzano potenti strumenti di intelligenza artificiale come Microsoft 365 Copilot.

In questo contesto, Rubrik presenta Rubrik Data Security Posture Management (DSPM) per Microsoft 365 Copilot con l’obiettivo di fornire superiore visibilità e controllo dei dati sensibili, ridurre il rischio di esposizione e consentire un’adozione di Copilot più rapida e sicura.

“Le organizzazioni si trovano ad affrontare una pressione significativa quando si tratta di migliorare la sicurezza di dati in continua crescita”, spiega Mike Tornincasa, Chief Business Officer di Rubrik. “Rubrik DSPM per Microsoft 365 Copilot aiuta a salvaguardare questi asset critici per il business, consentendo di sfruttare la potenza di strumenti innovativi come Copilot, mantenendo una solida postura di sicurezza dei dati e garantendo la cyber recovery, il tutto all’interno di una piattaforma di cyber resilienza completa.”

Microsoft 365 Copilot è un assistente dotato di intelligenza artificiale che genera risposte strettamente legate ai contenuti aziendali di un’organizzazione per fornire risposte altamente pertinenti e contestuali. Per garantire che Copilot visualizzi solo i dati che gli utenti hanno l’autorizzazione a visualizzare, segue gli stessi controlli di accesso ai dati già in vigore in Microsoft 365. Una configurazione errata di questi controlli – sottolinea Rubrik – potrebbe portare all’esposizione di dati sensibili a utenti non autorizzati.

Per contribuire a mitigare questo rischio, Rubrik DSPM per Microsoft 365 Copilot è stato progettato per fornire la visibilità e il controllo dei dati necessari a garantire che i dati sensibili siano classificati, etichettati e segmentati correttamente e che abbiano le giuste autorizzazioni di accesso. In questo modo le aziende possono sfruttare la potenza di Copilot e proteggere i dati sensibili dal rischio di esposizione.

I principali vantaggi di Rubrik DSPM per Microsoft 365 Copilot:

Preparare l’ambiente Microsoft 365 per l’adozione sicura di Copilot : Migliora la visibilità e il controllo dei dati di Microsoft 365 per ridurre al minimo i rischi legati alla privacy e alla governance, preparando l’ambiente con una maggiore sicurezza all’implementazione di Copilot

: Migliora la visibilità e il controllo dei dati di Microsoft 365 per ridurre al minimo i rischi legati alla privacy e alla governance, preparando l’ambiente con una maggiore sicurezza all’implementazione di Copilot Identificare le autorizzazioni di accesso ad alto rischio : Rileva i file sensibili con accesso pubblico o a livello di organizzazione, in modo da poter correggere le autorizzazioni eccessive e prevenire l’esposizione di dati sensibili a utenti non autorizzati quando si utilizza Copilot.

: Rileva i file sensibili con accesso pubblico o a livello di organizzazione, in modo da poter correggere le autorizzazioni eccessive e prevenire l’esposizione di dati sensibili a utenti non autorizzati quando si utilizza Copilot. Garantire un’etichettatura dei dati accurata: Identifica e corregge etichette mancanti o imprecise di sensibilità dei dati per evitare che utenti non autorizzati accedano ai dati sensibili quando si utilizza Copilot.

“Microsoft si impegna a mettere a disposizione dei propri clienti strumenti di produttività sicuri e intelligenti”, dichiara Tony Surma, CTO, Americas Partners di Microsoft. “L’introduzione di Rubrik Data Security Posture Management per Microsoft 365 Copilot è perfettamente in linea con la nostra missione, fornendo solida visibilità e controllo dei dati, consentendo alle organizzazioni di sfruttare con fiducia le funzionalità AI-driven, garantendo al contempo che i loro dati sensibili rimangano al sicuro”.