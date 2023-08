Rubrik: cyber recovery più rapida per i clienti VMware, con l’AI generativa

Rubrik, la Zero Trust Data Security Company, ha annunciato l’offerta di nuove funzionalità di AI generativa ai clienti VMware attraverso Rubrik AI-Powered Cyber Recovery.

Sfruttando l’intelligenza artificiale generativa e i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), questa nuova soluzione è pensata per aiutare gli amministratori a gestire al meglio le complesse problematiche che si presentano in seguito a un attacco informatico, al fine di minimizzare la perdita di dati e ridurre i tempi di inattività. Infatti, consentirà di utilizzare elenchi di attività consigliate e flussi di lavoro guidati per garantire un ripristino efficiente dei dati e mantenere la resilienza informatica.

Gli attacchi informatici rappresentano una delle minacce più significative per le macchine virtuali in azienda, sottolinea Rubrik. Il mantenimento della resilienza informatica di fronte ai cyberattacchi richiede una capacità di recupero rapido e sicuro dei dati critici, come appunto le virtual machine. Con gli strumenti di backup tradizionali, il ripristino da attacchi informatici spesso comporta processi manuali e lunghi che richiedono professionisti IT altamente qualificati. Nonostante questo, le organizzazioni si trovano ancora a dover affrontare ripristini incompleti e perdite di dati quando si ristabiliscono i dati da un backup iniziale. Tuttavia, secondo un recente report State of Data Security di Rubrik Zero Labs, solo il 16% di tutte le aziende ha recuperato completamente i propri dati anche dopo aver pagato una richiesta di riscatto.

“I cyberattacchi possono essere estremamente imprevedibili e la complessità e la sofisticazione di queste minacce rendono difficile, se non impossibile, per le organizzazioni recuperare i dati in modo rapido, sicuro e con una minima perdita di dati”, spiega Anneka Gupta, Chief Product Officer di Rubrik. “Siamo consapevoli dell’importanza di ogni minuto quando ci si trova di fronte a un attacco informatico e Rubrik AI-Powered Cyber Recovery aiuta le organizzazioni a sfruttare ogni secondo, consentendo loro di rimettere in funzione i sistemi e i dati critici per il proprio business. Mentre proseguiamo nella nostra missione di proteggere i dati del mondo, l’AI generativa sarà una chiave che aiuterà i clienti a raggiungere in modo più efficace una reale resilienza informatica”.

Rubrik AI-Powered Cyber Recovery mira a minimizzare la perdita di dati e a ridurre i tempi di inattività utilizzando flussi di lavoro guidati e task list alimentati dall’AI generativa, rendendo più facile per i professionisti IT navigare attraverso le complessità della cyber recovery in caso di un incidente informatico.

Rubrik AI-Powered Cyber Recovery è progettato per consentire alle organizzazioni di:

Migliorare il Recovery Point Objective (RPO) con dati più recenti non compromessi : le aziende vengono guidate a recuperare i file non compromessi dall’immagine più recente e quelli danneggiati dallo snapshot immediatamente precedente al rilevamento di una minaccia sospetta. Il tutto viene poi trasferito su una macchina virtuale pulita costruita da un modello verificato.

: le aziende vengono guidate a recuperare i file non compromessi dall’immagine più recente e quelli danneggiati dallo snapshot immediatamente precedente al rilevamento di una minaccia sospetta. Il tutto viene poi trasferito su una macchina virtuale pulita costruita da un modello verificato. Eliminare i rischi di reinfezione da malware con il ripristino sicuro delle macchine virtuali : identificare template vSphere per ricostruire macchine virtuali pulite e sicure ed evitare l’introduzione di vulnerabilità non rilevate nel sistema operativo.

: identificare template vSphere per ricostruire macchine virtuali pulite e sicure ed evitare l’introduzione di vulnerabilità non rilevate nel sistema operativo. Ridurre al minimo i tempi di inattività delle applicazioni con task list abilitate dall’intelligenza artificiale: le organizzazioni ottengono consigli chiari su quali snapshot o file selezionare per un ripristino pulito e di successo grazie all’analisi delle minacce ai dati di Rubrik integrata con Azure OpenAI.

Questo annuncio segue la recente collaborazione di Rubrik con Microsoft, che ha annunciato l’integrazione di Rubrik Security Cloud con Microsoft Sentinel e Azure OpenAI Service per accelerare il cyber recovery attraverso l’uso di AI Gen e Natural Language Processing (NLP). Rubrik è impegnata nell’innovazione di nuove e pratiche metodologie di utilizzo dell’AI per trasformare il recupero informatico, in modo che le organizzazioni possano ridurre il tempo necessario per indagare e rispondere ai cyberattacchi, fornendo in definitiva un aumento complessivo della resilienza informatica.