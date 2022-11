Rubrik Cyber Recovery migliora la preparazione per il recupero dai ransomware

Rubrik, la Zero Trust Data Security Company, ha presentato Rubrik Cyber Recovery per aiutare le organizzazioni a migliorare la propria preparazione cyber e la sicurezza di un ripristino veloce.

Disponibile all’interno di Rubrik Security Cloud, Rubrik Cyber Recovery offre due nuove funzionalità per aiutare le organizzazioni a prepararsi agli attacchi e a ridurre al minimo i tempi di inattività operativa.

Fornisce un modo semplice per testare, convalidare e documentare il successo dei piani di cyber recovery di un’organizzazione. Ed il ripristino istantaneo dell’ultima copia pulita nota dei dati, eseguendo al contempo indagini forensi out-of-band in un ambiente di ripristino isolato.

Le organizzazioni hanno difficoltà a prepararsi e a rispondere ad attacchi ransomware e altri incidenti informatici sempre più frequenti, sottolinea Rubrik.

Secondo la prima ricerca dei Rubrik Zero Labs “State of Data Security”, il 92% dei leader globali dell’IT e della sicurezza teme di non essere in grado di mantenere la continuità operativa durante un attacco. Inoltre, la ricerca ha rilevato che un terzo dei consigli di amministrazione ha poca o nessuna fiducia nella capacità della propria organizzazione di recuperare i dati critici e le applicazioni aziendali in caso di attacco informatico. Oggi ancora di più le organizzazioni hanno bisogno di un modo semplice per testare rapidamente i piani di ripristino e indagare sulle minacce senza ritardare il ripristino delle operazioni aziendali critiche.

“È essenziale avere fiducia nel nostro piano di ripristino dei dati. Grazie a Rubrik, ora possiamo prepararci, verificare la nostra preparazione con gli auditor e ripristinare i dati in modo sicuro in caso di cyberattacco. Questa tranquillità è fondamentale non solo per i nostri team IT e di sicurezza, ma per l’intera organizzazione“, ha dichiarato Dan Gallivan, Director of IT di Payette, affermato studio di architettura.

Rubrik Cyber Recovery – afferma l’azienda – consente ai team IT e di sicurezza di:

Validare il funzionamento dei piani di Cyber Recovery : Rubrik Cyber Recovery consente ai clienti di testare, convalidare e documentare facilmente il successo dei loro piani di cyber recovery, monitorando al contempo le metriche di performance per garantire che l’organizzazione sia pronta a soddisfare le SLA di ripristino. I clienti possono verificare il corretto funzionamento del loro playbook di ripristino, compresi sequenza, tempistica, punti di guasto e possono scaricare i rapporti sulle prestazioni delle attività svolte a dimostrazione e verifica dell’esecuzione di test periodici.

: Rubrik Cyber Recovery consente ai clienti di testare, convalidare e documentare facilmente il successo dei loro piani di cyber recovery, monitorando al contempo le metriche di performance per garantire che l’organizzazione sia pronta a soddisfare le SLA di ripristino. I clienti possono verificare il corretto funzionamento del loro playbook di ripristino, compresi sequenza, tempistica, punti di guasto e possono scaricare i rapporti sulle prestazioni delle attività svolte a dimostrazione e verifica dell’esecuzione di test periodici. Clonare gli snapshot di backup per velocizzare i test di sicurezza : Rubrik Cyber Recovery consente alle organizzazioni di valutare più rapidamente la preparazione cyber grazie alla possibilità di clonare velocemente gli snapshot di backup in ambienti isolati. Consentendo ai clienti di eseguire più facilmente test distruttivi e migliorando la preparazione cyber dell’organizzazione.

: Rubrik Cyber Recovery consente alle organizzazioni di valutare più rapidamente la preparazione cyber grazie alla possibilità di clonare velocemente gli snapshot di backup in ambienti isolati. Consentendo ai clienti di eseguire più facilmente test distruttivi e migliorando la preparazione cyber dell’organizzazione. Condurre indagini forensi in parallelo al ripristino: Rubrik Cyber Recovery consente alle organizzazioni di condurre indagini forensi sugli snapshot infetti in ambienti isolati, mentre si ripristina l’operatività del business utilizzando l’ultimo snapshot valido conosciuto.

“I team IT e di sicurezza si trovano ad affrontare una pressione crescente per assicurarsi di essere in grado di riprendersi da un attacco informatico, ma i consigli di amministrazione e i team di leadership non hanno fiducia nella loro capacità di farlo. Rubrik Cyber Recovery può contribuire ad aumentare la fiducia dei consigli di amministrazione e del management, non solo consentendo alle organizzazioni di ottenere un ripristino più sicuro e prevedibile dagli eventi informatici, ma anche permettendo ai team IT e di sicurezza di dimostrare la propria preparazione. Questi progressi in Rubrik Security Cloud continuano a rafforzare le difese dei clienti nella protezione dei loro dati“, ha commentato Dan Rogers, President di Rubrik.

Rubrik ha inoltre annunciato che i suoi servizi di Ransomware Monitoring & Investigation e Sensitive Data Monitoring & Management supporteranno Microsoft OneDrive e SharePoint, NAS Cloud Direct e Azure Virtual Machines. In questo modo, le aziende potranno ottenere maggiore visibilità sull’impatto dei ransomware e sull’esposizione dei dati sensibili ad alto rischio basati su cloud.

Rubrik continua a espandere le sue capacità ad un numero ancora maggiore di carichi di lavoro cloud, aiutando i clienti a proteggere tutti i loro dati siano essi in ambito aziendale, cloud che SaaS.