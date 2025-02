Avast Secure Identity, disponibile in Italia la soluzione di protezione dell’identità

Avast, leader nella sicurezza digitale e nella privacy e parte di Gen, ha ampliato la disponibilità della sua soluzione di protezione dell’identità, Avast Secure Identity, per aiutare le persone di tutto il mondo a mantenere la propria identità al sicuro dall’aumento dei rischi di truffa e di furto di identità.

Nell’ultimo anno si è assistito a un’impennata di violazioni di dati su larga scala, sottolinea Avast. Queste violazioni rappresentano un’opportunità per i criminali informatici di impossessarsi dell’identità delle persone mettendo insieme i dati personali provenienti dalle violazioni con altre informazioni provenienti da fonti pubbliche. Il rischio di furto d’identità aumenta quando i criminali tentano di entrare nei dispositivi utilizzando attacchi di social engineering accuratamente realizzati che manipolano le persone inducendole a commettere errori di sicurezza o a divulgare le loro informazioni private.

Il Gen Threat Report Q3/2024 ha evidenziato un aumento del 614% degli “attacchi Scam-Yourself”, in cui i criminali informatici utilizzano tattiche di manipolazione psicologica per indurre le persone a installare malware sui propri dispositivi, consentendo loro di accedervi. Avast Secure Identity, abbinato all’antivirus Avast, offre una protezione completa contro il furto d’identità e altre minacce come gli attacchi Scam Yourself che possono agevolarlo.

“Il furto di identità è in aumento e, con la gravità e la frequenza delle violazioni dei dati, i criminali informatici continueranno a utilizzare le informazioni personali a cui hanno accesso in modi ancora più sofisticati”, ha dichiarato Leena Elias, Chief Product Officer di Gen. “Il furto di identità non ha confini. Può accadere a chiunque, ovunque, e potenzialmente causare danni finanziari e di reputazione duraturi. Se accade il peggio, il processo di ripristino dell’identità è spesso estenuante. Abbiamo ampliato la disponibilità di Avast Secure Identity in modo che un maggior numero di persone nel mondo possa proteggere al meglio la propria identità e ricevere il supporto necessario per ripristinarla se ne fosse vittima”.

Avast Secure Identity monitora costantemente la presenza di informazioni personali nei forum privati e nel deep e dark web e avvisa i clienti se vengono rilevate informazioni personali. Una guida personalizzata da parte di esperti specialisti del ripristino dell’identità garantisce la massima tranquillità in caso di furto d’identità.

Le principali funzioni disponibili in Avast Secure Identity includono:

Monitoraggio del Dark Web: Esegue una scansione continua dei siti e dei forum del dark web, avvisando le persone se vengono trovate informazioni personali come numeri di carte di credito e passaporti.

Monitoraggio dei Social Media : Monitora gli account dei social media più diffusi, segnalando agli utenti gli account compromessi o i link a rischio.

: Monitora gli account dei social media più diffusi, segnalando agli utenti gli account compromessi o i link a rischio. Supporto per il Ripristino : Offre l’accesso a specialisti del ripristino dell’identità che guidano le vittime di furto d’identità attraverso il processo di recupero, compresa la mediazione e la contestazione delle attività fraudolente.

: Offre l’accesso a specialisti del ripristino dell’identità che guidano le vittime di furto d’identità attraverso il processo di recupero, compresa la mediazione e la contestazione delle attività fraudolente. Assistenza per Wallet Rubati : Aiuta le persone guidandole su come cancellare o sostituire documenti chiave come carte di credito e patenti di guida in caso di furto del portafoglio.

: Aiuta le persone guidandole su come cancellare o sostituire documenti chiave come carte di credito e patenti di guida in caso di furto del portafoglio. Monitoraggio Finanziario : Traccia gli abbonamenti ricorrenti e avvisa le persone di transazioni sospette sui conti bancari che potrebbero indicare una frode. Attualmente è disponibile nel Regno Unito, in Australia e in Nuova Zelanda.

: Traccia gli abbonamenti ricorrenti e avvisa le persone di transazioni sospette sui conti bancari che potrebbero indicare una frode. Attualmente è disponibile nel Regno Unito, in Australia e in Nuova Zelanda. Assicurazione contro il Furto d’Identità: Offre una copertura per spese e perdite specifiche, tra cui il rimborso delle spese legali e il mancato guadagno per il tempo trascorso lontano dal lavoro per sistemare i dati finanziari, a causa del furto di identità. Attualmente questa funzione è disponibile solo in Australia e Nuova Zelanda.

Avast Secure Identity è ora disponibile in altri 15 Paesi al di fuori degli Stati Uniti, tra cui Regno Unito, Francia, Germania, Australia, Nuova Zelanda, Brasile, Messico, Spagna e Italia. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito di Avast.

Anche AVG, leader nei prodotti di software security e parte di Gen, ha esteso il suo prodotto Secure Identity a questi Paesi con queste funzionalità di protezione dell’identità.